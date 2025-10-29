Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de octubre

El dólar al público es ofrecido a $1.495 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los 1.470 pesos

Guardar
13:06 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar en bancos?

El dólar al público subió 35 pesos o 2,4% el martes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. Así redujo a 20 pesos o 1,3% el descenso desde los $1.515 del viernes 24 de octubre, la última sesión antes de las elecciones.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.487,76 para la venta (alza de 35,98 pesos o 2,5%) y a $1.432,91 para la compra.

13:06 hsHoy

Con el precio en alza, cuántos dólares podría sumarle la soja al Banco Central en lo que queda del año

Por las expectativas del acuerdo entre Estados Unidos y China la tonelada del cultivo en Chicago se acercó a los USD 400. Las liquidaciones que miran de cerca en Economía para enfrentar los vencimientos

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador agrícola opera una cosechadora en una granja en Lagoa dos Três Cantos, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. 1 de abril de 2025. REUTERS/Diego Vara

Pese a que los mayores desafíos están puestos en los vencimientos a partir de enero de 2026, que superan los USD 20.000 millones, tanto por los compromisos en el último bimestre del año como por la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita acumular reservas y para ello mira lo que puede aportar el campo.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

Tras la victoria electoral, el Gobierno se prepara para retomar la compra de reservas y piensa un precio del dólar para hacerlo

El equipo económico se enfoca en fortalecer la confianza cambiaria y asegurar pagos clave en un contexto de volatilidad, con apoyo de EEUU y expectativas renovadas tras lo comicios

Agustín Maza

Por Agustín Maza

El Gobierno enfrenta pagos de
El Gobierno enfrenta pagos de deuda superiores a USD 1.500 millones en el último bimestre del año (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La victoria electoral representó un alivio para el equipo económico de Javier Milei luego de semanas de fuerte volatilidad en los mercados financieros que pusieron en jaque el esquema cambiario. Fue determinante el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como las intervenciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de la compra de pesos para llegar al domingo.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

El dólar retomó el alza con demanda firme y se mantuvo cerca del techo de las bandas cambiarias

La divisa avanzó 35 pesos o 2,4% en el Banco Nación, a $1.495. El mayorista tocó los $1.485 y cerró a $1.470. El desarme de posiciones en dólar-linked captó una mayor oferta a manos de privados

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Los negocios cambiarios mostraron sobresaltos intradiarios este martes por un esperado reacomodamiento de carteras y operaciones con vistas al cierre del ejercicio mensual, lo que derivó en un rebote del dólar mayorista y minorista.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

Un bono atado al dólar presionó al tipo de cambio antes de la licitación del Tesoro

La demanda por cobertura de la letra “dollar linked” hizo subir el tipo de cambio. Aparecieron compradores de billetes verdes de urgencia para no quedar descubiertos durante las próximas 48 horas

Luis Beldi

Por Luis Beldi

Un bono atado al dólar
Un bono atado al dólar presión al tipo de cambio antes de la licitación del Tesoro. (Reuters)

El mercado cambiario estuvo en una sintonía distinta a los bonos y acciones que continuaron en alza. El dólar experimentó la presión del cierre de fin de mes donde particularmente los bancos compraron la letra dollar linked D31O5 que vence dentro de 48 horas.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

La información fue confirmada por fuentes al tanto de la operación. Econviews y 1816 mostraron que desde la semana del 7 de octubre, cuando empezó la intervención en el mercado, se registró una fuerte suba en el stock de letras emitidas por el BCRA

Agustín Maza
Lucrecia Eterovich

Por Agustín MazayLucrecia Eterovich

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C. 22 de octubre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Luego de que el Tesoro nacional se quedó sin poder de fuego en la segunda semana de octubre, el Tesoro de Estados Unidos a cargo de Scott Bessent comenzó a vender dólares para comprar pesos para que el tipo de cambio mayorista no toque el techo de la banda y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vea obligado a vender reservas. La intervención fue equivalente a USD 2.100 millones, según cálculos del mercado.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

El dólar blue subió a 1.470 pesos

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,7% el martes, a $1.470, un precio que lo deja al mismo nivel del dólar mayorista y debajo del dólar al público.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

YPF y Globant avanzan con un ambicioso proyecto para optimizar la cadena de suministro con inteligencia artificial

Se trata de la plataforma Digital Suppl.AI que está integrada por 46 agentes IA en ocho soluciones agénticas

YPF y Globant avanzan con

Después de la reunión de Trump y Lee Jae-myung, EEUU y Corea del Sur cerraron un histórico acuerdo comercial

Los líderes lograron destrabar negociaciones clave durante la cumbre de APEC en Gyeongju, asegurando un paquete surcoreano de USD 350.000 millones y nuevas reglas para aranceles, inversiones y sectores estratégicos

Después de la reunión de

La emoción de un productor chaqueño que logró una exportación inédita: “Es un día histórico”

Una venta reciente a Uruguay marcó un hito en el comercio de frutas argentinas. Un empresario del norte puntapié inicial para nuevos mercados regionales tras la eliminación de barreras burocráticas

La emoción de un productor

La UIA vuelve a alertar por el contrabando de productos y trabaja con el Gobierno para reforzar controles

Ya se incautaron toneladas de mercadería ilegal pero los industriales afirman que el problema continúa

La UIA vuelve a alertar

Cambió la clave para trámites impositivos en la Ciudad: cómo es el nuevo sistema de AGIP

La plataforma digital porteña adoptó nuevos estándares de acceso unificado y seguridad para procedimientos tributarios y administrativos

Cambió la clave para trámites

ÚLTIMAS NOTICIAS

Después de la reunión de

Después de la reunión de Trump y Lee Jae-myung, EEUU y Corea del Sur cerraron un histórico acuerdo comercial

Se aceleran los cambios en el Gabinete: el nuevo esquema de poder de Casa Rosada podría anunciarse en los próximos días

Primer aniversario de la dana en España: claves de redacción para escribir correctamente

Tamara Báez reveló el motivo de su internación y mostró los resultados de su cirugía estética: las imágenes

La emoción de un productor chaqueño que logró una exportación inédita: “Es un día histórico”

INFOBAE AMÉRICA

Elijah Wood sorprendió a una

Elijah Wood sorprendió a una pareja al colarse en una boda temática de “El Señor de los Anillos” celebrada en la Comarca

EEUU ordena evacuar de inmediato este país por amenazas terroristas y crisis de combustible

Jim Parsons cierra la puerta a un posible regreso de ‘The Big Bang Theory’: “Podría imaginármelo pero no”

Una experta afirmó que las operaciones policiales nunca frenaron a los grupos criminales en Río

Melissa es una bestia entre una serie de tormentas monstruosas en el Atlántico

DEPORTES

Racing buscará un histórico pase

Racing buscará un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Cilindro: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El video de la mordida en el clásico rosarino de futsal entre Newell’s y Central que terminó en escándalo

El estricto método que impuso Xabi Alonso en el Real Madrid para eliminar los “malos hábitos” y que genera tensiones en el vestuario

El comunicado de Vinicius Jr. tras la polémica que se generó en Real Madrid por su actitud en el clásico ante Barcelona

Robinho habló por primera vez desde la cárcel tras ser condenado por violación: “No recibo trato diferente por ser jugador”