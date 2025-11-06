Tras el freno por las elecciones, qué puede pasar con el crédito al sector privado a partir de la baja de tasas

El alivio en el nivel de tasas recién se produjo sobre los últimos días del mes. REUTERS/Irina Dambrauskas

En medio del proceso electoral y la suba de tasas, el crédito al sector privado se paralizó en octubre, al mostrar un avance mínimo en términos reales. Se espera que tras algunas medidas monetarias repunte, aunque hay factores que podrían condicionar el despegue.

Según precisó First Capital, el mes pasado, el saldo total de los préstamos en pesos otorgados al sector privado aumentó un 2,6% en términos nominales y alcanzó los $84,9 billones.

En comparación con los $46,4 billones registrados al cierre del mismo mes del año anterior, el incremento interanual fue del 83%. En términos reales, el crecimiento mensual se estimó en 0,1%, mientras que el anual fue del 39,2 por ciento.

Para calcular las variaciones reales, estimaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, aún no publicado por el Indec. Un promedio de las proyecciones difundidas por las consultoras privadas ubica la inflación del mes en torno al 2,5% y la acumulada de los últimos doce meses en aproximadamente 31,5 por ciento.

En octubre el saldo total de los préstamos en pesos otorgados al sector privado aumentó un 2,6% en términos nominales. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo

“Se completa otro mes con crecimiento prácticamente nulo debido a los motivos ya conocidos. El alivio en el nivel de tasas recién se produjo sobre los últimos días del mes y el cambio de las expectativas financieras del mercado todavía no se ha consolidado”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

“Para que veamos en los meses venideros un resurgir de las carteras, es fundamental no solamente la baja de tasas, que ya se está materializando, sino que también debemos observar un estiramiento en los plazos de otorgamiento de las nuevas operaciones”, agregó.

En Outlier consideraron: “El endurecimiento de los encajes bancarios desde agosto buscó absorber parte del exceso de liquidez generado por el Tesoro, pero derivó en una fuerte volatilidad de tasas y en una marcada contracción del crédito al sector privado, que retrocedió en términos reales. La falta de una ventanilla de liquidez para los bancos amplificó esas tensiones”.

“Con la normalización posterior a las elecciones, la reducción de tasas en pesos, la menor incertidumbre cambiaria y el respaldo del Tesoro de EEUU, esperamos que el crédito en pesos retome impulso, reactivando la creación endógena de dinero. Hacia fin de año, la remonetización dependerá de la recuperación de la demanda de pesos y la menor demanda de divisas del sector privado”, añadieron.

En Outlier consideraron: “El endurecimiento de los encajes bancarios desde agosto buscó absorber parte del exceso de liquidez generado por el Tesoro". REUTERS/Enrique Marcarian

Por su parte, LCG apuntó en su último informe: “Menores tasas podrán empujar algo la demanda de préstamos respecto al freno de estos meses, pero difícilmente el crédito vuelva a ser el driver del crecimiento como lo fue durante 2024″.

“La baja del riesgo país generó incentivos a mayor colocación de ONs por parte de las empresas, y seguramente la menor percepción de riesgo y algún repunte en actividad puedan estimular la demanda de préstamos”, sostuvo la consultora.

Desde Wall Street, Morgan Stanley cree que el triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas podría generar un nuevo crecimiento del crédito.

“Un entorno económico más constructivo podría convertir a la Argentina en el mercado bancario de más rápido crecimiento de la región. El país reúne las condiciones adecuadas para sostener un período prolongado de crecimiento del crédito, entre ellas: baja penetración financiera, bancos bien capitalizados y una amplia clase media con poder adquisitivo”, mencionó el banco.

Morgan Stanley cree que el triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas podría generar un nuevo crecimiento del crédito. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Los préstamos representan solo el 13% del PBI, el nivel más bajo entre las principales economías de Latinoamérica. “El crédito bancario en Argentina atravesó un largo periodo de estancamiento debido a políticas macroeconómicas débiles durante dos décadas”, diagnosticó.

Sin embargo, con el cambio de rumbo económico, Morgan Stanley señaló que la expansión de los préstamos avanza rápidamente: los bancos analizados registraron un aumento real del crédito del 70% al 100% en los últimos doce meses, y esperan que este ritmo se mantenga.

Qué se espera para los créditos hipotecarios

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, First Capital precisó que en octubre los préstamos registraron un incremento nominal del 10,8% mensual, con un saldo total acumulado de $5,8 billones.

En comparación con los $1,2 billones del mismo mes del año anterior, el crecimiento interanual fue del 380,8%. En términos reales, el aumento mensual se estimó en 8,1% y el anual en 265,6%.

Los créditos hipotecarios siguen expandiéndose

En este sentido, Barbero aseguró: “A pesar de que algunas entidades bancarias suspendieron las nuevas colocaciones y aplicaron un alza en las tasas, el incremento del mes se mantuvo en los niveles de meses anteriores, destacando la avidez del público por este producto. Mantiene por mucha ventaja el liderazgo en la tabla de crecimiento anual de los segmentos y por primera vez en esta nueva etapa económica, supera a los préstamos prendarios”.

La reducción de tasas tuvo su primer antecedente en el banco BBVA, que aplicó un recorte del 10,5% al 7,5% en su tasa nominal anual más UVA. La decisión puede funcionar como una señal para el resto del sistema financiero. De momento, las entidades mantiene sus líneas de crédito con tasas que oscilan entre el 8% y el 12,5%, según la política comercial de cada banco y el perfil del tomador.

De acuerdo a analistas como Andrés Salinas, la medida representa un primer paso hacia una etapa de menor presión en las tasas, aunque persiste el consenso de que los niveles actuales continúan siendo altos en relación con los ingresos de los solicitantes y su capacidad real de pago.

A su vez, pese a la baja de la tasa, las condiciones que tiene dicho banco para acceder a este tipo de préstamos son bastante restrictivas. Por caso, entre los requisitos se incluye llevar el sueldo al banco por un monto superior a $5.000.000 y contratar su seguro de hogar. También se requiere sumar un seguro adicional —de auto, moto, vida u hogar— o bien contratar una caja de seguridad.

En el caso de préstamos destinados a la adquisición de vivienda permanente, el solicitante debe mantener durante los primeros 24 meses una inversión en la entidad por un monto mínimo de $50.000.000 o su equivalente en dólares.

Para vivienda no permanente, el requisito asciende a $100.000.000 o su equivalente. Esa inversión puede mantenerse en plazos fijos, fondos comunes de inversión, caja de ahorro o instrumentos del mercado de capitales.