Para la CAC, la volatilidad cambiaria y de tasas de interés moderó al consumo en julio

Mario Grinman, presidente de la CAC

En un contexto de volatilidad de tasas, suba del dólar y salarios estancados, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) registró que el consumo se moderó y que los rubros siguen presentando un desempeño heterogéneo. En la entidad ven un escenario de mayor incertidumbre.

En julio, el Indicador de Consumo (IC) de la CAC mostró un avance de 1,1% en la comparación interanual, mientras que hubo una caída, en términos desestacionalizados, de 0,1% con respecto a junio.

Si bien la entidad observa señales positivas para el consumo, nota una desaceleración respecto al mes previo en la comparación interanual.

El informe destacó que, en línea con lo ocurrido en junio, la inflación de julio se mantuvo en niveles bajos, aunque con una leve aceleración: pasó de 1,6% intermensual en junio a 1,9% en julio.

De esta forma, por tercer mes consecutivo la variación mensual del índice de precios se ubicó por debajo del 2%, consolidando el proceso de desinflación y registrando la tasa interanual más baja desde la pandemia (36,6%).

Sin embargo, “las últimas semanas estuvieron signadas por una volatilidad significativa tanto en el mercado cambiario, como en las tasas de interés de la economía. La mayor incertidumbre, en consecuencia, tiende a moderar el dinamismo del consumo, dado que los hogares postergan decisiones de gasto discrecional y elevan su propensión al ahorro precautorio”, explicaron.

A su vez, el nivel de salarios medido por Indec “avanzó durante junio en línea con la inflación y no pudo ganar terreno en términos reales, dificultando, también, la dinamización del consumo”.

Los datos indican que en julio el nivel se ubicó casi 1% por encima del registrado en igual mes de 2019, aunque todavía permanece por debajo del de 2023, cuando se aplicó una política de ingresos expansiva en un contexto de recesión por la sequía. Los acumulados del año muestran una tendencia similar, con variaciones más amplias, y persiste una marcada heterogeneidad en la recuperación entre los distintos sectores.

Por otra parte, la CAC destaca que tanto en la actividad como en el consumo, que tienen comportamientos similares, la baja base de comparación contribuye a la performance positiva de los indicadores.

Por rubros de consumo, se observa una dinámica mixta en las variaciones interanuales respecto a los valores de julio de 2024.

El rubro de indumentaria y calzado mostró en julio un crecimiento estimado de 16,6% interanual. El valor se explica principalmente por el bajo nivel de comparación en el mismo mes de 2024, ya que había anotado en esa fecha una contracción de 16%. A su vez, el precio relativo de la categoría continúa en caída y estimula el consumo.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró un crecimiento estimado del 7% interanual. El patentamiento de autos creció 57% interanual y traccionó el índice al alza, arrojando el máximo valor en julio desde 2018.

Recreación y cultura mostró el mes pasado un crecimiento de 8% interanual. “El avance se debe a una base de comparación baja. Sin embargo, el consumo en recreación y cultura continúa en niveles bajos debido a que perdió terreno respecto a otros consumos esenciales”, señaló la CAC.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró un crecimiento estimado de 0,2%. La relativa estabilidad del rubro se debe a una demanda eléctrica que no varió en demasía respecto al mismo mes del año pasado.

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una contracción estimada de 2,8% en términos internuales, posicionándose en niveles 3,4% por debajo de los niveles prepandemia.

En el caso del consumo masivo, el año comenzó con un leve repunte. No obstante, en junio esa mejora se interrumpió y las ventas de bienes de consumo masivo registraron una caída interanual de 0,8%. La débil recuperación de los ingresos reales de los hogares limita la posibilidad de una reactivación sostenida en este segmento.

Así, el consumo masivo detuvo la tendencia de crecimiento leve pero continua, mientras que el de bienes durables mostró señales de moderación, aunque con una dinámica todavía positiva.

Entre otros indicadores de consumo, se encuentra el de Scentia, consultora que mide el consumo masivo. Según su informe de julio, las ventas del segmento mostraron un crecimiento del 3,1% respecto del mismo mes del año pasado, pero los números siguieron siendo negativos en el canal moderno (grandes cadenas de supermercados) y los mayoristas.

Las ventas en supermercados cayeron 4,4% frente a julio de 2024 y acumulan una baja de 5,4% en lo que va del año. Los mayoristas mostraron un retroceso aún más marcado: 7% interanual en julio y 5% en el acumulado anual.

En sentido contrario, los autoservicios independientes anotaron un incremento de 2,7% en julio, aunque mantienen una contracción de 3,3% en la comparación interanual. El comercio electrónico evidenció un fuerte avance, con un alza de 16,4% interanual en julio y 9,7% en el acumulado de 2025. A su vez, los almacenes de barrio y kioscos registraron un aumento de 9,2% en julio y de 8,6% en lo que va del año.

La canasta de consumo de Nielsen IQ mostró una suba de 4,8% el mes pasado y un aumento acumulado en el año de 1,6%. Bebidas fue la categoría que más avanzó con un incremento de 6,3%, seguido por Cuidado y Limpieza (5,7%). Por canales, Tradicionales y Perfumerías lideraron el mes.

La CAC sostuvo que se mantiene un cambio en la composición del gasto de los hogares, con mayor inclinación hacia la compra de bienes durables —favorecida por el acceso al crédito— en detrimento del consumo cotidiano. Las proyecciones apuntan a que el ingreso disponible registraría una leve mejora en el transcurso del año.

Cómo sigue la evolución del crédito

En materia de crédito específicamente, el financiamiento a hogares y familias siguió en alza en términos agregados, aunque con una evolución dispar según el tipo de préstamo.

“Para junio, todos los tipos de crédito habían tenido una desaceleración significativa en las tasas de crecimiento respecto a lo observado meses atrás, mientras que el crédito en tarjetas de crédito incluso había caído. En julio, la deuda en tarjetas cayó nuevamente y marcó un valor menor que en junio”, indicó la CAC.

“La volatilidad en las tasas de interés exhibidas durante junio y julio ha desincentivado y dificultado el proceso sostenido de creación de crédito. A su vez, la compraventa de inmuebles y el patentamiento de automóviles mostraron durante el sexto mes del año un crecimiento interanual menor que el de los meses anteriores”, agregó.