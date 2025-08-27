Economía

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 27 de agosto

El mercado abre con la mirada puesta en la licitación de deuda del Tesoro, tras un cierre previo con suba del dólar oficial a $1.370, caída de reservas y riesgo país en 829 puntos básicos

14:13 hsHoy

Acciones y bonos inician en baja en medio de tensiones políticas

En el arranque del miércoles, el índice S&P Merval retrocede 1,2% y los bonos soberanos caen en promedio 0,1% en la preapertura local. El movimiento se da en un contexto de tasas altas, licitación de deuda por $7,7 billones y un escenario político marcado por el escándalo de supuestas coimas en la ANDIS que complica al oficialismo.

14:01 hsHoy

El techo de la banda de flotación: ¿qué precio tiene que alcanzar el dólar para que el BCRA deba empezar a vender divisas?

El tipo de cambio oficial cerró ayer a alcanzó los $1.370, sin variación con respecto a la cotización del día lunes

El acuerdo con el FMI
El acuerdo con el FMI prevé una banda móvil que se actualiza a un ritmo del 1% mensual

El tipo de cambio oficial cerró ayer a alcanzó los $1.370, sin variación con respecto a la cotización del día lunes.

13:56 hsHoy

El mayorista abre en $1.380 con suba de 1,7%

En el inicio de las operaciones interbancarias, el peso argentino se deprecia 1,7% y lleva al dólar mayorista a $1.380, según operadores del mercado.

13:37 hsHoy

Así empiezan el día las principales cotizaciones

Las primeras referencias del día muestran al dólar oficial en $1.370 y al tarjeta en $1.781.

El blue inicia en $1.365, mientras que en el segmento financiero el MEP arranca en $1.353 y el contado con liquidación en $1.356.

13:31 hsHoy

Dólar cerró ayer a $1.370 y el BCRA perdió USD 261 millones en reservas

El mercado inicia hoy la rueda con la atención puesta en la licitación de deuda del Tesoro por unos $9 billones, tras un cierre cargado de tensiones. Ayer, el dólar avanzó a $1.370 y el riesgo país trepó a 829 puntos básicos, un nivel similar al previo al acuerdo con el FMI.

Las reservas internacionales del Banco Central descendieron en USD 261 millones y quedaron en USD 41.183 millones. En tanto, las acciones argentinas mostraron una leve recuperación luego de la fuerte caída del lunes.

13:28 hsHoy

El Banco Central aspira más pesos y los bancos salieron a pagar 60% de plazo fijo para captar grandes inversores

La tasa TAMAR, para depósitos de más de $ 1.000 millones, superó ayer ese nivel. El Gobierno prioriza el control estricto del dinero en circulación para mantener bajo control las presiones cambiarias en los días previos a las elecciones bonaerenses

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Foto de archivo - El
Foto de archivo - El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. REUTERS/Matias Baglietto

La decisión del Banco Central de acelerar la aspiradora de pesos a través de un aumento adicional de 3,5 puntos porcentuales en los encajes bancarios provocó un nuevo aumento de las tasas de interés. Los bancos no solo volvieron a subir los rendimientos de los plazos fijos al público, superando en algunos casos niveles del 50%, sino que además hubo importantes disputas para captar la liquidez de las empresas.

13:28 hsHoy

Antes de la licitación del Tesoro, la intervención oficial puso un freno a la suba de las tasas y el dólar

Las ventas masivas de activos argentinos registradas el lunes respondieron a los movimientos políticos del fin de semana

Luis Beldi

Por Luis Beldi

REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo
REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo

El mal humor de los inversores no cambió, pero se calmó. La masiva venta de bonos y acciones y las compras de dólares del lunes, a pesar de las elevadas tasas, fue un movimiento impulsado por el fin de semana donde las noticias trajeron temor a que el gobierno sufriera una amplia derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires dentro de dos domingos.

