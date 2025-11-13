Economía

¿Más que la inflación o menos?: cuánto aumentaron los autos nuevos

El dato oficial del mes y el acumulado del año permiten medir si los valores de los 0km se rigen por el índice de precios, el dólar o por ambas variables. El pronóstico para diciembre

Los autos aumentaron más que la inflación porque el dólar afecta sus costos. Con la baja del dólar actual podrían no aumentar en diciembre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la publicación del índice de inflación del mes de octubre en 2,3% y un acumulado del 24,8% en los diez primeros meses del año, la comparación con el precio de los autos 0km del mercado es inevitable.

“Tenemos dos grandes contras en la industria automotriz. La primera es que entre un 30 y un 60% de los componentes de los autos que se fabrican en las plantas argentinas son importados, y por lo tanto se ven afectados no sólo por la inflación sino también por la suba del dólar. La segunda es que nuestros precios se hacen públicos como los de pocos productos, incluso de primera necesidad, y eso nos convierte en un foco de atención para todos”, contestó un alto ejecutivo de una terminal automotriz a Infobae.

Cuánto aumentaron

El promedio de aumentos de precios de las marcas que fabrican autos en Argentina entre octubre y noviembre fue del 3,7 por ciento. Este relevamiento no considera a los modelos que se venden en dólares porque no aumentan su valor, pero sí toma el precio de los autos que se publican en pesos de aquellas marcas que venden vehículos en ambas monedas según el origen de los vehículos.

Nissan publicó sus listas de precios este martes. El Kicks fue el que más aumento, un 7,5% y el promedio de la marca fue del 3,5%

El detalle de cuánto aumentó cada marca se cerró este martes, cuando Nissan dio a conocer sus listas de precios de noviembre, una semana después que lo hicieron sus competidores, con un incremento promedio del 3,5 por ciento.

En noviembre la política comercial de todas las terminales fue diferente, en algunos cosos con incrementos mayores que compensaron meses sin aumentos, en otros con subas menores pero similares a los períodos anteriores y con tres marcas que decidieron no aumentar algunos precios como Honda, Mercedes-Benz para su modelo nacional Sprinter, y Toyota para la línea de pick-up Hilux completa.

El resto de los autos de Toyota aumentaron entre y 1% y un 4%, dejando el promedio de la marca como el más bajo de todos en un 2,5%. Las otras marcas aumentaron un 3% en el caso de Chevrolet, un 4,5% en Ford, un 4,9% en Volkswagen, un 5% para Stellantis en sus marcas Fiat, Peugeot y Citroën, y un 7% de Renault.

Todos estos incrementos estuvieron marcados, al igual que los de octubre, por el alza del dólar oficial que se mantuvo durante casi dos meses completos cerca del techo de las bandas de flotación, en torno a los 1.500 pesos.

El Toyota Yaris es el auto que menos aumentó su precio en lo que va del año entre los 10 más vendidos del mercado

Cuánto aumentaron los autos más vendidos

La inflación acumulada entre enero y octubre fue del 24,8%, pero el promedio de aumento de la versión de acceso de los 10 autos más vendidos en el mismo período fue levemente superior, alcanzando el 25,3 por ciento. Hubo modelos que quedaron por debajo varios puntos, pero otros que compensaron para cerrar por arriba de las cifras del Indec.

El auto que menos aumento en los 10 meses fue el Toyota Yaris, casualmente el más vendido del año, con un incremento del 17,9%. El siguiente modelo en la lista es el Volkswagen Polo con un 18,7 por ciento.

Por debajo del 24,8% de inflación del período sólo quedan dos modelos y son dos pick-ups: la Toyota Hilux un 20,7% y la Ford Ranger un 23,1 por ciento. Empatando con la cifra del Indec quedó el quinto modelo, el Toyota Corolla Cross, con el mismo 24,8 por ciento.

El Fiat Cronos es el modelo que más aumentó entre los 10 más vendidos, por encima del 30%

Finalmente, los restantes 5 modelos superaron el índice de inflación. Estos fueron la pick-up Volkswagen Amarok con un 26,4%; el Chevrolet Tracker con un 26,5%; el Volkswagen Taos un 31,2%; el Peugeot 208 un 31,3%; y el Fiat Cronos un 32,5 por ciento.

Con la baja que se dio en la cotización oficial del dólar en los últimos días, y con una inflación que subió 0,2% respecto a septiembre, no se espera que los precios bajen, pero si las condiciones macroeconómicas se sostienen a lo largo del mes, podría suceder que las listas de precios de diciembre no tengan aumentos en la mayoría de los modelos y marcas.

