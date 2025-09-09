De cuánto es la PUAM de ANSES en septiembre 2025

En septiembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa nuevos montos y fechas de cobro para quienes acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Este beneficio, dirigido a adultos mayores sin aportes suficientes para la jubilación ordinaria, refuerza sus ingresos mediante el ajuste por inflación y la continuidad del bono extraordinario mensual.
Los pagos se organizan según la terminación del DNI y cada beneficiario tiene acceso a la información detallada a través de la plataforma Mi ANSES.
De cuánto es la PUAM en septiembre 2025
El monto base de la PUAM es de $256.221,74 en septiembre 2025, suma que equivale al 80% de la jubilación mínima vigente. A este valor se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar por cada titular de PUAM es de $326.221,74 este mes.
Además, el bono extraordinario de $70.000 se abona en su totalidad a quienes perciben haberes mínimos (PUAM y Pensiones No Contributivas). Para beneficiarios que superan la jubilación mínima, el bono se otorga de forma proporcional, restando del bono la diferencia entre el haber y la mínima, de modo que el total no supere los $390.277,18.
Cuándo cobro la PUAM: calendario de ANSES
El calendario de pagos para PUAM se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
- DNI terminado en 0: 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: 12 de septiembre
- DNI terminado en 5: 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: 19 de septiembre
Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria asignada por ANSES. Los beneficiarios pueden consultar el recibo de haberes y su fecha exacta de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social.
Quiénes cobran la PUAM
La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para obtener una jubilación ordinaria.
Requisitos para acceder a la PUAM:
- Tener 65 años o más.
- Residir legalmente en Argentina durante al menos 10 años previos a la solicitud.
- No percibir ningún otro beneficio previsional, jubilación o pensión contributiva o no contributiva, nacional o provincial.
- No tener ingresos o recursos propios equivalentes o superiores a la jubilación mínima.
Este beneficio se actualiza todos los meses según la inflación y asegura un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima para quienes no cuentan con cobertura jubilatoria tradicional.
De cuánto es la jubilación mínima en septiembre 2025
En septiembre 2025, la jubilación mínima es de $320.277,18. Con la suma del bono extraordinario de $70.000, quienes cobran el haber mínimo recibirán un total de $390.277,18.
El bono se destina en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas, y se otorga de manera proporcional para haberes superiores, siempre asegurando que el monto final no exceda el tope de $390.277,18.