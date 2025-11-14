Extendieron el plazo para adherir al régimen de facilidades de pago del impuesto a las Ganancias

La fecha límite anterior era el 28 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una serie de modificaciones en el régimen de facilidades de pago para el impuesto a las Ganancias, extendiendo los plazos de adhesión y reduciendo la tasa de interés para quienes regularicen su situación fiscal antes de fin de noviembre. La medida, formalizada a través de la Resolución General 5788/2025, fue publicada en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial.

De esta manera, los contribuyentes podrán regularizar saldos de declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias, correspondientes a períodos fiscales no prescriptos.

En línea con lo dispuesto, el régimen está dirigido a quienes hayan computado quebrantos de manera incorrecta, ya sea por utilizar valores actualizados no permitidos o por cualquier otra causa que haya alterado la correcta imputación, y que hayan rectificado sus presentaciones.

Además, abarca la regularización de saldos de impuesto a las Ganancias de ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en los que se computen quebrantos a valores históricos, tanto en declaraciones originales como rectificativas.

Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

La resolución también impacta sobre la refinanciación de planes de facilidades de pago vigentes, regulados por la Resolución General 5.742 y sus modificatorias. En ambos casos, el plazo de adhesión, que originalmente vencía el 28 de noviembre de 2025, se extiende hasta el 30 de diciembre de 2025.

En paralelo, ARCA dispuso una reducción de la tasa de interés de financiación para los planes de facilidades de pago presentados hasta el 30 de noviembre de 2025. La nueva tasa será del uno por ciento (1%) mensual, reemplazando la tasa anterior prevista en la normativa vigente.

La decisión se fundamenta en la necesidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en razones de administración tributaria. Además, se consideró oportuno reducir la tasa de interés para quienes presenten sus planes antes de fin de noviembre.

Evalúan cambios en Ganancias

Días antes de que se oficialice la prórroga, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno evalúa modificaciones en el impuesto a las Ganancias, aunque descartó una reducción inmediata de la carga impositiva para no comprometer el superávit fiscal.

El ministro de Economía planea avanzar en la poda impositiva pero sin descuidar el superávit fiscal (Foto: AP)

Caputo detalló que la reforma tributaria, que el oficialismo enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias, buscará eliminar los impuestos más distorsivos, como Ingresos Brutos a nivel provincial, el impuesto al cheque, las retenciones y el impuesto a las Ganancias en empresas, que, según sus palabras, “nos hace poco competitivos respecto a otros países del mundo”.

No obstante, advirtió que cualquier cambio en estos tributos resulta “muy caro” para el equipo económico, ya que representan una parte significativa de la recaudación: el impuesto al cheque equivale a 1,5% del Producto y las retenciones a 1,2%.

El ministro anticipó que se analiza “subir fuertemente las deducciones al impuesto a las Ganancias de personas humanas” para fomentar la formalidad laboral, aunque reconoció que esta medida podría resultar insuficiente para el sector privado, que esperaba una baja más significativa de la presión fiscal.

El sector privado, representado por la Unión Industrial Argentina (UIA), mantiene su reclamo de una menor presión tributaria y una mejora en la infraestructura, demandas que se intensificaron tras la asunción de Martín Rappallini como presidente de la entidad.

Según un relevamiento de la UIA, los saldos a favor de Ingresos Brutos que las provincias adeudan a las empresas alcanzan actualmente $54.000 millones, y un 57% corresponde a jurisdicciones donde las compañías no tienen establecimientos.

Además, el informe señala que las alícuotas efectivas de Ingresos Brutos rondan el 4% a nivel nacional, cuando el máximo debería ser 1,5%, y que más del 10% de las empresas considera irrecuperables esos saldos, mientras que 40% reporta demoras de hasta un año para la devolución.