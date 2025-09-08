Por el ruido electoral y la suba de tasas, en agosto cayó la venta de autos usados: el ranking de los más buscados

Concesionarias de todo el país ajustaron precios y stock ante la caída de ventas en agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comercialización de vehículos usados en la Argentina sufrió en agosto un retroceso tras varios meses con registros positivos. Según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), las ventas sumaron 167.525 unidades durante el octavo mes de 2025, cifra que representa una disminución del 5,05% frente al mismo mes de 2024. Además, en comparación con julio, la baja alcanzó el 6,60 por ciento.

El sector enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre electoral y el encarecimiento de los créditos ofrecidos por los bancos, factores que influyeron directamente en la decisión del público, generando esperas o cancelaciones en operaciones previstas, informó la CCA. El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, explicó que después de una secuencia de meses con buen ritmo, el mercado mostró desaceleración durante agosto, tanto frente al mismo mes del año anterior como en relación a julio.

“Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra, decidiera esperar o cancelar la misma”, precisó Lamas.

Pese a la caída puntual de agosto, el acumulado anual entre enero y agosto de 2025 arroja un crecimiento interanual del 15,08%. Durante ese período, las agencias concretaron la venta de 1.265.292 autos usados, mientras que en los primeros ocho meses de 2024 la cantidad llegó a 1.099.501 operaciones. De este modo, el sector mantuvo una ganancia anualizada significativa.

Los autos usados más vendidos

La estructura del mercado se mantuvo en algunos de sus rasgos tradicionales. El Volkswagen Gol y Trend encabezó el ranking, con 9.172 unidades vendidas en agosto. Esta tendencia se repite desde hace varios años y lo afirma como el modelo preferido por los consumidores del segmento de usados.

Dentro del top diez de ventas del mes de agosto, la Toyota Hilux ocupó el segundo lugar con 6.472 unidades comercializadas. Le siguieron los modelos Corsa y Classic, con 4.948 vehículos, la VW Amarok con 4.518, la Ford Ranger con 4.254 y el Peugeot 208 con 3.513. También figuraron la Ford EcoSport con 3.433 unidades, el Toyota Corolla con 3.312, el Fiat Palio con 3.129 y el Ford Ka, que finalizó el listado con 3.124 autos.

La demanda mostró una fuerte presencia fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una tendencia sostenida durante los últimos meses. El “motor del sector sigue siendo el interior del país en detrimento del AMBA”, indicó Lamas, quien confirmó que las provincias del norte y el sur empujaron los índices de crecimiento interanual.

En esa línea, Formosa lideró el ranking nacional de incremento en ventas con un 41,68% en el período enero-agosto. Neuquén quedó segunda, con un repunte del 36,15%, mientras que La Rioja avanzó un 31,16%. Catamarca y Jujuy mostraron expansiones del 30,36% y 30,10% respectivamente. Salta alcanzó una mejora del 27,96% y completaron los diez primeros puestos Santiago del Estero (27,72%), Santa Cruz (27,43%), Chaco (27,14%) y Chubut (25,15%).

Las provincias de Río Negro (24,18%), Corrientes (23,76%), Tucumán (21,36%) y Misiones (18,32%) mantuvieron tasas de crecimiento por encima del promedio nacional. San Juan, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego también subieron sus volúmenes, con cifras que oscilaron entre el 16% y casi el 14%. La provincia de Buenos Aires y Mendoza registraron valores idénticos, con 12,86%. Entre Ríos y Santa Fe alcanzaron el 12,83% y 12,67% respectivamente. Capital Federal cerró la tabla general con el menor crecimiento: apenas un 8,50% durante los primeros ocho meses del año.

El dirigente de la cámara sectorial explicó que las agencias mantienen un importante stock de autos disponibles. Además, los precios de los usados “ya se han acomodado a la realidad del mercado”. De acuerdo con el diagnóstico de la CCA, la demanda sigue presente, aunque sometida a factores coyunturales determinados por el clima político y económico.

El informe de la cámara distinguió dos velocidades en el país. El interior empuja la recuperación, mientras el AMBA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) marchan por debajo de la media nacional. Fenómenos como la migración interna y la necesidad de movilidad en provincias alejadas de la capital nacional dinamizan este proceso. El contraste se refleja en los extremos del ranking: el 41,68% que exhibió Formosa contra el 8,50% de CABA.

Precios y financiación

Los precios y la financiación fueron dos variables que influyeron en el parate de agosto. Lamas destacó que las altas tasas ofrecidas por los bancos, junto al reciente movimiento del dólar y la incertidumbre política, provocaron que potenciales compradores pospusieran o suspendieran operaciones. “La demanda sigue vigente y las agencias tienen un importante stock de autos en todo el país. Además, los precios de los vehículos ya se han acomodado a la realidad del mercado”, ratificó el secretario de la CCA.

La documentación ofrecida por la cámara señala que el sector resiste aunque muestra sensibilidad ante los cambios en el contexto nacional. Si bien los totales anuales resultaron positivos hasta el momento, la caída en agosto genera expectativas sobre la evolución del mercado para los meses próximos. Los actores del rubro apuntan a la estabilidad en el mercado cambiario y la reducción de tasas como condiciones para un repunte. El impacto de los procesos electorales y los indicadores macroeconómicos, como la cotización del dólar y la inflación, afectan de forma directa el comportamiento del consumidor.