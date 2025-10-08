Economía

La industria manufacturera cayó 4,4% y la construcción creció el 0,4% en el último año

En agosto, la actividad industrial creció un 0,6% mensual desestacionalizado. Solo un sector logró mejora interanual. En paralelo, la construcción logró sostener el crecimiento con una suba del 0,5% en el mes y un incremento del 8% en los primeros ocho meses de 2025

Guardar
La industria manufacturera retrocedió en
La industria manufacturera retrocedió en 15 de las 16 divisiones relevadas por el Indec (Reuters)

La actividad industrial mostró en agosto una nueva caída interanual, aunque aún conserva un saldo positivo en el acumulado del año. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró un descenso del 4,4% en comparación con el mismo mes de 2024. En tanto, la serie desestacionalizada reflejó un incremento mensual del 0,6% respecto de julio. De esta manera, el acumulado de enero a agosto de 2025 se mantiene con una mejora de 4,4% frente a igual período del año anterior.

El organismo destacó que, pese a la baja puntual del mes, el nivel de actividad industrial continúa siendo superior al registrado en 2024. Sin embargo, advirtió que los movimientos de corto plazo pueden mostrar oscilaciones significativas, ya que la serie desestacionalizada incluye componentes irregulares que se vieron incrementadas desde la pandemia.

Retroceso generalizado

De las dieciséis divisiones que componen el indicador, quince mostraron caídas interanuales. La única excepción fue la refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, que registró un avance de 4,9% interanual impulsado por mayores niveles de producción de gasoil y asfaltos. En el resto de los rubros predominó la contracción, con los descensos más marcados en productos de metal, que retrocedieron 18%; productos textiles, con una baja de 18,1%; prendas de vestir, cuero y calzado, con una merma del 14,1%; maquinaria y equipo, que cayó 8,9%; y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con una reducción del 6,2%.

También se registraron caídas en productos de caucho y plástico (-10,3%), industrias metálicas básicas (-4,3%), productos minerales no metálicos (-3,4%) y otros equipos, aparatos e instrumentos (-3,6%). En menor medida descendieron muebles y colchones (-1%), productos de tabaco (-9,1%), madera, papel, edición e impresión (-0,3%) y otro equipo de transporte (-2,8%).

La refinación de petróleo fue la única actividad con un desempeño positivo en el mes. Dentro del rubro se observó un incremento del 10,2% en la producción de gasoil y del 49,5% en asfaltos, mientras que la elaboración de naftas disminuyó 2,8%. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el sector muestra un aumento del 0,6%.

La construcción creció en agosto

La actividad de la construcción mantuvo en agosto una evolución positiva, aunque con señales de moderación. De acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado por el Indec, el sector mostró una suba de 0,4% interanual, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año presentó un incremento de 8% frente a igual período de 2024. En la comparación mensual desestacionalizada, el índice exhibió un avance del 0,5%, y la serie tendencia-ciclo registró una baja del 1%, lo que refleja cierta desaceleración tras el fuerte crecimiento del primer semestre.

El organismo explicó que la evolución del ISAC se sostiene principalmente por el aumento del consumo de varios insumos clave, entre ellos el asfalto, el hormigón elaborado y los artículos sanitarios de cerámica, aunque persisten caídas en materiales como ladrillos huecos, yeso y placas de yeso.

Materiales con comportamiento dispar

En agosto se registraron importantes incrementos interanuales en la utilización de asfalto (61%), mosaicos graníticos y calcáreos (32,3%), hormigón elaborado (22,5%), artículos sanitarios de cerámica (21,2%) y hierro redondo y aceros para la construcción (1,5%). También hubo un leve aumento del 7,1% en el grupo denominado “resto de los insumos”, donde se agrupan productos como griferías, tubos de acero y vidrios planos.

En cambio, se observaron retrocesos en ladrillos huecos (-14,7%), placas de yeso (-11,5%), cales (-9,5%), yeso (-8%), pisos y revestimientos cerámicos (-4,5%), cemento portland (-0,4%) y pinturas para construcción (-0,2%).

Si se analiza el comportamiento acumulado entre enero y agosto, las subas más importantes correspondieron a asfalto (+59%), artículos sanitarios de cerámica (+30%), hormigón elaborado (+19,3%), pisos y revestimientos cerámicos (+17,2%), placas de yeso (+16,5%), hierro y aceros (+14,1%) y cemento portland (+8,2%). En contrapartida, solo el grupo “resto de los insumos” mostró una leve baja de 2,5% en lo que va del año.

Temas Relacionados

IndustriaConstrucciónActividad económicaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Kristalina Georgieva: “Tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI”

La directora gerente del organismo aseguró que mantiene diálogos avanzados para coordinar junto a Estados Unidos, el Banco Mundial y el BID un paquete de apoyo financiero destinado a Argentina, mientras el equipo económico sigue en Washington

Kristalina Georgieva: “Tal vez este

El Tesoro vendió otros USD 330 millones en el mercado para mantener al dólar dentro de la banda cambiaria

Las ventas oficiales acumularon unos USD 2.100 millones desde la semana pasada. Las reservas del Banco Central cayeron USD 136 millones, a USD 42.066 millones

El Tesoro vendió otros USD

Empleo público: el Gobierno pone la lupa en el costo de los retiros voluntarios en empresas públicas

Por una nueva resolución ahora se necesita un “doble aval” para iniciar procesos de desvinculación de las organizaciones estatales. Cuál es el ahorro que estiman en el ministerio de Desregulación

Empleo público: el Gobierno pone

ACDE Joven convocó a 200 líderes para impulsar liderazgo con valores en la era de la Inteligencia Artificial

El evento anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa reunió a referentes empresariales y profesionales que llamaron a fortalecer la ética y la vocación social frente a los desafíos tecnológicos actuales

ACDE Joven convocó a 200

“Tesla barato”: cómo son las dos versiones económicas del auto que rompió todos los récords en ventas

Atrapado entre pérdidas dos semestres consecutivos y un fuerte avance de sus rivales chinos, la empresa de Elon Musk salió a competir con dos nuevas versiones Standard de los Model Y y Model 3, que perdieron equipamiento y confort

“Tesla barato”: cómo son las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo funcionaba la banda narco

Cómo funcionaba la banda narco detrás del triple femicidio: sus roles y quién era el jefe de Pequeño J

“Miguel lo hizo gratis, pero a J le pagaron un millón de dólares”: la tremenda confesión de una de las detenidas por el triple femicidio de Florencio Varela

El gobernador de Río Negro se despegó de Fred Machado y vinculó a un diputado kirchnerista con una organización criminal

Francisco Gil White: “Siempre que hay una gran persecución de judíos, a todos nos están esclavizando”

Kristalina Georgieva: “Tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI”

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania instó a los aliados

Ucrania instó a los aliados europeos a aumentar la compra de armas estadounidenses para Kiev

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

La UE denunció una campaña de agresiones rusas en una “zona gris” y anunció un plan de defensa hasta 2030

La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

TELESHOW
Juana Repetto se sinceró acerca

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”