Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 14 de noviembre

Beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones con DNI terminados en los números asignados acceden hoy a los pagos y montos actualizados de noviembre

ANSES confirma el calendario de
ANSES confirma el calendario de pagos de noviembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones en todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para noviembre, un esquema fundamental para millones de personas que dependen de sus prestaciones en todo el país. La programación mensual permite que beneficiarios de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras ayudas sociales puedan prever con certeza cuándo cobrarán sus haberes.

Quiénes cobran hoy, 14 de noviembre

El 14 de noviembre es jornada de cobro para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de programas sociales, según el esquema de fechas organizado por ANSES. El cronograma facilita el acceso a los montos previstos y garantiza una distribución ordenada.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y cuentan con DNI terminado en 4 cobran sus haberes correspondientes a noviembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 4 acceden a su prestación en este día.

Jubilados y pensionados con haberes
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 4 cobran hoy sus prestaciones actualizadas

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo cuyos documentos terminan en 4 tienen asignado el 14 de noviembre para el cobro de sus haberes.

Asignación por Prenatal y Maternidad

El esquema de noviembre contempla que las beneficiarias de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI finalizados en 8 y 9 acceden al pago en esta fecha.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 8 y 9 reciben el pago de noviembre el viernes 14.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

Las jubilaciones mínimas en noviembre 2025 se encuentran fijadas en $333.150. Todos los beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere $403.150 reciben un bono extraordinario de $70.000, por lo que aquellos que perciben la mínima obtienen un ingreso neto de $403.150.

Asignación por Prenatal y Maternidad
Asignación por Prenatal y Maternidad se paga hoy a titulares con DNI finalizados en 8 y 9, según el cronograma de ANSES

El haber máximo durante el período asciende a $2.241.788,48 y no incluye el bono de refuerzo. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un valor mensual de $266.520, sumado al bono para alcanzar el ingreso neto de referencia cuando corresponda. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubican en $233.252, también sujetas al bono hasta cubrir los $403.150 si corresponde.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $119.714 brutos por menor a cargo, con un pago efectivo de $95.958 debido a la retención del 20% que se libera tras la presentación de la Libreta escolar y sanitaria.La

Asignación Universal por Embarazo sube a $119.714,66 brutos por persona gestante.En caso de discapacidad, la AUH específica alcanza $389.808,61 brutos mensuales. La Ayuda Escolar Anual queda en $85.000; por nacimiento se abonan $69.776 y por adopción $408.616. Para Cuidado de la Salud, la base parte en $117.252.

Las Asignaciones Familiares para trabajadores formales en el primer tramo quedan en $59.862 por menor.A esto se suman complementos como la Tarjeta Alimentar ($52.250 por hijo) y, para familias con hijos menores de tres años, el Complemento Leche de $40.000 mensuales.

