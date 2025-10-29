Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de octubre

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,7% el martes, a $1.470, un precio que lo deja al mismo nivel del dólar mayorista y debajo del dólar al público.

Luego de que el Tesoro nacional se quedó sin poder de fuego en la segunda semana de octubre, el Tesoro de Estados Unidos a cargo de Scott Bessent comenzó a vender dólares para comprar pesos para que el tipo de cambio mayorista no toque el techo de la banda y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vea obligado a vender reservas. La intervención fue equivalente a USD 2.100 millones, según cálculos del mercado.

El mercado cambiario estuvo en una sintonía distinta a los bonos y acciones que continuaron en alza. El dólar experimentó la presión del cierre de fin de mes donde particularmente los bancos compraron la letra dollar linked D31O5 que vence dentro de 48 horas.

Los negocios cambiarios mostraron sobresaltos intradiarios este martes por un esperado reacomodamiento de carteras y operaciones con vistas al cierre del ejercicio mensual, lo que derivó en un rebote del dólar mayorista y minorista .

La victoria electoral representó un alivio para el equipo económico de Javier Milei luego de semanas de fuerte volatilidad en los mercados financieros que pusieron en jaque el esquema cambiario. Fue determinante el respaldo del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , así como las intervenciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent , a través de la compra de pesos para llegar al domingo.

Pese a que los mayores desafíos están puestos en los vencimientos a partir de enero de 2026, que superan los USD 20.000 millones , tanto por los compromisos en el último bimestre del año como por la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo , necesita acumular reservas y para ello mira lo que puede aportar el campo.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.487,76 para la venta (alza de 35,98 pesos o 2,5%) y a $1.432,91 para la compra.

El dólar al público subió 35 pesos o 2,4% el martes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. Así redujo a 20 pesos o 1,3% el descenso desde los $1.515 del viernes 24 de octubre, la última sesión antes de las elecciones.

Últimas noticias

YPF y Globant avanzan con un ambicioso proyecto para optimizar la cadena de suministro con inteligencia artificial Se trata de la plataforma Digital Suppl.AI que está integrada por 46 agentes IA en ocho soluciones agénticas

Después de la reunión de Trump y Lee Jae-myung, EEUU y Corea del Sur cerraron un histórico acuerdo comercial Los líderes lograron destrabar negociaciones clave durante la cumbre de APEC en Gyeongju, asegurando un paquete surcoreano de USD 350.000 millones y nuevas reglas para aranceles, inversiones y sectores estratégicos

La emoción de un productor chaqueño que logró una exportación inédita: “Es un día histórico” Una venta reciente a Uruguay marcó un hito en el comercio de frutas argentinas. Un empresario del norte puntapié inicial para nuevos mercados regionales tras la eliminación de barreras burocráticas

La UIA vuelve a alertar por el contrabando de productos y trabaja con el Gobierno para reforzar controles Ya se incautaron toneladas de mercadería ilegal pero los industriales afirman que el problema continúa