Los industriales esperan la letra chica del acuerdo comercial con EEUU y analizan el impacto que tendría en los sectores

Desde hace una década, Argentina intenta ampliar sus vínculos comerciales internacionales y fortalecer su inserción global en sectores industriales de valor agregado. En un contexto en que la economía necesita consolidar estabilidad, mejorar su competitividad y atraer inversiones, el anuncio de un acuerdo marco con Estados Unidos representó una señal en esa dirección.

Las expectativas crecieron en ámbitos empresariales por la posibilidad de que el país acceda a un mercado de gran escala, pero también se activaron alertas sobre cómo se implementará el entendimiento y su impacto sectorial.

La formalidad negociadora creció luego de que la Casa Blanca difundiera un comunicado oficial sobre el “marco para un acuerdo sobre comercio e inversión recíproca” entre los dos países. El texto precisó que ambas partes trabajarán para eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, ampliar el acceso a mercados clave y modernizar sus marcos regulatorios, sobre todo en ganadería, agricultura, minería, tecnología y farmacéutica.

Por su parte, el Gobierno argentino resaltó que cuenta con recursos naturales estratégicos, talento humano y sectores con “enorme potencial” como la agroindustria, la minería, la tecnología y la economía del conocimiento.

Se desconocen aún los detalles de este acuerdo, ya que aún ni siquiera fue firmado por ambos gobiernos, por lo que los referentes empresarios fueron cautos a la hora de analizar los posibles impactos, aunque en líneas generales lo recibieron con beneplácito y creen que será una buena oportunidad para el país.

En la UIA, que el último jueves realizó su 31° Conferencia Industrial, horas antes de conocerse esta noticia, celebraron el marco del acuerdo bilateral, y sostuvieron que permitirá promover el comercio, las inversiones y el empleo. También creen que será positivo para integrar a la Argentina al grupo de economías occidentales que respetan las reglas del comercio internacional. Y planteó, por último, que están a la espera de los detalles sectoriales para comprender completamente los alcances.

El presidente de la entidad, Martín Rappallini, sostuvo en declaraciones radiales: “Estamos de acuerdo y con una mirada optimista de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos”. Además, subrayó que los países que negociaron recientemente con EEUU aumentaron fuertemente las exportaciones y que en todas las cadenas de valor hay posibilidades de exportar. También apuntó que cada sector “tendrá que ver cómo entrar al mercado estadounidense”.

Rappallini recordó que hace muchos años la Argentina perdió un montón de mercados contra México y Chile y que la política industrial debe generar “baja de impuestos y mejores condiciones”. También se refirió a China y precisó que la avanzada del gigante asiático amenaza muchísimas cadenas de valor, mientras que Estados Unidos puede comprarle a la Argentina productos industriales.

Varios referentes de la UIA concidieron en que EEUU representa para la Argentina un socio “industrialmente menos riesgoso” que China. “Mientras con China no hay oportunidades, con EEUU sí”, dijo una de las fuentes.

La fuente destacó que EEUU puede exportar maquinaria, bienes de capital, tecnología y productos farmacéuticos, mientras que Argentina puede venderle aluminio, acero y productos regionales.

Sobre los aranceles, los industriales estimaron que algunos que se elevaron al 10% podrían volver a niveles del 2%-3% y mencionaron que el acero y el aluminio, que hoy pagan un arancel del 50%, podrían volver a 0 por ciento. “Eso sería un éxito total”, afirmaron fuentes del sector. Sin embargo, reconocen que industrias como la metalurgia y laboratorios podrían estar entre los más expuestos.

Aunque el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (‎Adimra), Elio del Re, destacó que EEUU no es una economía tan competitiva por precio como China y no espera una avalancha de importaciones. De todos modos, dijo que tal vez en el rubro de maquinaria agrícola, algunas firmas podrían ganar cuota de mercado. Comentó que la importación metalúrgica creció 70% interanual en octubre y ratificó que la gran amenaza es China.

Por su parte, el consultor Marcelo Elizondo (DNI) precisó que EEUU podría exportar a Argentina químicos, maquinarias, farmacéuticos, minerales y energía, mientras que el país podría venderle autos o manufacturas.

Elizondo consideró que la industria local deberá “invertir e internacionalizarse”, y que la reducción de aranceles para insumos, bienes de capital y tecnología la beneficiará. Destacó que de las 500.000 empresas que hay en el país, la mayoría necesitará un “proceso de adaptación”. Según su visión, interactuar comercialmente con Estados Unidosy Europa implica competir en mercados donde “no se compite de forma desleal”.

La analista Natacha Izquierdo, de la consultora Abeceb, observó que la industria local espera recuperar cupos en acero y aluminio y analizar los capítulos de patentes y laboratorios. Identificó una oportunidad en el mercado de pick-ups: Argentina es exportadora global y EEUU tiene un mercado de más de tres millones de camionetas.

Izquierdo contó que si baja el arancel extra del 10%, muchas empresas argentinas quedarían “mucho más competitivas”. Respecto de las importaciones norteamericanas, le quitó dramatismo, ya que podrían entrar en un “nicho premium”, lo que reduce el riesgo competitivo. Afirmó que la apertura implicará mayores estándares de trazabilidad y que “la Argentina tiene más para ganar que para perder”.

La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham) consideró que este acuerdo representa una oportunidad para que Argentina avance hacia transformaciones estructurales. Destacó que, tras las elecciones recientes, el país cuenta con una nueva ventana de oportunidad para consolidar una macro-estabilidad, reducir regulaciones y generar un entorno de negocios más competitivo.

AmCham subrayó que aún restan mejoras en infraestructura, sistema tributario, normas laborales y formalidad fiscal para que la industria pueda producir, innovar y generar empleos de calidad.

La entidad advirtió, además, que aunque la eliminación de barreras regulatorias es clave, el Estado deberá acompañar esta etapa con políticas de transición que protejan empleabilidad y contengan impactos en los sectores vulnerables y la clase media.

Los principales puntos del acuerdo

Reducción o eliminación de aranceles recíprocos en productos clave: la Argentina otorgará acceso preferencial al mercado a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos en ciertos recursos naturales no disponibles localmente y artículos no patentados de uso farmacéutico, teniendo en cuenta su impacto en seguridad nacional.

Acceso ampliado para la carne bovina argentina al mercado estadounidense y cooperación para eliminar barreras no arancelarias al comercio agroalimentario bilateral.

Cooperación en minerales críticos (por ejemplo litio) y estabilización del comercio mundial de soja.

Alineamiento regulatorio: la Argentina aceptará que productos que cumplan normas estadounidenses o internacionales entren sin pruebas técnicas adicionales; se facilitará la aprobación de dispositivos médicos, medicamentos y se adoptarán estándares de seguridad y emisiones para vehículos.

Compromiso con la lucha contra distorsiones de mercado: la Argentina aceptó abordar barreras derivadas de empresas estatales, subsidios industriales, controles a la exportación, evasión de aranceles y otras prácticas ajenas al mercado.

Comercio digital: la Argentina se comprometió a facilitar las transferencias transfronterizas de datos (incluidos datos personales), a no discriminar servicios digitales de origen estadounidense y a reconocer firmas electrónicas vigentes bajo la ley estadounidense.