Con un fuerte aumento de las importaciones automotrices, se profundiza el déficit comercial con Brasil

Argentina finalizó el mes con un déficit comercial de 182 millones de dólares (Foto: Shutterstock)

Argentina registró en septiembre un déficit comercial con Brasil de USD 578 millones, una cifra considerablemente superior al saldo negativo de USD 7 millones anotado en el mismo mes de 2024. El sector automotriz tuvo una dinámica determinante en la balanza.

Las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron USD 1.236 millones, esto implica una caída interanual de 2,8%. En contraste, las importaciones procedentes de Brasil ascendieron a USD 1.814 millones, con un aumento interanual de 24,7%.

“El flujo comercial bilateral total, es decir el agregado del comercio que incluye importaciones y exportaciones, alcanzó los USD 3.051 millones, un nivel 11,9% superior al de igual mes del año pasado. Este es el valor más alto para un septiembre en los últimos doce años”, indicó un informe de Abeceb.

Comercio bilateral entre Argentina y Brasil (Abeceb)

Según la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Argentina se posicionó en quinto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (USD 6296 millones), Estados Unidos (USD 4349 millones), Singapur (USD 2417 millones) y Alemania (USD 1353 millones).

A su vez, entre los principales compradores del país vecino, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (USD 8540 millones) y Estados Unidos (USD 2576 millones).

Importaciones

Las importaciones argentinas desde Brasil totalizaron USD 1.814 millones en septiembre, y mostraron una suba de 24,7% interanual. En el acumulado del año, las importaciones crecieron un 45,8% acumulado respecto a igual tramo de 2024, lo cual lo pone como el período de nueve meses con mayor expansión importadora en 15 años (desde enero- septiembre de 2010, excluyendo la post-pandemia), precisó Abeceb.

El sector automotriz registró en septiembre el mayor incremento entre los principales rubros de importación. Las compras de vehículos de carretera provenientes de Brasil crecieron 131,9% interanual y alcanzaron USD 105,8 millones.

El sector automotriz registró en septiembre el mayor incremento entre los principales rubros de importación (Foto: Shutterstock)

Las importaciones de vehículos automóviles para transporte de mercancías sumaron USD 109,8 millones, con un alza de 48,7%. Por su parte, los vehículos automóviles para transporte de pasajeros subieron 43,5% interanual y totalizaron USD 414,3 millones. Las importaciones de partes y accesorios para vehículos aumentaron 13,6% anual, hasta USD 165,7 millones.

En tanto, las compras de energía eléctrica experimentaron en septiembre un aumento de 77,1% interanual, alcanzando USD 118,8 millones. En el acumulado anual, la participación de este rubro en el total de importaciones pasó de 1,4% en 2024 (USD 132,8 millones) a 1,8% en enero-septiembre de 2025 (USD 252,4 millones), lo que representa un incremento interanual del 90%.

Exportaciones

En sentido contrario, las exportaciones argentinas a Brasil sumaron USD 1.236 millones en septiembre, con una baja interanual de 2,8%. Esta caída resultó inferior a las disminuciones de 11,8% en agosto y 8,2% en julio. En el acumulado de 2025, las ventas hacia Brasil descendieron 1,7% frente al período enero-septiembre de 2024.

El sector automotriz, a diferencia de lo que sucedió con las importaciones, exhibió en septiembre un desempeño exportador negativo, con caídas en los principales rubros. Las exportaciones de vehículos automotores de pasajeros descendieron 45% interanual y totalizaron USD 148,5 millones. Las ventas de partes y accesorios para vehículos disminuyeron 42,7% hasta USD 11,3 millones.

Las exportaciones de vehículos automotores de pasajeros descendieron 45% interanual. EFE/Orestis Panagiotou/Archivo

En contraste, las exportaciones de vehículos automotores para transporte de mercancías crecieron 6,4% interanual, alcanzando USD 337,2 millones. Las ventas de vehículos de carretera sumaron USD 20,8 millones, con un alza de 119,9%.

Por otro lado, el agro, en un mes marcado por la quita de retenciones temporal, mostró una dinámica más positiva, con una suba de 51,7% interanual en las exportaciones de trigo, que alcanzaron USD 115,2 millones, mientras que las ventas de leche, crema de leche, y lácteos excepto manteca o queso crecieron un 29,1% anual, a USD 40,9 millones.

Perspectivas

De esta manera, el déficit comercial bilateral con Brasil trepa en los primeros nueve meses del año a USD 4.696 millones, frente a un déficit de USD 56 millones en igual periodo del año pasado, lo que representa una diferencia de nada menos que USD 4.640 millones.

“Sin dudas, un aumento significativo del rojo comercial era de esperar en un contexto de recuperación del nivel de actividad doméstica -vs los deprimidos niveles verificados sobre todo en el primer semestre del 2024 –, mayor apertura económica y revalorización del peso (hasta el arranque de 2025)“, consideró Abeceb.

“Si bien se espera para el resto del año que las importaciones moderen su ritmo de aumento (producto de la combinación de tres factores: 1. una actividad doméstica más debilitada, 2. una base de comparación más elevada y 3. un peso argentino más depreciado), la realidad es que con exportaciones planchadas no se espera que se revierta la dinámica deficitaria que viene mostrando el saldo bilateral, al menos de forma sustancial. Con todo, el año 2025 cerraría con un déficit bilateral total que estimamos rondaría los USD 6.000 millones”, añadieron.