Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.415 para la venta

El dólar al público es ofrecido con alza de 35 pesos. El Tesoro compró USD 500 millones a los agroexportadores

15:18 hsHoy

Se amplía la suba del dólar

El dólar mayorista gana 19 pesos o 1,4%en el día, a $1.379 para la venta, y empuja al alza del minorista, a $1.415 para la venta en el Banco Nación, con un ascenso de 35 pesos o 1,7 por ciento. Cabe recordar que ambas cotizaciones alcanzaron máximos nominales de $1.475 y $1.515 el pasado viernes 19 de septiembre.

14:56 hsHoy

Vuelve a subir el dólar

El dólar mayorista gana 15 pesos en el día, a $1.375 para la venta, y empuja al alza del minorista, a $1.390 para la venta en el Banco Nación, con un ascenso de diez pesos o 0,7 por ciento. En el segmento bursátil, el “contado con liquidación” avanza 1,5%, a $1.505, con una brecha de 9,5% respecto del tipo de cambio oficial.

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público finalizó el lunes con un ascenso de 30 pesos o 2,2% la suba del día, a $1.380 para la venta en el Banco Nación. El BCRA dio cuenta de que el dólar minorista terminó operado a un promedio de $1.378,76 en entidades financieras, y a $1.323,75 para la compra.

13:00 hsHoy

Los inversores sacrifican rentabilidad a cambio de tener cobertura frente al escenario político

Con la mirada puesta en el 26 de octubre y su incertidumbre, la jornada dejó tensión en el dólar y caída en los activos argentinos

Luis Beldi

Por Luis Beldi

La suba de los dólares financieros, el mal desempeño de las acciones y la suba del riesgo país tienen una sola explicación: octubre asusta porque los inversores no ven que el Gobierno sea el ganador de las elecciones de medio término y temen que haya otra derrota como la de hace tres semanas en la provincia de Buenos Aires.

13:00 hsHoy

Pese a que el Tesoro compró USD 500 millones, las reservas del BCRA bajaron por el pago de vencimientos de deuda

Desembolsos por más de USD 300 millones llevaron a una caída de USD 116 millones en los activos brutos de la entidad, que quedaron en USD 41.122 millones. Hubo compras en bloque del Tesoro

Los pagos de deuda se
Los pagos de deuda se concentran en el cierre del ejercicio mensual.

Una serie de pagos de vencimientos de deuda con organismos multilaterales llevó a una caída de las reservas del Banco Central, aún cuando hubo compras “en bloque” del Tesoro por USD 500 millones, en provecho de las liquidaciones del agro en el marco de la eliminación temporal de las retenciones.

13:00 hsHoy

Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

Los dólares financieros se acercaron a los $1.500, con una diferencia de 9% respecto del oficial. El Tesoro compró USD 500 millones, pero cayeron las reservas por pagos de deuda. Los bonos en dólares descontaron 1,5% en promedio

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

La debilidad de los activos
La debilidad de los activos argentinos refleja el difícil tránsito que espera hasta las elecciones del 26 de octubre.

A contramano de la tendencia internacional, las acciones y los bonos argentinos fueron operados con mayoría de pérdidas en Wall Street, con un riesgo país que volvió a superar los 1.100 puntos básicos. En el plano doméstico, el dólar negoció con sesgo alcista, con alzas más pronunciadas en la valuaciones bursátiles del MEP y el “contado con liquidación”, lo que abrió aún más la brecha cambiaria.

13:00 hsHoy

Subas generalizadas para el dólar futuro

Los contratos de dólar futuro aumentaron en todas las posturas, en un rango de 0,7% a 2,8%, según datos de A3 Mercados. Los contratos más negociados, para fin de noviembre, avanzaron 32 pesos o 2,2%, a $1.497,50, aún debajo del techo de las bandas cambiarias, en 1.516 pesos.

