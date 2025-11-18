ANSES: quiénes cobran hoy, 18 de noviembre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI finalizado en 6 reciben hoy su pago correspondiente de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene su calendario de pagos programado, garantizando el cobro ordenado de jubilaciones, asignaciones y planes sociales a millones de titulares en todo el país. Este sistema, que asigna fechas específicas según la terminación del DNI, apunta a evitar largas esperas y aglomeraciones, facilitando la gestión de cada prestación.

Quiénes cobran hoy, 18 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Reciben el pago de jubilaciones y pensiones mínimas quienes tienen el documento terminado en 6.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Cobran la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo los titulares cuyo documento termina en 6.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo se abona a las gestantes beneficiarias con documentos terminados en 6.

No hay pagos de otras prestaciones en esta fecha, según el calendario oficial de ANSES para noviembre 2025.

El calendario de pagos de ANSES busca evitar aglomeraciones y agilizar el cobro de prestaciones en todo el país

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

En noviembre de 2025, el haber mínimo de jubilación de ANSES se fija en $333.150, luego de un incremento del 2,1% vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Además, quienes perciben la jubilación mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, haciendo que el ingreso de bolsillo ascienda a $403.150.

Este bono alcanza también a quienes cobran haberes contributivos superiores a la mínima, pero que no superan ese piso. Si el ingreso total (haber más bono) queda por debajo de $403.150, ANSES paga el refuerzo proporcional correspondiente.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520.

Pensiones No Contributivas (PNC): $233.252.

Tanto PUAM como PNC reciben un refuerzo hasta igualar el ingreso mínimo de $403.150 si corresponde. El haber máximo para noviembre llega a $2.241.788,48, segmento que no accede al bono extraordinario.

En noviembre 2025, la jubilación mínima de ANSES es de $333.150, con un bono extraordinario de $70.000 para quienes corresponda

El valor de referencia de las jubilaciones y la política de bonos se actualizan mensualmente por inflación, conforme al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, con una actualización automática que toma el dato de inflación dos meses previos al ajuste.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un valor de $120.066 por hijo. De ese monto, el titular cobra directamente $95.958, ya que ANSES retiene el 20% hasta que se presente la Libreta AUH, requisito que certifica educación y controles de salud del menor.

Asignación Universal por Embarazo: $120.066 ($95.958 cobro directo).

AUH por hijo con discapacidad: $389.808 mensuales.

Asignaciones Familiares (trabajadores en relación de dependencia, primer tramo): $59.862 por menor.

Ayuda escolar anual: $42.922 por hijo.

Asignación por nacimiento: $69.776.

Asignación por adopción: $417.197.

Complemento por compra de leche (menores de tres años): $40.000 mensuales (a quienes cumplen los requisitos).

Las asignaciones se actualizan de manera automática todos los meses para acompañar la evolución de los precios. El cronograma de cobro varía según la terminación de DNI y puede consultarse por la web o app Mi ANSES.