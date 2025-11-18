Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 18 de noviembre

El organismo previsional deposita jubilaciones mínimas, asignaciones y planes sociales a los beneficiarios programados en el calendario, de acuerdo con la terminación del documento de identidad

Guardar
Jubilados y pensionados con haberes
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI finalizado en 6 reciben hoy su pago correspondiente de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene su calendario de pagos programado, garantizando el cobro ordenado de jubilaciones, asignaciones y planes sociales a millones de titulares en todo el país. Este sistema, que asigna fechas específicas según la terminación del DNI, apunta a evitar largas esperas y aglomeraciones, facilitando la gestión de cada prestación.

Quiénes cobran hoy, 18 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Reciben el pago de jubilaciones y pensiones mínimas quienes tienen el documento terminado en 6.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Cobran la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo los titulares cuyo documento termina en 6.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo se abona a las gestantes beneficiarias con documentos terminados en 6.

No hay pagos de otras prestaciones en esta fecha, según el calendario oficial de ANSES para noviembre 2025.

El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES busca evitar aglomeraciones y agilizar el cobro de prestaciones en todo el país

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

En noviembre de 2025, el haber mínimo de jubilación de ANSES se fija en $333.150, luego de un incremento del 2,1% vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Además, quienes perciben la jubilación mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, haciendo que el ingreso de bolsillo ascienda a $403.150.

Este bono alcanza también a quienes cobran haberes contributivos superiores a la mínima, pero que no superan ese piso. Si el ingreso total (haber más bono) queda por debajo de $403.150, ANSES paga el refuerzo proporcional correspondiente.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $233.252.

Tanto PUAM como PNC reciben un refuerzo hasta igualar el ingreso mínimo de $403.150 si corresponde. El haber máximo para noviembre llega a $2.241.788,48, segmento que no accede al bono extraordinario.

En noviembre 2025, la jubilación
En noviembre 2025, la jubilación mínima de ANSES es de $333.150, con un bono extraordinario de $70.000 para quienes corresponda

El valor de referencia de las jubilaciones y la política de bonos se actualizan mensualmente por inflación, conforme al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, con una actualización automática que toma el dato de inflación dos meses previos al ajuste.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un valor de $120.066 por hijo. De ese monto, el titular cobra directamente $95.958, ya que ANSES retiene el 20% hasta que se presente la Libreta AUH, requisito que certifica educación y controles de salud del menor.

  • Asignación Universal por Embarazo: $120.066 ($95.958 cobro directo).
  • AUH por hijo con discapacidad: $389.808 mensuales.
  • Asignaciones Familiares (trabajadores en relación de dependencia, primer tramo): $59.862 por menor.
  • Ayuda escolar anual: $42.922 por hijo.
  • Asignación por nacimiento: $69.776.
  • Asignación por adopción: $417.197.
  • Complemento por compra de leche (menores de tres años): $40.000 mensuales (a quienes cumplen los requisitos).

Las asignaciones se actualizan de manera automática todos los meses para acompañar la evolución de los precios. El cronograma de cobro varía según la terminación de DNI y puede consultarse por la web o app Mi ANSES.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

ARCA estableció nuevas reglas para débito automático en pagos de autónomos y monotributistas

La disposición publicada en Boletín Oficial modifica el sistema de cobro ante una determinada cantidad de rechazos de los débitos automáticos

ARCA estableció nuevas reglas para

El Gobierno simplificó un trámite clave para la importación y exportación de armas, municiones, pólvora y explosivos

La gestión de autorizaciones para el comercio internacional será exclusivamente online a través de la VUCEA, eliminando trámites presenciales y centralizando el control estatal

El Gobierno simplificó un trámite

Bitcoin en baja: por qué ni el apoyo de Donald Trump ni el de Wall Street evitan la caída del precio

La abrupta corrección desde niveles récord llega en un año que se suponía consolidaría la legitimidad de la criptomoneda

Bitcoin en baja: por qué

7 de cada 10 argentinos sufre estrés financiero, según un informe privado

El 61% de los empleados reconoce que las preocupaciones económicas los acompañan durante la jornada laboral. El 45% no planifica sus finanzas mensuales

7 de cada 10 argentinos

Las marcas tradicionales venden el 95% de los autos: qué impacto tendrán los nuevos fabricantes en el precio de los 0km

Hoy se habla del acuerdo de Argentina con Estados Unidos, pero en el último año llegaron muchos fabricantes nuevos con precios muy competitivos. Cuánto podrán influir en bajar los precios

Las marcas tradicionales venden el
DEPORTES
Mil pit stop al año

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

Fue campeón con la selección argentina, es dirigido por Luis Ventura y trabaja de mecánico: “Hay mucho prejuicio en el fútbol”

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

Israel elogió el plan de

Israel elogió el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza y afirmó que traerá “paz y prosperidad”

El secretario general de la ONU calificó la resolución sobre Gaza como “un paso importante” para consolidar el alto el fuego

Japón advirtió a sus ciudadanos en China a mantenerse alerta tras los dichos de Takaichi sobre Taiwán

Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU