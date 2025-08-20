Economía

Mercados: rebota la Bolsa mientras las tasas de interés en pesos buscan un punto de equilibrio

El S&P Merval gana 1,2%, a 2.117.000 puntos y los bonos soberanos en dólares restan un 0,6% en promedio. Las tasas de caución marcan un nivel de 35%

Guardar

Tras una importante caída el martes, de casi 5%, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires reacciona este miércoles con un alza de 1,2%, en los 2.117.000 puntos, con negocios expectantes a un posible nivel de estabilización de las tasas de interés en pesos del sistema financiero.

Por la mañana las tasas de caución de referencia -préstamos bursátiles entre privados-, a un día y siete días de plazo marcaban un nivel en torno al 35% nominal anual.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street se imponen las alzas, encabezadas por Central Puerto (+2,1%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- retroceden un 0,6% en promedio, con un riesgo país en torno a los 710 puntos básicos

Este miércoles, la Cámara de Diputados analizará los vetos del presidente Javier Milei a leyes sobre jubilaciones, moratoria previsional y ayuda a discapacitados, junto a proyectos de ATN y combustibles para gobernadores. la sesión fue convocada para las 12. La oposición apunta a voltear por primera vez un veto presidencial, comenzando con la emergencia en Bahía Blanca. El Ejecutivo ya envió $200.000 millones por decreto, pero busca que la ley limite la discrecionalidad presidencial.

Si la oposición logra imponer la vigencia de los proyectos votados, el gasto adicional para el Sector Público Nacional podría llegar a 1,7% del PBI, según estimaciones oficiales, cifra que pondría en riesgo el superávit fiscal primario previsto de 1,6% en 2025 y 2,2% en 2026.

“Los activos domésticos presentan un tono más expectante, con los ADR ensayando una corrección en medio de idas y vueltas recientes mientras los bonos en dólares siguen más estables, a la espera de una actualización de encuestas post cierre de listas ya que los resultados de las elecciones se presentan como el principal driver en los próximos meses", afirmó el economista Gustavo Ber.

“Ocurre que evaluar cómo quedaría el mapa político resulta crucial ya que marcará el nivel de respaldo al gobierno, y así la posibilidad de extender el plan económico y avanzar hacia reformas más estructurales. Ante la falta de consensos en pilares centrales con la oposición, la sensibilidad a escenarios políticos es elevada, y ello podría implicar una mayor volatilidad a corto plazo”, evaluó el titular del Estudio Ber.

Los expertos de MegaQM consideraron que “sigue muy alto el nivel de volatilidad en las tasas de interés, que se van adaptando a la manera en que Tesoro y BCRA regulan el nivel de liquidez. Los bancos están adaptando su estructura de fondeo a esta nueva realidad, con incentivos claros a alargar el plazo promedio de captación. Las tasas de plazo fijo mayoristas ya superan el 60%. Para los FCI (Fondos Comunes de Inversión) esto implica que los activos nuevos a devengamiento empiezan a rendir de nuevo por arriba de las tasas de caución o remunerada”.

“Si esto se mantiene, será una señal clara de normalización y los Money Market recuperarán atractivo con el mix de activos a devengamiento y liquidez diaria -remunerada y caución-. Con estas tasas, la TIR (Tasa Interna de Retorno) de la cartera que se ubicó en 60% con el aumento de caución, se podría normalizar en torno a 52%/53%“ nominal anual, añadieron.

El INDEC informó que el nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 2,8% en julio. Esta variación es consecuencia de la suba de 2,6% en los “Productos nacionales” y de 5,7% en los “Productos importados”. La variación interanual fue del 20,9 por ciento.

Además el ente estadístico comunicó que el índice del costo de la construcción (ICC) subió 1,6% en julio, respecto de junio. La variación interanual fue del 31 por ciento.

Temas Relacionados

Wall Streetacciones Argentinariesgo país Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto cobran las niñeras y cuidadores en agosto 2025

En agosto de 2025, las niñeras y cuidadores domiciliarios reciben un aumento salarial, además de una suma extraordinaria no remunerativa que varía, según la cantidad de horas trabajadas por semana

Cuánto cobran las niñeras y

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Una medición de la cotización de la divisa respecto de otras monedas de referencia mundial resulta en una devaluación de 11% en 2025, la más amplia desde 1973. Las estrategias de inversión que sugieren los analistas en este contexto

Dólar débil: la moneda de

Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El gobierno brasileño aseguró que la intención es que el tratado sea cerrado “este semestre”

Lula da Silva y Emmanuel

El comercio electrónico volvió a crecer en el primer semestre y gana terreno la oferta de productos internacionales

El ecommerce creció 79% en facturación en el primer semestre de 2025 y ya concentra una cuarta parte de las ventas totales

El comercio electrónico volvió a

La fuerte suba de tasas ya impactó al mercado de autos 0 km y las ventas caerían 10% en agosto

El mes cerraría cerca de las 56.000 unidades cuando en julio se patentaron 63.000. El acceso al crédito es más costoso y las tasas 0% se mantienen con algunos límites de volumen

La fuerte suba de tasas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Expectativa de activistas y organizaciones

Expectativa de activistas y organizaciones por los derechos de personas con discapacidad por el rechazo al veto de Milei

Boleto de colectivo: cómo acceder a reintegros del 100% en el mes

Fin de la ciclogénesis en el AMBA: en 36 horas llovió el promedio de agosto

Quiénes son los candidatos a gobernador en las elecciones de Corrientes este 31 de agosto

Cómo evitar la aparición de garrapatas y pulgas del jardín

INFOBAE AMÉRICA
Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

TELESHOW
El día que la actriz

El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez: “¿Por qué no venís a visitarme?”

La defensa de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego de quedar registrado como deudor alimentario

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor