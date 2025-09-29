Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

La debilidad de los activos argentinos refleja el difícil tránsito que espera hasta las elecciones del 26 de octubre.

A contramano de la tendencia internacional, las acciones y los bonos argentinos fueron operados con mayoría de pérdidas en Wall Street, con un riesgo país que volvió a superar los 1.100 puntos básicos. En el plano doméstico, el dólar negoció con sesgo alcista, con alzas más pronunciadas en la valuaciones bursátiles del MEP y el “contado con liquidación”, lo que abrió aún más la brecha cambiaria.

Las cotizaciones financieras del dólar avanzaron entre 20 y 50 pesos en el día. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.482,63 (+1,4%), mientras que el dólar MEP cerró a $1.472,67 (+3,5%).

Así, la brecha entre el “liqui” y el dólar mayorista alcanzó el 9% o unos 122,63 pesos. Esta brecha resurgió después de la restricción cruzada de la semana pasada, cuando el Banco Central obligó a respetar un plazo de 90 días para comprar dólares en el mercado oficial y venderlos en la Bolsa contra activos.

“El Banco Central instrumenta una medida para evitar el ‘rulo’ entre dólar oficial y dólares financieros, donde no se les permite a los individuos operar por 90 días MEP o ‘contado con liqui’ si previamente adquieren dólares al tipo de cambio oficial, con lo cual las miradas vuelven a fijarse sobre la brecha con esta nueva restricción”, enfatizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital. “Si bien con la liquidación del agro se espera comprima el valor del oficial, para los dólares financieros se proyecta un aumento debido a la posible dolarización de carteras previa a elecciones”, añadió Morales

En el segmento de contado mayorista se observó un elevado monto de USD 869,7 millones, dadas las liquidaciones de agroexportadores que adhirieron a las ventas con retenciones “cero”, ventana que se abrió la semana pasada, hasta completar el cupo de USD 7.000 millones. “El volumen operado hoy en el segmento mayorista es el segundo más alto del mes que finaliza mañana”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Tras cinco sesiones de negocios consecutivas en baja la semana pasada, el dólar mayorista finalizó con una ganancia de 34 pesos o 2,6%, a $1.360 para la venta, el mismo precio que alcanzó al cierre de agosto.

El dólar al público finalizó con un ascenso de 30 pesos o 2,2% la suba del día, a $1.380 para la venta en el Banco Nación. El BCRA dio cuenta de que el dólar minorista terminó operado a un promedio de $1.378,76 en entidades financieras, y a $1.323,75 para la compra.

Los contratos de dólar futuro aumentaron en todas las posturas, en un rango de 0,7% a 2,8%, según datos de A3 Mercados. Los contratos más negociados, para fin de noviembre, avanzaron 32 pesos o 2,2%, a $1.497,50, aún debajo del techo de las bandas cambiarias, en 1.516 pesos.

Ante una mayor oferta en el mercado blue, en provecho de la brecha respecto del dólar “ahorro”, la cotización marginal restó diez pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta.

Una serie de pagos de vencimientos de deuda con organismos multilaterales llevó a una caída de las reservas del Banco Central, aún cuando hubo compras “en bloque” del Tesoro por unos USD 500 millones en el día, en provecho de las liquidaciones del agro en el marco de la eliminación temporal de las retenciones.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron USD 116 millones en el día a USD 41.122 millones. Fuentes del Banco Central indicaron a Infobae que los desembolsos a organismos totalizaron USD 334 millones, monto en el que se incluyen USD 116 millones al Club de Paris, USD 65 millones correspondientes al BID (Grupo Banco Interamericano de Desarrollo) y USD 97 millones a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

El riesgo país superó los 1.100 puntos

Las acciones y los bonos argentinos operaron en rojo en Wall Street por tercer día seguido, después de un notable repunte entre el lunes y el miércoles de la semana pasada. La caída contrastó con las ganancias de los índices de Nueva York, en un rango de 0,2 a 0,5 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares cayeron 1,6% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la diferencia de tasas de retorno de los bonos de EEUU con sus pares emergentes, marcaba a las 17:15 horas un ascenso de 64 unidades para Argentina, en los 1.124 puntos básicos.

En Wall Street predominaron las caídas moderadas para los ADR en dólares. Central Puerto restó 3,4%; YPF, un 2,7%, y Edenor, un 2,4 por ciento. .

Debido a la suba del dólar -tanto el oficial como el “contado con liqui”-, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,1% en pesos, en los 1.793.185 puntos.

“La Bolsa siempre fue ‘caja de resonancia’. Consecuentemente, ese ajuste correctivo respondió a una lógica técnica. Lamentablemente, se potenció con la política, surgió el ‘riesgo político’ y la pérdida de la confianza interna y externa, como así también a que vuelvan los que gobernaron antes y es así como se complicó al extremo. Es que la oposición ampliada con ex-aliados hicieron un sólido y consistente frente, pegarle en el núcleo de su política económica, dificultar e impedir el equilibrio fiscal, detrás de súper nobles propósitos”, afirmó Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil.

El analista y asesor financiero Salvador Di Stefano indicó que “el Tesoro cuenta con pesos abundantes para comprar dólares si fuera necesario, el poder de fuego en pesos le permitirá comprar más de USD 10.000 millones, contabilizando el dinero que tiene en el Banco Central y en bancos privados”, a la vez que “las ganancias del Gobierno en el mercado de dólar futuro le permitirán volver a absorber pesos del mercado, y disciplina el comportamiento de los especuladores”.

“Las últimas semanas han sido de mucha volatilidad cambiaria, algo que no solamente ha afectado a la valuación de los activos financieros, sino que empezó a afectar al nivel de actividad. Buena parte de estos movimientos tuvo que ver con las diferentes decisiones económicas, políticas -locales e internacionales-. El mercado pasó, a partir de estas diferentes noticias, de ciclos de pesimismo extremo a euforia en pocas horas. Estos procesos de alta volatilidad hacen muy complejo el proceso de toma de decisiones y sobre todo la valuación de activos”, evaluó MegaQM en un reporte.