El gremio de controladores anunció 9 paros para la aviación de carga durante noviembre

Los paros afectarán a la aviación de carga. REUTERS/Daniel Cole/

El gremio de controladores aéreos anunció medidas de fuerza para todo el mes de noviembre, que incluye interrupciones a la aviación de carga en 9 jornadas. El plan de acción, según asegura la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se debe al incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Podría afectar pasajeros, pero sobretodo las exportaciones.

“A más de dos meses de haberse firmado el acuerdo, EANA continúa sin dar respuestas concretas a los compromisos asumidos en materia de Convenio Colectivo de Trabajo. Una vez más, la empresa incumple lo firmado y demuestra su falta de voluntad para resolver los puntos que afectan directamente nuestras condiciones laborales”, dijeron desde ATEPSA en un comunicado.

“Ante esta situación, y habiendo cumplido con procedimiento legal correspondiente, el día lunes 3 de noviembre se dará inicio a medidas legítimas de acción sindical, que alcanzará a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales”, indicaron.

ATEPSA: “A más de dos meses de haberse firmado el acuerdo, EANA continúa sin dar respuestas concretas a los compromisos asumidos en materia de Convenio Colectivo de Trabajo" - crédito Colprensa

“No solo se trata de falta de diálogo, sino de una clara decisión política de ignorar los compromisos asumidos y de continuar dilatando cualquier solución real. Por tal motivo, convocamos a un Plenario Nacional de Delegados de Base y Congresales para el día jueves 30 de octubre a las 14:00 hs, con el objetivo de debatir el alcance de las medidas de acción directa frente a una empresa que no gestiona y no cumple lo que firma”, agregaron.

ATEPSA señaló que, en concreto, “EANA no cumplió con la reincorporación de los trabajadores despedidos con estabilidad reconocida, no actualizó el concepto de refrigerio pese a nueve meses de atraso, no revisó los rubros de trayectoria ni complejidad de aeropuertos acordados, y no concretó el encasillamiento del personal transferido, pendiente desde diciembre de 2024″.

“La empresa ha paralizado las negociaciones y se ha presentado a las reuniones sin representantes con mandato para tomar decisiones, lo que demuestra una falta total de voluntad de diálogo y buena fe”, agregaron.

Si bien las medidas de fuerza están dirigidas exclusivamente a los vuelos de carga, y no a aquellos que transportan pasajeros y llevan carga en su bodega, explican que por una cuestión logística y operativa de los aeropuertos puede llegar a causar alguna demora para los vuelos comerciales.

Fuentes del sector detallan que podría ocurrir porque luego del paro se juntan muchos aviones que salen en un mismo horario, como sucede cuando hay alguna cuestión climática que impide el normal desarrollo de la operación.

Los paros se llevarán a cabo en los siguientes días de 22 a 6 horas:

Lunes 3 de noviembre

Jueves 6 de noviembre

Domingo 9 de noviembre

Viernes 14 de noviembre

Martes 18 de noviembre

Viernes 21 de noviembre

Lunes 24 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

Domingo 30 de noviembre

Cronograma de medidas de fuerza de ATEPSA

Es importante mencionar que, dado que los controladores aéreos son servicio público esencial, el cronograma debe ser consensuado con las autoridades pero esta vez no ocurrió así.

ATEPSA detalló que las medidas afectan despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves destinadas exclusivamente al transporte de carga. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo exclusivamente de carga en el horario de la medida legítima de acción sindical.

Por otro lado, “se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo, como el mantenimiento de equipamiento local o vía comisión”, indicaron.

ATEPSA detalló que las medidas afectan despegues de aeronaves (Foto: Shutterstock)

Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento.

Vale recordar que ATEPSA había establecido otro cronograma de interrupciones en agosto pasado en reclamo salarial tras el fin del periodo de conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo.