Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de octubre

El dólar al público subió 35 pesos o 2,4% el martes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. Así redujo a 20 pesos o 1,3% el descenso desde los $1.515 del viernes 24 de octubre, la última sesión antes de las elecciones.
El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.487,76 para la venta (alza de 35,98 pesos o 2,5%) y a $1.432,91 para la compra.
Pese a que los mayores desafíos están puestos en los vencimientos a partir de enero de 2026, que superan los USD 20.000 millones, tanto por los compromisos en el último bimestre del año como por la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita acumular reservas y para ello mira lo que puede aportar el campo.
La victoria electoral representó un alivio para el equipo económico de Javier Milei luego de semanas de fuerte volatilidad en los mercados financieros que pusieron en jaque el esquema cambiario. Fue determinante el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como las intervenciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de la compra de pesos para llegar al domingo.
Los negocios cambiarios mostraron sobresaltos intradiarios este martes por un esperado reacomodamiento de carteras y operaciones con vistas al cierre del ejercicio mensual, lo que derivó en un rebote del dólar mayorista y minorista.
El mercado cambiario estuvo en una sintonía distinta a los bonos y acciones que continuaron en alza. El dólar experimentó la presión del cierre de fin de mes donde particularmente los bancos compraron la letra dollar linked D31O5 que vence dentro de 48 horas.
Luego de que el Tesoro nacional se quedó sin poder de fuego en la segunda semana de octubre, el Tesoro de Estados Unidos a cargo de Scott Bessent comenzó a vender dólares para comprar pesos para que el tipo de cambio mayorista no toque el techo de la banda y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vea obligado a vender reservas. La intervención fue equivalente a USD 2.100 millones, según cálculos del mercado.
El dólar blue ganó cinco pesos o 0,7% el martes, a $1.470, un precio que lo deja al mismo nivel del dólar mayorista y debajo del dólar al público.