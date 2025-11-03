Economía

El presidente de YPF participó de un encuentro organizado por la OPEP: demanda mundial de petróleo, IA y GNL argentino

Horacio Marín compartió en Abu Dabi una mesa de diálogo con Haitham al-Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El potencial de Vaca Muerta y el posible ingreso de un gigante al proyecto “Argentina LNG”

Guardar
Horacio Marín, presidente de YPF,
Horacio Marín, presidente de YPF, intercambió perspectivas globales sobre energía con el titular de la OPEP en Abu Dabi

Durante su reciente visita a Abu Dabi, Horacio Marín, presidente de YPF, participó en una mesa de diálogo convocada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El encuentro, encabezado por el secretario general de la organización, Haitham al-Ghais, puso en foco el escenario internacional del mercado energético, el horizonte de la demanda mundial de petróleo y el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la industria.

El evento formó parte de la agenda del Adipec, el encuentro energético más relevante de Emiratos Árabes Unidos, donde convergen autoridades, compañías productoras y tecnológicas del sector. El ejecutivo de la empresa argentina de mayoría estatal busca impulsar el rol de la Argentina en proyectos emergentes de gas natural licuado (GNL) a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

El propio Marín publicó al respecto en su cuenta de X: “Como parte de mi visita a @ADIPECOfficial en Abu Dhabi, participé de una mesa diálogo organizada por la OPEP donde analizamos el escenario mundial del mercado del petróleo y las distintas estrategias que llevan adelante gobiernos, productores y cámaras empresariales en un contexto de mayor volatilidad a escala global”.

Horacio Marín, presidente de YPF
Horacio Marín, presidente de YPF

Según aportó una fuente presente en la reunión –citada bajo condición de anonimato– el análisis entre los representantes petroleros se centró en un consenso: la transición energética enfrenta ahora un replanteo, sin la presión previa de establecer una fecha límite para el declive de los hidrocarburos. Coincidieron en que “ya no es los hidrocarburos o las renovables, sino que es las renovables y los hidrocarburos”. Este enfoque muestra la coexistencia de ambas matrices en el futuro inmediato. De este modo, se reconoce que la demanda de energía tradicional sigue vigente, sin desplazar por completo los combustibles fósiles.

La conversación giró hacia otro factor disruptivo: la inteligencia artificial se consolida como motor de generación de conocimiento y, al mismo tiempo, incrementa la necesidad de suministro energético. Según se enfatizó en la mesa, la IA requiere grandes volúmenes de energía, y en los próximos años esa demanda puede multiplicarse hasta diez veces, incluso en plazos cortos. “Las empresas de energía ahora van a ser las que van a tener el poder, porque son las que van a generar al final del día el conocimiento, como nuevo concepto”, compartió la fuente.

El intercambio técnico evaluó que, hacia el año 2040, la producción mundial de petróleo puede sostenerse en volúmenes superiores a los cien millones de barriles diarios. Este pronóstico, según lo recogido, sugiere una etapa de quince años con fuerte protagonismo de los hidrocarburos en la matriz energética, más allá de la extensión de limpias y renovables.

Haitham al-Ghais, secretario general de
Haitham al-Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (REUTERS)

Sobre el precio internacional del crudo, la reunión no ofreció previsiones. La fuente vinculó esa omisión al carácter amplio y abierto del diálogo, sin puntualizar proyecciones específicas. Sin embargo, el crecimiento de la demanda energética y la intensidad de los desarrollos tecnológicos ligados a la IA imponen un desafío para la oferta, sumando volatilidad al mercado mundial.

Reuters informó que en la Semana Rusa de la Energía en Moscú, el propio Haitham al-Ghais remarcó la necesidad de invertir más recursos en petróleo y gas. Según el titular de la OPEP, “el petróleo seguirá representando alrededor del 30% de la combinación energética mundial en 2050”. El crecimiento económico, el aumento poblacional y la urbanización impulsan el requerimiento global de energía. “El mundo necesitará mucha más energía de la que consume en la actualidad”, explicó, y agregó que las previsiones de la OPEP apuntan a un crecimiento del 23% en la demanda primaria de energía hasta 2050.

Reuters destacó que la OPEP mantiene su estimación entre las más optimistas del sector, con una transición energética más dilatada que la calculada por otros entes como la Agencia Internacional de la Energía, que vaticinó un pico de demanda de petróleo en 2029 y un posible exceso de oferta para 2026. Según Reuters, la OPEP Plus, grupo que suma integrantes como Rusia y otros aliados, resolvió recientemente acelerar la reincorporación de crudo al mercado tras recortes previos, lo que amplía la preocupación por una posible sobreoferta y presión a la baja en los precios este año.

En paralelo a los intercambios
En paralelo a los intercambios políticos y técnicos, la agenda de YPF en Abu Dabi incluye negociaciones estratégicas

En paralelo a los intercambios políticos y técnicos, la agenda de YPF en Abu Dabi incluye negociaciones estratégicas. Según anticipó Infobae, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) mostró interés en sumarse al consorcio liderado por la petrolera argentina para el proyecto de gas natural licuado (GNL). El grupo ya integran ENI y Shell. La operación consiste en producir entre doce y dieciocho millones de metros cúbicos de GNL en unidades flotantes emplazadas en la provincia de Río Negro.

Fuentes del sector señalaron a Infobae que el ingreso de ADNOC al consorcio se concretará próximamente, y que tanto las cuatro petroleras –YPF, ENI, Shell y ADNOC– como un potencial quinto jugador, mantendrán condiciones de participación equivalentes. Las negociaciones en curso abarcan también conversaciones con la estadounidense Exxon Mobil para que actúe inicialmente como offtaker, con opción de avanzar hacia una posible integración plena al grupo.

YPF concretó la semana pasada dos operaciones de financiamiento internacional por un total de USD 1.200 millones tras el reciente resultado electoral en Argentina, con el objetivo de fortalecer sus exportaciones desde Vaca Muerta y acelerar el desarrollo de su proyecto de GNL. Empresas y provincias gestionan el regreso de las colocaciones de deuda en el exterior luego de la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas, lo que mejora el escenario financiero. El ingreso de esas divisas constituye una fuente de dólares significativa en la plaza local y resulta estratégico para que el Tesoro retome compras en bloque frente a los compromisos de deuda del último bimestre del año.

Temas Relacionados

YPFHoracio MarínIAPetróleoGNLVaca MuertaArgentinaOPEPEstados UnidosInteligencia ArtificialÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno lanzó la segunda etapa concesiones de rutas y autopistas: qué tramos van a ser operados por privados

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de dos nuevos tramos que llevarán a que más de 1.800 kilómetros sean gestionados por el sector privado

El Gobierno lanzó la segunda

Mercados: las acciones y bonos extienden las alzas tras el salto histórico poselectoral

El mayor apetito de riesgo en el mercado local, junto a una inesperada modificación en el ambiente político, genera nuevas reacciones en los precios de activos domésticos

Mercados: las acciones y bonos

Subieron los precios de los autos 0 km y sólo 5 modelos cuestan menos de $30 millones en noviembre: cuáles son

Los aumentos de los autos importados oscilan entre el 4 y el 5%, y aunque todavía no se publicaron las listas de todas las marcas, las que faltan ya superaban ese piso

Subieron los precios de los

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en noviembre 2025

El esquema de haberes para quienes prestan servicios bajo la modalidad de retiro y puertas adentro se mantiene igual al de septiembre. Cuánto cobran los trabajadores de acuerdo a cada categoría

Empleadas domésticas: cuánto vale la

Volver a crecer: un informe privado detalló las reformas clave que necesita Argentina para dejar atrás el estancamiento

La investigación desarrollada por la firma MESH Economics & Government expone una hoja de ruta orientada a impulsar el desarrollo a través de transformaciones de fondo en áreas productivas, institucionales y fiscales

Volver a crecer: un informe
DEPORTES
FIFA confirmó la suspensión por

FIFA confirmó la suspensión por falsificación de documentos para los jugadores de la selección de Malasia: los argentinos sancionados

Dos goles en tres minutos: la secuencia que le permitió a Argentina dar vuelta el partido ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

En un partido frenético, Argentina le dio vuelta el partido a Bélgica y ganó 3-2 en su estreno en el Mundial Sub 17

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

TELESHOW
Lourdes Fernández enfrenta una nueva

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

AC/DC vuelve a la Argentina con su “Power Up Tour” y promete un show histórico luego de 16 años

La coincidencia entre Evangelina Anderson y Sofía Martínez en Masterchef que provocó un reto de Germán Martitegui

INFOBAE AMÉRICA

El retroceso récord de un

El retroceso récord de un glaciar en la Antártida preocupa a los científicos

Un diminuto fragmento asirio de 2.700 años hallado en Jerusalén brinda pistas sobre episodios descritos en textos sagrados

Imputaron al hombre detenido por el apuñalamiento múltiple en un tren de Inglaterra

Cyber Wow 2025: lo que debes saber si buscas promociones en pañales o pañitos húmedos

El único sobreviviente del accidente de Air India sufre estrés y no quiere hablar ni con su esposa e hijos: “Quiero estar sólo en mi casa”