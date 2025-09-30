Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.415 para la venta

Los contratos de dólar futuro aumentaron en todas las posturas, en un rango de 0,7% a 2,8%, según datos de A3 Mercados . Los contratos más negociados, para fin de noviembre, avanzaron 32 pesos o 2,2%, a $1.497,50, aún debajo del techo de las bandas cambiarias, en 1.516 pesos.

A contramano de la tendencia internacional, las acciones y los bonos argentinos fueron operados con mayoría de pérdidas en Wall Street, con un riesgo país que volvió a superar los 1.100 puntos básicos. En el plano doméstico, el dólar negoció con sesgo alcista, con alzas más pronunciadas en la valuaciones bursátiles del MEP y el “contado con liquidación”, lo que abrió aún más la brecha cambiaria.

Una serie de pagos de vencimientos de deuda con organismos multilaterales llevó a una caída de las reservas del Banco Central, aún cuando hubo compras “en bloque” del Tesoro por USD 500 millones , en provecho de las liquidaciones del agro en el marco de la eliminación temporal de las retenciones.

La suba de los dólares financieros, el mal desempeño de las acciones y la suba del riesgo país tienen una sola explicación: octubre asusta porque los inversores no ven que el Gobierno sea el ganador de las elecciones de medio término y temen que haya otra derrota como la de hace tres semanas en la provincia de Buenos Aires.

El dólar al público finalizó el lunes con un ascenso de 30 pesos o 2,2% la suba del día, a $1.380 para la venta en el Banco Nación. El BCRA dio cuenta de que el dólar minorista terminó operado a un promedio de $1.378,76 en entidades financieras, y a $1.323,75 para la compra.

El dólar mayorista gana 15 pesos en el día, a $1.375 para la venta, y empuja al alza del minorista, a $1.390 para la venta en el Banco Nación, con un ascenso de diez pesos o 0,7 por ciento. En el segmento bursátil, el “contado con liquidación” avanza 1,5%, a $1.505, con una brecha de 9,5% respecto del tipo de cambio oficial.

El dólar mayorista gana 19 pesos o 1,4%en el día, a $1.379 para la venta, y empuja al alza del minorista, a $1.415 para la venta en el Banco Nación, con un ascenso de 35 pesos o 1,7 por ciento. Cabe recordar que ambas cotizaciones alcanzaron máximos nominales de $1.475 y $1.515 el pasado viernes 19 de septiembre.

