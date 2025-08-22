Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.335 para la venta

El Gobierno se prepara para otra pulseada con los bancos por los encajes que están en su nivel más alto en 30 años El Banco Central ya exige un mínimo de efectivo inmovilizado de cuentas corrientes del 50%, un nivel inédito en lo que va del siglo. Tras el apretón monetario, vencerán $13,7 billones la semana que viene

El BCRA aumentó fuertemente el nivel de encajes mínimos. Reuters

El apretón monetario que aplicó el Banco Central en las últimas semanas para restringir todo lo posible la liquidez y la cantidad de pesos “sueltos” en la economía ya es posible medirlo en términos de décadas. El nivel de encajes bancarios se encuentra en su máximo en más de 30 años, según reveló un informe privado, y los datos del BCRA muestran que ya hay más pesos inmovilizados que en circulación.