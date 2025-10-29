Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 14% en Wall Street y el riesgo país volvió a caer

Las acciones y los bonos argentinos siguen recuperando valor después de las elecciones.

Pasadas las elecciones de medio término y la tensión política que tanto había perjudicado a los negocios financieros, tanto bonos como acciones de la Argentina sostienen renovadas ganancias, con el objetivo de acortar la brecha con los precios máximos anotados en enero.

Complementó esta tendencia positiva una nueva baja para el dólar, en una plaza que se caracterizo por un escaso volumen de contado.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 4,9% en pesos, en los 2.801.881 puntos. El panel de acciones líderes se acercó a su máximo nominal intradiario de 2.843.736 puntos del 9 de enero de este año.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se impusieron las ganancias. Destacaron las alzas de 13% para Edenor, y de 9% para Banco Supervielle.

En las últimas tres rondas de negocios el panel líder Merval ganó 41% en dólares -según la cotización del “contado con liqui” para alcanzar sus precios más altos desde el 30 de mayo, cinco meses atrás. En pesos la suba fue de 34,9% desde el viernes 24 de octubre, la última antes de las legislativas.

Los bonos soberanos en dólares promediaron una mejora de 0,5%, mientras que el riesgo país de JP Morgan cayó 12 unidades para Argentina y se ubicó en los 673 puntos básicos. El indicador que mide la sobretasa respecto de los bonos de EEUU recortó más de 400 puntos básicos desde las recientes elecciones.

El Tesoro enfrentó este miércoles una licitación de deuda en la que vencieron aproximadamente 12 billones de pesos. Se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $7,84 billones y se adjudicó un total de valor efectivo $6,87 billones, lo que implicó liberar liquidez por más de 5 billones de pesos.

Los analistas ya anticipaban que el Tesoro iba a convalidar un rollover inferior al 100 por ciento, para liberar liquidez y llevar a las tasas efectivas anuales a un rango de 35% a 44% anual.

El dólar retomó la baja en todas las franjas del mercado y en la plaza mayorista se percibió una menor demanda, ambos indicadores de que las bandas cambiarias pueden mantenerse en un contexto más distendido y con el resultado electoral ya definido a favor del Gobierno.

La tendencia bajista para el tipo de cambio tuvo además el incentivo de una presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, quien le adelantó a inversores que la entidad monetaria volverá a comprar reservas a partir de 2026.

“Las compras de reservas no esterilizadas proporcionan un mecanismo de remonetización que tiene un potencial significativo en la Argentina. El bajo nivel de monetización actual ofrece la oportunidad de dar prioridad a las compras de reservas no esterilizadas”, declaró el funcionario.

En una sesión con bajo monto operado en el segmento de contado, por USD 409,9 millones, el dólar mayorista perdió 34 pesos o 2,3%, a 1.436 pesos.

El BCRA fijó para este miércoles un límite superior para las bandas del régimen cambiario en los $1.495,03, unos 59 pesos o 4,1% por encima del tipo de cambio oficial actual.

Las reservas del Banco Central cedieron un monto marginal de USD 6 millones, a 40.765 millones de dólares.

El dólar al público cerró a $1.460 para la venta en el Banco Nación, con baja de 35 pesos o 2%, mientras que el Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.464,40 para la venta (baja de 23,36 pesos o 1,6%) y a $1.411,48 para la compra.

Todos los contratos de dólar futuro terminaron con bajas en un rango de 1,8% a 3,1%, según datos de la plataforma A3 Mercados, con negocios por el equivalente a 1.374,4 millones de dólares. Las posturas más negociadas, para el cierre de octubre, restaron 29,50 pesos o 2%, a 1.445 pesos.

Los dólares financieros operaron dispares y con escasas variantes. El “contado con liquidación” mediante bonos subió 0,4%, a $1.485,87, mientras que el dólar MEP quedó a $1.469,46 (-0,2%).

El dólar blue finalizó negociado con una baja de diez pesos o 0,7%, a $1.460 para la venta, el mismo precio de la divisa en el Banco Nación. Por la mañana el blue llegó a negociarse a 1.450 pesos.