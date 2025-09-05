Economía

Nuevas funciones para los kioscos de diarios: cómo será su reconversión y qué servicios van a ofrecer

Un decreto permite a los puntos de venta inscribirse ante el Ente Nacional de Comunicaciones y gestionar servicios postales, en respuesta a la caída de ventas y la transformación digital en la industria

Guardar
Los kioscos de diarios y
Los kioscos de diarios y revistas tendrán nuevas funciones. FOTO NA

La posibilidad de que los kioscos de diarios se conviertan en operadores postales marca un giro en la estrategia del Gobierno nacional para revitalizar un sector golpeado por la caída de ventas y la transformación digital. Con el Decreto 629/2025, impulsado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, eliminó el régimen jurídico que desde el año 2000 regulaba la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública, abriendo así el camino para que estos puntos de venta amplíen su oferta de servicios.

La nueva normativa permite que los kioscos de diarios se inscriban como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o establezcan alianzas con operadores ya autorizados. De este modo, podrán gestionar la entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas de crédito y débito, así como la distribución de productos adquiridos a través de plataformas de comercio electrónico.

Esta ampliación de funciones busca que los kioscos adquieran mayor utilidad y relevancia para los ciudadanos, en un contexto donde la demanda de servicios postales vinculados al comercio electrónico crece de manera sostenida.

Con la derogación del régimen anterior y la habilitación de los kioscos como operadores postales, el Gobierno apuesta a que estos comercios puedan reconvertirse y adaptarse a las nuevas demandas del mercado, en un intento por frenar el cierre de puntos de venta y ofrecer servicios de mayor valor agregado a la comunidad.

El Decreto 629/2025 no solo libera la venta de diarios y revistas, sino que también devuelve a los municipios la competencia sobre la gestión del espacio público, una atribución que le había quitado el régimen anterior. Según explicó Sturzenegger, “el decreto libera la venta de diarios y revistas y, por otra parte, devuelve a la competencia municipal la gestión del espacio público, que en esta dimensión había sido intervenida por el gobierno nacional. Este decreto es una restitución de competencias municipales”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión se inscribe en la política de desregulación aplicada al sector postal desde 2024, con el objetivo de fomentar la libre competencia, abrir el mercado y modernizar la actividad. En línea con este enfoque, el decreto también dispone la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, que hasta ahora establecía derechos de parada y zonas de influencia. El Gobierno consideró que estos mecanismos resultaban obsoletos y restrictivos para el desarrollo del sector.

En los fundamentos de la norma, se destaca que la iniciativa responde al propósito de construir un Estado más ágil y menos intrusivo, que promueva la libre circulación de bienes, servicios y trabajo, y que permita a los actores privados responder con mayor eficiencia a las demandas de la sociedad. Se subraya que la medida busca “favorecer la libre circulación de bienes, servicios y trabajo, y que permita a los actores privados responder con mayor eficiencia a las demandas de la sociedad”.

La crisis que atraviesan los kioscos de diarios no es reciente. Ya en noviembre de 2023, la Resolución 1481 del Ministerio de Trabajo había autorizado a los titulares de estos puntos de venta, así como a los responsables de líneas de distribución, a incorporar nuevos rubros y prestaciones, entre ellas el expendio de bebidas no alcohólicas y servicios de cafetería. Esta flexibilización buscaba ofrecer alternativas ante la disminución de ventas provocada por los avances de las tecnologías de la información y la comunicación.

En los considerandos de la resolución, se advertía que “los titulares de paradas y/o repartos de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines se encuentran atravesando una crítica situación producto de los avances de las tecnologías de la información y comunicación que repercute de modo importante en el sector”. El texto oficial agregaba: “Esta situación progresiva ha provocado una importante disminución de las ventas de diarios y revistas en kioscos, lo cual viene significando un deterioro severo cada vez mayor de los ingresos de los titulares de paradas y/o repartos de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, y un continuo cierre de numerosos puntos de venta en todo el país”.

Temas Relacionados

kioscos de diariosBoletín Oficial

Últimas Noticias

El mercado asumió riesgos en acciones y bonos, señal de que no espera un resultado electoral malo para el Gobierno

Fue una rueda electoral. Los inversores con sus apuestas dieron su voto positivo al Gobierno El Tesoro gastó 25% de sus depósitos en 3 días

El mercado asumió riesgos en

Desde la salida del cepo cambiario los autos 0 km aumentaron un promedio del 14%, por debajo del dólar oficial

Las marcas tienen estrategias comerciales distintas. Mientras unos aplican incrementos regulares, otros los difieren para aplicar más tarde

Desde la salida del cepo

Milei habló de “empate técnico” y despertó el interés de inversores que hicieron subir las cotizaciones

Ayer hubo subas generalizadas luego de que los precios tocaran su piso anual. Cuál es el número mágico de las elecciones provinciales que desataría el optimismo de los mercados

Milei habló de “empate técnico”

A cuánto llegarán el dólar y la inflación después de las elecciones según los analistas

Los pronósticos para los próximos meses del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA fueron modificados por la reciente volatilidad financiera

A cuánto llegarán el dólar

El déficit comercial con Brasil superó los USD 600 millones en agosto y acumuló más de USD 4.000 millones en el año

El rojo en la balanza bilateral con el principal socio comercial volvió a ampliarse, impulsado por el salto de las importaciones automotrices y el retroceso de las exportaciones

El déficit comercial con Brasil
ÚLTIMAS NOTICIAS
Solicitaron llevar a juicio oral

Solicitaron llevar a juicio oral a la banda de mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Ruta del dinero K: Casación validó el cómputo de penas de Martín Báez y del ex dueño de “La Rosadita”

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

INFOBAE AMÉRICA
La embajadora de EEUU en

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”