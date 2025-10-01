Inversiones en septiembre: cierra un mes malo para acciones y bonos, en medio de la presión cambiaria

El año electoral no deja de golpear a los precios de los activos bursátiles

El mes de septiembre llega a su fin con enormes pérdidas para las inversiones financieras, en medio de una aceleración del dólar y la incertidumbre electoral.

Dos hechos marcaron con fuerza el recorrido de los precios del mercado, el contundente triunfo electoral del Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y el acuerdo de auxilio financiero a la Argentina comprometido por el gobierno de los EEUU una semana atrás.

La victoria por 14 puntos de la agrupación peronista en los comicios distritales bonaerenses elevaron al gobernador provincial, Áxel Kicillof, como principal referente de de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y expusieron la debilidad del respaldo electoral con el que cuenta el oficialismo nacional de La Libertad Avanza, con poco más de dos años de gestión por delante.

La reacción financiera fue brutal ante este mensaje ciudadano. Los bonos en dólares -Globales y Bonares- se desplomaron un 10,5% en promedio, ante los temores por el peso del pago de los vencimientos de estos títulos, del orden de los USD 4.500 millones semestrales, más aún si se concreta un cambio de signo político en el Gobierno a partir de 2027.

Los bonos más castigados fueron el Bonar 2038 (AE38), que se hundió un 15%, mientras que el Bonar 2035 (AL35) resignó un 14 por ciento. Los precios de los bonos en dólares volvieron a los precios comparables con los que salieron al mercado en 2020, de USD 53 en promedio frente a USD 50 cinco años atrás.

En este aspecto fue notorio el ascenso del riesgo país de JP Morgan. El indicador supera ahora por encima de los 1.100 puntos básicos, con alza de unas 300 unidades en el mes, tras un máximo de 1.516 puntos el viernes 19, una cifra que no se alcanzaba desde el 23 de agosto de 2024.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Para las acciones argentinas las bajas fueron calamitosas. el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 12% mensual en pesos, en los 1.750.000 puntos, mientras que medido en dólares se desplomó 21%, por el efecto extra del salto cambiario.

El 19 de diciembre, justo antes de los anuncios para la Argentina que efectuó la administración de Donald Trump, El índice Merval tocó los 1.683.960 puntos, mínimo desde el 29 de agosto de 2024. En dólares el Merval alcanzó un reciente mínimo de 1.074 puntos, un piso desde el 5 de agosto de 2024.

Las acciones más castigadas fueron las del segmento financiero: Grupo Supervielle (-35,8%), Banco Francés (-31,5% en dólares), Grupo Galicia (-29,5%) y Banco Macro (-27,9%). Igualmente fueron de destacar las bajas para el resto de las compañías, como YPF (-19,6%, a USD 24,50), Edenor (-26,8%) o Central Puerto (-25%).

Para los inversores que se enfocaron en las altas tasas de interés, obtuvieron una buena protección si se lo compara con los sucedido en la Bolsa, por encima de la inflación y también del dólar oficial.

La tasa de interés por depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras promedió en el arranque de septiembre el 53,63% nominal anual (tasa efectiva de 69% anual), que significó una ganancia mensual de 4,4%, prácticamente el doble de la inflación estimada.

Si se toma la referencia de la tasa TAMAR en pesos de bancos privados -que refleja el promedio de los rendimientos de los depósitos a plazo fijo en pesos de más de $1.000 millones y con plazos de entre 30 y 35 días- esta alcanzaba hace un mes el 90,29% efectivo anual, que representó un beneficio mensual de 5,5 por ciento.

El ascenso del dólar, que desafió por primera vez el techo de las bandas de no intervención del Banco Central, fue el indicio más fuerte de la inestabilidad financiera y la incertidumbre política.

El ministro Luis Caputo aseguró el jueves 18 que venderán hasta el último dólar en el techo de la banda: “Vamos a vender todos los dólares que sean necesarios”, declaró. Y remarcó que el plan “está muy bien diseñado y no se va a modificar”.

Entre el 17 y el 19 de septiembre las ventas del Banco Central en el mercado de cambios regresaron después de cinco meses y acumularon 1.110 millones de dólares. Estas ventas venían precedidas por intervenciones del Tesoro a fines de agosto y principios de septiembre, posturas que regresaron en la rueda cambiaria de este martes 30.

El dólar mayorista alcanzó la banda superior el viernes 19, en los $1.475 para la venta. En el balance mensual el tipo de cambio oficial anotó una suba se apenas 19 pesos o 1,4%, desde los 1.360 a 1.379 pesos. El dólar minorista promedió en bancos una ganancia mensual de 45 pesos o 3,3%, desde los 1.361,42 a los 1.406,45 pesos.

La tensión se cristalizó en los dólares financieros, cuyas alzas fueron del orden del 10%, con un “contado con liquidación” en los $1.510 y el dólar MEP a $1.475, en este caso una suba incentivada por la restricción cruzada impuesta por el BCRA el viernes 26 para la compra de divisas en el segmento formal, para ser revendidas a través de títulos valores en la Bolsa, a una tasa de cambio mayor. Este viernes la brecha cambiaria alcanzaba el 9 por ciento.

El 19 de septiembre las diferentes cotizaciones del dólar alcanzaron un nivel récord nominal: $1.475 mayorista; $1.515 en la ventanilla del Banco Nación, $1.523,75 en el promedio minorista, $1.576,16 el “contado con liqui” y $1.520 el blue.

La eliminación temporal de las retenciones a las agroexportaciones contribuyeron a una rápida aunque liquidación de divisas que el propio Gobierno determinó en un tope de USD 7.000 millones. Aunque las compras del Tesoro -el BCRA está impedido de hacerlo dentro de las bandas-, por más de USD 2.000 millones, no cubrieron las expectativas, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron de USD 39.966 millones al cierre de agosto a USD 41.122 millones el lunes 29.

“Hoy la política te está llenando de ruido tu perspectiva”, comentó el presidente Javier Milei durante una entrevista televisiva, donde explicó que esto genera alza en el riesgo país con salto en la tasa de interés, previo a las elecciones de medio término el 26 de octubre.

El mandatario sostuvo que frente a una clara desaceleración de la economía, con el aval del Tesoro estadounidense, “ya tenemos cerrado el financiamiento del 2026 y estamos trabajando con el del 2027”.