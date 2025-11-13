Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 13 de noviembre

Beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones con DNI finalizado en los números previstos acceden a los pagos actualizados de noviembre

Guardar
Jubilados y pensionados que no
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3 reciben el pago actualizado de noviembre (ANCCOM)

En noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con su calendario de pagos, organizando la distribución de los beneficios sociales y previsionales para millones de argentinos. La segmentación por terminación de DNI permite que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones accedan a sus haberes de forma escalonada y eficiente.

Quiénes cobran hoy, 13 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran los titulares de jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo con DNI terminado en 3. El pago se acredita en la cuenta bancaria o mediante los canales habilitados por ANSES para cada beneficiario.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Reciben el pago quienes tienen DNI terminado en 3, tanto para la AUH como para la Asignación Familiar por Hijo. Estas prestaciones cubren a trabajadores formales, informales, personas desempleadas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI finalizado en 3 acceden a la acreditación mensual. El esquema de pago replica el sistema por terminación de documento utilizado para el resto de las prestaciones.

Titulares de la Asignación Universal
Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 3 acceden a sus haberes este 13 de noviembre (ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

En la fecha, cobran la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad las beneficiarias cuyos DNI terminan en 6 o 7. El monto se deposita en la cuenta bancaria habitual.

Pensiones No Contributivas

Perciben las Pensiones No Contributivas los titulares con DNI finalizado en 6 o 7. Este programa incluye a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más y otros beneficiarios sin aportes previsionales suficientes.

El cronograma de ANSES para el 13 de noviembre no contempla pagos de asignaciones por matrimonio, adopción o nacimiento, ni de planes de desempleo, que están programados en otras fechas del mes.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

A partir de la actualización definida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, las jubilaciones mínimas en noviembre de 2025 alcanzan $333.150. El esquema vigente incluye un bono extraordinario de $70.000 para todos los beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $403.150, por lo que quienes perciben la mínima obtienen un ingreso neto de $403.150.

Beneficiarias de Asignación por Prenatal
Beneficiarias de Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI finalizado en 6 o 7 cobran sus prestaciones en la fecha indicada (ANSES)

El haber máximo para el período se incrementa a $2.241.788,48, sin acceso al bono de refuerzo. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el valor mensual es de $266.520 y se aplica el mismo esquema de bonificaciones, de modo que ningún titular cobre menos de $403.150. Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan fijadas en $233.252 y se les aplica el bono hasta cubrir el ingreso de referencia donde corresponda.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante noviembre asciende a $119.714 brutos por menor a cargo, aunque el pago efectivo es de $95.958. La diferencia corresponde a la retención del 20% que ANSES libera cuando el titular presenta la Libreta escolar y sanitaria. Este esquema se aplica también a la Asignación Universal por Embarazo, que sube a $119.714,66 brutos por persona gestante.

En caso de discapacidad, la AUH específica llega a $389.808,61 brutos mensuales. La Ayuda Escolar Anual se establece en $85.000; por nacimiento se abonan $69.776 y por adopción, $408.616. Para el Cuidado de la Salud, la base parte en $117.252.

Las Asignaciones Familiares para trabajadores formales en el primer tramo quedan en $59.862 por menor. El mecanismo de actualización mensual, en vigor desde abril de 2024, permite que los beneficios acompañen la evolución de la inflación publicada por INDEC dos meses antes de cada pago.

Entre los conceptos complementarios, se incluyen el complemento de la Tarjeta Alimentar ($52.250 por hijo) y, para familias con hijos menores de tres años, el Complemento Leche de $40.000 mensuales.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025 tras el nuevo aumento

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) dispuso un incremento de 1,4% para este mes y 1,3% para diciembre. Cómo quedan las escalas

Empleadas domésticas: cuánto cobran en

¿Más que la inflación o menos?: cuánto aumentaron los autos nuevos

El dato oficial del mes y el acumulado del año permiten medir si los valores de los 0km se rigen por el índice de precios, el dólar o por ambas variables. El pronóstico para diciembre

¿Más que la inflación o

Las 6 razones que explican por qué el dólar retrocede sin intervención oficial

Las colocaciones de deuda de empresas locales abastecen de divisas al mercado y, entre otros motivos, contribuyen a la estabilidad cambiaria

Las 6 razones que explican

El Gobierno seguirá utilizando al dólar como ancla para acelerar el proceso de desinflación en 2026

El mercado estima que el índice terminará este año cerca del 30% y que el próximo caerá a 20%. Para que eso ocurra, es clave que el tipo de cambio se mantenga a raya, lo que llevó a Caputo a confirmar el esquema de bandas

El Gobierno seguirá utilizando al

Caputo enumeró las alternativas que maneja el Gobierno para pagar los próximos vencimientos de deuda y cómo espera sumar reservas

El ministro de Economía expuso los instrumentos financieros, las gestiones internacionales y las medidas de política monetaria que estudia para afrontar pagos inminentes, robustecer los fondos del BCRA y reducir la volatilidad cambiaria

Caputo enumeró las alternativas que
DEPORTES
La confesión de Ivan Rakitić

La confesión de Ivan Rakitić sobre la MSN: “Este ataque, el fútbol europeo no lo volverá a tener”

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

TELESHOW
El regreso de Cristina Pérez

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el hielo XXI,

Qué es el hielo XXI, el hallazgo que reescribe los límites de la física y podría revolucionar la exploración planetaria

Una mujer con cáncer terminal logró cumplir su último deseo y murió tras la boda

El ranking de las contraseñas más populares del año revela que millones aún utilizan combinaciones fáciles de hackear

Israel bombardeó un depósito de armas e infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano

El Reino Unido y el Mercosur alistan el inicio de conversaciones comerciales pese a la incertidumbre por los aranceles