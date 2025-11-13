ANSES: quiénes cobran hoy, 13 de noviembre

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3 reciben el pago actualizado de noviembre (ANCCOM)

En noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con su calendario de pagos, organizando la distribución de los beneficios sociales y previsionales para millones de argentinos. La segmentación por terminación de DNI permite que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones accedan a sus haberes de forma escalonada y eficiente.

Quiénes cobran hoy, 13 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran los titulares de jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo con DNI terminado en 3. El pago se acredita en la cuenta bancaria o mediante los canales habilitados por ANSES para cada beneficiario.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Reciben el pago quienes tienen DNI terminado en 3, tanto para la AUH como para la Asignación Familiar por Hijo. Estas prestaciones cubren a trabajadores formales, informales, personas desempleadas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI finalizado en 3 acceden a la acreditación mensual. El esquema de pago replica el sistema por terminación de documento utilizado para el resto de las prestaciones.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 3 acceden a sus haberes este 13 de noviembre (ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

En la fecha, cobran la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad las beneficiarias cuyos DNI terminan en 6 o 7. El monto se deposita en la cuenta bancaria habitual.

Pensiones No Contributivas

Perciben las Pensiones No Contributivas los titulares con DNI finalizado en 6 o 7. Este programa incluye a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más y otros beneficiarios sin aportes previsionales suficientes.

El cronograma de ANSES para el 13 de noviembre no contempla pagos de asignaciones por matrimonio, adopción o nacimiento, ni de planes de desempleo, que están programados en otras fechas del mes.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

A partir de la actualización definida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, las jubilaciones mínimas en noviembre de 2025 alcanzan $333.150. El esquema vigente incluye un bono extraordinario de $70.000 para todos los beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $403.150, por lo que quienes perciben la mínima obtienen un ingreso neto de $403.150.

Beneficiarias de Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI finalizado en 6 o 7 cobran sus prestaciones en la fecha indicada (ANSES)

El haber máximo para el período se incrementa a $2.241.788,48, sin acceso al bono de refuerzo. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el valor mensual es de $266.520 y se aplica el mismo esquema de bonificaciones, de modo que ningún titular cobre menos de $403.150. Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan fijadas en $233.252 y se les aplica el bono hasta cubrir el ingreso de referencia donde corresponda.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante noviembre asciende a $119.714 brutos por menor a cargo, aunque el pago efectivo es de $95.958. La diferencia corresponde a la retención del 20% que ANSES libera cuando el titular presenta la Libreta escolar y sanitaria. Este esquema se aplica también a la Asignación Universal por Embarazo, que sube a $119.714,66 brutos por persona gestante.

En caso de discapacidad, la AUH específica llega a $389.808,61 brutos mensuales. La Ayuda Escolar Anual se establece en $85.000; por nacimiento se abonan $69.776 y por adopción, $408.616. Para el Cuidado de la Salud, la base parte en $117.252.

Las Asignaciones Familiares para trabajadores formales en el primer tramo quedan en $59.862 por menor. El mecanismo de actualización mensual, en vigor desde abril de 2024, permite que los beneficios acompañen la evolución de la inflación publicada por INDEC dos meses antes de cada pago.

Entre los conceptos complementarios, se incluyen el complemento de la Tarjeta Alimentar ($52.250 por hijo) y, para familias con hijos menores de tres años, el Complemento Leche de $40.000 mensuales.