El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

La Secretaría de Justicia habilitó nuevos proveedores y reforzó la logística para responder al alza en la demanda de vehículos 0 km. El trámite de entrega recuperó ritmo tras el colapso de 2023 y los registros informan la disponibilidad en 48 horas

Por Alejandro Caminos

Se habilitaron proveedores privados para
Se habilitaron proveedores privados para reemplazar a la Casa de la Moneda

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación informaron que “ya se encuentra al día la entrega de chapas patente 0km en todo el país, garantizando que los vehículos nuevos inscriptos en los Registros Automotores puedan circular con su documentación completa y en regla”. La iniciativa depende de la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio.

“El operativo de entrega masiva que llevamos adelante permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones, acompañando el récord en la venta de automóviles 0 km, que alcanza los mejores niveles desde 2018 y refleja un crecimiento sostenido del sector”, indicó Amerio.

Asimismo, el funcionario resaltó que el sistema había colapsado en 2023 por la crisis económica, las trabas a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal. Pero enfatizó que finalmente la situación fue normalizada.

En el mismo sentido, Amerio sostuvo: “Esta gestión resolvió el problema con una reforma estructural: habilitamos proveedores privados por medio de licitaciones públicas, reforzamos la logística y desarrollamos un esquema de distribución para terminar con el desabastecimiento”.

“Ahora habrá disponibilidad asegurada en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos: en el primer semestre de 2025 registramos ventas récord de unidades 0 km, algo que no ocurría desde 2018”, cerró el funcionario.

En julio de este año, el Ministerio de Justicia de la Nación ya estimaba normalizar el sistema de entrega de chapas patentes en todo el país. Además, desde dicha cartera indicaron que ya se entregaron casi 500 mil chapas entre mayo y julio, mientras que en agosto la entrega fue de 432 mil unidades aproximadas.

Otro punto es que, desde el 28 de julio, los registros deben informar, en un plazo máximo de 48 horas, cuándo están disponibles las patentes. Además, desde esa fecha los ciudadanos pueden consultar el estado de su chapa en la web oficial de la DNRPA.

El inicio de todo

Como viene informando este medio, el retraso en la provisión de matrículas comenzó a registrarse a mediados de 2023 y se profundizó durante el último año debido al aumento en las ventas de autos 0 km. Según datos oficiales, en 2024 más del 80% de las operaciones se vio afectado por esta situación.

El desabastecimiento de patentes tuvo su origen en la falta de insumos necesarios para la fabricación de chapas, consecuencia de las restricciones a la importación de materiales implementadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta medida se mantuvo durante más de seis meses, provocando la paralización de la producción y, en consecuencia, demoras en la entrega a los usuarios.

En una segunda etapa, la fabricación de chapas patente estuvo centralizada en la Casa de Moneda. El sistema dependía de un único proveedor estatal hasta que el actual gobierno impulsó reformas estructurales que permitieron la incorporación de empresas privadas, ampliando la oferta y acelerando la producción. Actualmente, la empresa Tonnjes Sudamericana S.A. produce las placas metálicas.

El crecimiento en las ventas de autos 0 km también incidió en la escasez de patentes, lo que llevó a limitar la cantidad de lotes disponibles por registro y a extender por 180 días la validez de las matrículas provisorias.

Desde el Gobierno destacaron la necesidad de responder a la demanda del mercado automotor y garantizar la movilidad en todo el país. La regularización en la disponibilidad de chapas patente significa un avance importante después de meses de demoras para quienes adquirieron vehículos nuevos.

