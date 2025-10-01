Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube más de 3%, a $1.450 para la venta

Cuántos dólares tienen los argentinos en el colchón Una porción relevante del ahorro privado argentino permanece fuera de los bancos, reflejando comportamientos que impactan en la economía y en las reservas locales

Resguardo de dólares en cajas de seguridad: depósitos privados que permanecen fuera del sistema bancario y no integran las estadísticas oficiales de los bancos argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flujo de dólares fuera del circuito bancario argentino constituye uno de los fenómenos más visibles y persistentes de la economía nacional. Durante el segundo trimestre de 2025, los argentinos registraron depósitos y billetes por 254.371 millones de dólares, cifra que reúne fondos no declarados alojados tanto dentro como fuera del país. Este monto incluye sumas en efectivo, en cajas de seguridad, en cuentas bancarias del exterior y otras alternativas ajenas al sistema financiero local.