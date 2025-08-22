Economía

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.335 para la venta

La divisa al público se ofrece con alza de diez pesos en el día. En la semana avanza 25 pesos o 1,9%

14:29 hsHoy

Mínima baja de los depósitos en dólares

Max Capital indicó que “el 19 de agosto, los depósitos en dólares cayeron USD 21 millones. Desde el 15 de agosto de 2024 se incrementaron USD 13.759 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de 32.427 millones de dólares”.

14:22 hsHoy

Leve ganancia para los dólares financieros

Los dólares financieros, paridades implícitas en las cotizaciones de acciones y bonos que son negociados en simultáneo en el mercado local y el exterior, exhiben leves ganancias entre dos y cuatro pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos es pactado a $1.324 (+0,2%), mientras que el dólar MEP sube a $1.323 (+0,3%).

14:21 hsHoy

El dólar sube a $1.335 en el Banco Nación

El dólar al público registra una suba de diez pesos o 0,8% este viernes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación. En la semana el billete minorista anota un incremento de precio de 25 pesos o un 1,9 por ciento.

14:20 hsHoy

El dólar mayorista vuelve a subir

Por tercera sesión de negocios el dólar mayorista es operado en alza, en los $1.324 para la venta, su nivel más elevado desde el 8 de agosto. En el día el tipo de cambio oficial asciende nueve pesos o 0,7 por ciento. En la semana la ganancia es de 24 pesun 1,8 por ciento.

14:17 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en los bancos?

El dólar al público finalizó el jueves con un alza de diez pesos o 0,8%, a $1.325 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.329,78 para la venta (suba de $11,94 ó 0,9%) y $1.287,83 para la compra.

13:05 hsHoy

La prioridad del Banco Central debe ser la estabilidad del valor del peso

Aunque implique un alza de tasas inicial, la autoridad monetaria tiene que sacar el excedente de pesos y recuperar la confianza en que mantendrá estable el valor de su moneda

Aldo Abram

Por Aldo Abram

Transeúntes pasan delante del Banco
Transeúntes pasan delante del Banco Central en el distrito financiero porteño (REUTERS/Agustin Marcarian)

Ha surgido una discusión sobre si el Banco Central (BCRA) debería buscar bajar la tasa de interés o evitar que el tipo de cambio suba. Por supuesto, eso depende de cuál es la prioridad que se le asigne a la autoridad monetaria. Para mí, debería ser darle a la gente una moneda estable y confiable, como sucede en los países que tienen un dígito de inflación anual.

13:05 hsHoy

Las reservas cayeron más de USD 200 millones

Las reservas internacionales brutas del Banco Central retrocedieron USD 207 millones o un 0,5%, a USD 41.483 millones, con la incidencia de una baja de 0,2% en la cotización del oro, y de 0,1% para el yuan chino respecto del dólar norteamericano.

13:05 hsHoy

Jornada financiera: el dólar subió por segundo día y cerró a $1.325 en el Banco Nación

La tasa de caución a un día terminó a 58% a pesar de nuevas medidas del BCRA. El S&P Merval subió 1%, pero los bonos terminaron negativos

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Los altos rendimientos en pesos
Los altos rendimientos en pesos no consiguieron contener la presión alcista del dólar

Los negocios financieros exhibieron este jueves números dispares en un contexto de prudencia, frente a tasas de interés en pesos que se afirmaron con un techo cercano al 60 por ciento. A pesar de los rendimientos elevados, el dólar encontró demanda y reaccionó al alza, un comportamiento contrario al que había mostrado en la primera parte de agosto.

13:04 hsHoy

El dólar blue quedó a 1.340 pesos

El precio del dólar blue no tuvo variantes el jueves y quedó a $1.340 para la venta, aún como el más elevado entre todas las franjas del mercado, con una brecha cambiaria de 1,9% respecto del mayorista.

13:04 hsHoy

El Gobierno se prepara para otra pulseada con los bancos por los encajes que están en su nivel más alto en 30 años

El Banco Central ya exige un mínimo de efectivo inmovilizado de cuentas corrientes del 50%, un nivel inédito en lo que va del siglo. Tras el apretón monetario, vencerán $13,7 billones la semana que viene

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

El BCRA aumentó fuertemente el
El BCRA aumentó fuertemente el nivel de encajes mínimos. Reuters

El apretón monetario que aplicó el Banco Central en las últimas semanas para restringir todo lo posible la liquidez y la cantidad de pesos “sueltos” en la economía ya es posible medirlo en términos de décadas. El nivel de encajes bancarios se encuentra en su máximo en más de 30 años, según reveló un informe privado, y los datos del BCRA muestran que ya hay más pesos inmovilizados que en circulación.

