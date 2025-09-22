Economía

Según una encuesta, solo dos de cada diez trabajadores están conformes con su salario

La mayoría destina la mayor parte de sus ingresos al alquiler y a los alimentos, no consigue ahorrar y arrastra algún tipo de deuda.

Guardar
El 86% de los trabajadores
El 86% de los trabajadores considera que su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades básicas (Bloomberg)

La percepción sobre el poder adquisitivo en Argentina refleja un fuerte descontento. De acuerdo con el estudio ¿Qué pasa con el salario?, elaborado por la plataforma de empleo Bumeran, el 86% de los trabajadores considera que su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, mientras que apenas un 14% asegura que sí lo logra. En otras palabras, solo dos de cada diez empleados está conforme con sus ingresos.

El relevamiento, realizado en agosto de 2025, incluyó a 1.854 personas trabajadoras en Argentina y analizó cómo se distribuyen los salarios, cuánto duran, el nivel de endeudamiento y la posibilidad de ahorrar.

Cómo se distribuyen los ingresos

Entre los principales gastos de los trabajadores, el 43% destina la mayor parte de su salario al alquiler, seguido por los alimentos (30%). Más atrás aparecen el pago de deudas (12%), la educación (5%), el transporte (3%), la salud (3%), otros gastos (2%), vestimenta (1%) y recreación (1%).

La encuesta también consultó cuánto dura el salario. El 26% respondió que solo les alcanza para dos semanas, mientras que un 24% afirmó que lo destina en su totalidad al pago de cuentas en cuanto cobra. El 16% señaló que llega a tres semanas; el 13% que dura menos de una semana; el 10% una semana exacta; y solo el 11% consigue extenderlo durante todo el mes.

En paralelo, el 21% de los trabajadores ayuda regularmente a familiares o personas cercanas con parte de sus ingresos, mientras que un 26% lo hace de manera ocasional. El 53% restante no destina recursos para ese fin.

El ahorro, una meta distante

La posibilidad de ahorrar aparece como uno de los puntos más críticos. El 89% de los trabajadores reconoce que no puede guardar dinero, frente a un 11% que sí lo logra.

Entre quienes consiguen reservar una parte de su sueldo, el 31% ahorra entre el 5% y el 10% de sus ingresos mensuales; el 20% entre el 15% y el 25%; el 19% menos del 5%; el 16% entre el 25% y el 45%; el 9% entre el 10% y el 15%; y apenas el 5% logra guardar entre el 45% y el 65% o más.

El destino de esos ahorros varía: el 31% los invierte en fondos de inversión, el 25% los utiliza para comprar dólares u otra moneda extranjera, el 18% compra acciones o bonos, el 12% lo mantiene en cuentas bancarias y el 7% en plazos fijos. Otro 7% lo destina a otros fines.

Las razones de la falta de ahorro están directamente vinculadas con el poder adquisitivo: el 62% de los encuestados asegura que su salario no alcanza para cubrir necesidades, un 13% prioriza el pago de cuentas, un 11% enfrenta gastos elevados, otro 11% debe afrontar deudas y un 3% responde por otras causas.

Endeudamiento y poder adquisitivo

El estudio muestra que el 72% de los argentinos tiene algún tipo de deuda, frente al 28% que está libre de obligaciones financieras.

A su vez, la percepción sobre el poder de compra también es negativa: el 58% afirma que su situación empeoró en los últimos meses, mientras que un 32% considera que se mantuvo igual y apenas un 10% dice que mejoró.

“El estudio revela que el 86% de las personas que trabajan considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, el 58% dice que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar.

Expectativas de aumento

La consulta sobre un eventual incremento salarial tuvo unanimidad: el 100% de los participantes dijo que le gustaría recibir una mejora en sus ingresos.

En cuanto al destino que tendría ese dinero adicional, el 37% lo usaría para pagar deudas, el 27% para ahorrar, el 17% para alimentación y recreación, el 16% para inversiones y el 3% en otros fines.

Temas Relacionados

SalariosSueldosDeudasPoder adquisitivoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Entran en vigencia dos acuerdos globales sobre pesca que podrían frenar la invasión china en la “Milla 201″

Se alcanzó la cifra mínima de países que adhieren a uno de la OMC contra el uso de subsidios y a otro de la ONU sobre biodiversidad. Un informe mostró la acción depredadora del país asiático sobre la especie clave del Mar Argentino

Entran en vigencia dos acuerdos

Según un informe privado, el consumo masivo repuntó 4% interanual en agosto

Es el segundo aumento consecutivo en relación a 2024, aunque en relación a julio se registró una caída

Según un informe privado, el

La irregularidad del crédito a familias alcanzó su máximo nivel desde 2008

La morosidad encadenó un nuevo mes al alza, con especial incidencia de tarjetas y préstamos personales

La irregularidad del crédito a

ARBA redujo los saldos a favor de Ingresos Brutos y lanza un régimen de “Riesgo 0″: de qué se trata

El gobierno bonaerense avanza con un esquema para evitar acumulaciones y agilizar devoluciones

ARBA redujo los saldos a

Economía en modo low cost: las estrategias de la clase media para subsistir a la crisis y la incertidumbre

Ante la pérdida de ingresos reales, los especialistas analizan cómo los sectores con ingresos en torno al promedio modificó sus patrones de consumo tanto dentro como fuera del país

Economía en modo low cost:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras posponer su viaje a

Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

Entran en vigencia dos acuerdos globales sobre pesca que podrían frenar la invasión china en la “Milla 201″

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

Javier Milei reprogramó su agenda de reuniones en Estados Unidos y tiene previsto viajar mañana

Científicos piden medidas urgentes para reducir la exposición infantil al plástico: el impacto en la salud

INFOBAE AMÉRICA
Alemania desplegó dos cazas para

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
Se habría adelantado el nacimiento

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos

Así quedó la casa de Cinthia Fernández después de su remodelación: los cambios que hizo

El streamer Brunenger se accidentó en la Autopista Panamericana: dos heridos y la palabra de Coscu

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”