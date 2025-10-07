Jornada financiera: bonos y acciones de bancos se movieron a la baja mientras el equipo económico negocia en Washington

Bonos y acciones extendieron la debilidad de precios en el mercado local y el exterior.

La proximidad de las elecciones legislativas acentúa la búsqueda de cobertura inversora, con una firme demanda de dólares en una plaza regulada por la oferta del Tesoro. El sentimiento del mercado sigue muy cauteloso y solo una concreta ayuda financiera de los EEUU para fortalecer finanzas de la administración de Javier Milei podría darle un giro distinto a la tendencia negativa que retomó la operatoria.

Los bonos soberanos en dólares sintieron el impacto de la falta de novedades sobre las negociaciones del equipo económico en Washington, encabezado por el ministro Luis Caputo. A la vez, los precios de los ADR de bancos argentinos fueron los que más cayeron en Wall Street. La presión dolarizadora se trasladó a las cotizaciones financieras y se reflejó en una mayor brecha respecto del intervenido dólar oficial.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un 0,5% en pesos, en los 1.793.952 puntos, mientras que los ADR y acciones argentinos operados en Wall Street anotaron mayoría de números rojos, encabezados por Banco Francés (-4,9%) y Banco Supervielle (-4,4%).

En tanto, los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promediaron una importante baja de 1,8 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

El analista financiero Salvador Di Stefano afirmó que “el país no necesita devaluar el signo monetario, lo que necesita es crédito para renovar los vencimientos de capital futuro, y bajar el riesgo país. Hay que recordar que el Gobierno sistemáticamente muestra superávit fiscal. Por ende, los ingresos fiscales financian la suma de todos los gastos más los intereses de la deuda y, por ende, no hay incremento de deuda pública. Por otro lado, como carece de financiamiento para pagar el stock de deuda de capital, lo hace con recursos propios, y esto genera estrés en las reservas”.

“En escenarios de alta volatilidad, los inversores priorizan eliminar el riesgo de mercado y canalizar los flujos hacia activos a devengamiento. El nivel de tasas de interés ya de por si genera un rango de cobertura atractivo“, indicó un informe de MegaQM.

Para los analistas de Rava Bursátil, “si bien la tendencia de largo plazo es bajista, existe la posibilidad de un rebote técnico acotado para inversores con perfil de riesgo”.

El economista Gustavo Ber consideró que el“escenario electoral se combina con el clima de la ansiedad que despiertan las negociaciones del equipo económico en Washington, toda vez que viene en ascenso la expectativa por precisiones sobre el respaldo financiero, y cada mensaje protocolar es recibido por algunos operadores rápidamente con cierta decepción y así es que se frenan las apuestas”.

Ventas oficiales y más brecha

En otra rueda con nutrido volumen de negocios por USD 600,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista bajó 50 centavos, a $1.429,50 para la venta, en una plaza cuya oferta volvió a ser apuntalada por posturas vendedoras del Tesoro, que los operadores estimaron en más de USD 250 millones en el día.

Dado el ritmo de ventas oficiales de contado -prácticamente la mitad de la oferta-, los analistas prevén que esta semana podrían consumirse las divisas obtenidas por las compras en bloque con la eliminación temporal de retenciones a los agroexportadores, que le permitieron al Tesoro agregar a su cuenta cerca de 2.000 millones de dólares. El Gobierno acumuló ventas en torno a los USD 1.800 millones tras seis ruedas consecutivas de intervención directa en el mercado de contado.

Este martes el techo de las bandas de flotación dispuestas por el Banco Central se ubicó en $1.484,16, unos 54,66 pesos o 3,8% por encima del precio mayorista.

El dólar al público terminó sin cambios en el Banco Nación, a $1.455 para la venta. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.460,63 para la venta (alza de 43 centavos) y $1.407,64 para la compra.

Las cotizaciones del dólar implícitas en activos bursátiles argentinos que se negocian en el exterior avanzaron 2%, entre 29 y 30 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos se negoció a $1.541,29, mientras que el dólar MEP se ubicó en los $1.527,25. La brecha entre el “liqui” y el mayorista se amplió a 111,79 pesos o 7,8 por ciento.

Todos los contratos de dólar futuro marcaron precio al alza, en un rango de 0,1% a 1,6%, según la plataforma A3 Mercados, con negocios dentro del rango habitual, por el equivalente en pesos a 935 millones de dólares. Las posturas para fin de octubre -pasadas las elecciones- quedaron a $1.469,50, con ganancia de 1,50 peso o 0,1%, debajo de la banda superior de flotación dispuesta por el Banco Central, en 1.501 pesos.

El dólar blue ganó diez pesos o un 0,7%, a $1.460 para la venta. Se trata de su nivel más alto desde el 22 de septiembre, ahora “empatado” con el dólar minorista.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 426 millones o 1%, a USD 42.202 millones, sin que se hayan efectuado pagos de obligaciones con el exterior en la jornada.

Por la mañana el oro anotó un récord histórico al superar los USD 4.000 la onza. En 2025 el precio del metal se incrementó 53 por ciento. En términos de las reservas del Banco Central argentino, implicó este año una ganancia contable de unos USD 2.277 millones, dada la tenencia de unos 2.000 millones de onzas en las reservas.

“El movimiento refleja una dinámica consistente de reasignación de carteras hacia activos de refugio, en un contexto de elevada incertidumbre macroeconómica y tensiones geopolíticas. En este escenario, el metal precioso reafirma su condición de principal reserva de valor ante el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento global”, comentó Antonio Montiel, director de Análisis de ATFX Education.