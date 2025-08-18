Economía

Mercados: caen las acciones y mejoran los bonos antes de una licitación de deuda clave para aspirar pesos

El Tesoro efectuará una colocación de bonos en pesos de corto plazo fuera de programa para reabsorber casi $6 billones. El S&P Merval resta 0,6% y los títulos públicos mejoran un 0,1% en promedio

La plaza financiera sigue condicionada
La plaza financiera sigue condicionada por las tasas altas.

Antes de una licitación de deuda clave del Tesoro, para reabsorber unos $5,9 billones que quedaron sueltos en la palza financiera tras la colocación de la semana anterior, los activos bursátiles ofrecen cifras dispares y las tasas de caución repuntan otra vez hacia la zona del 60 por ciento.

A las 11:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 0,6% en los 2.170.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de las empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se observan moderadas alzas encabezadas por Loma Negra (+1%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
“La reciente licitación de deuda en pesos resultó desafiante para el Gobierno y logra una renovación por debajo de las expectativas al 61% de los vencimientos. Para evitar presión sobre el dólar, se convalidaron tasas de interés elevadas, cercanas al 70% en el tramo corto. Esta situación reveló una falta de liquidez en el mercado, exacerbada por cambios abruptos en la normativa de encajes del BCRA, lo que impulsó una fuerte volatilidad en las tasas de caución. Una nueva licitación de urgencia fue convocada, se implementan encajes remunerados, lo cual el mercado interpretó como una muestra de improvisación en la política monetaria”, comentaron los analistas de Rava Bursátil.

Este lunes el Ministerio de Economía efectuará una licitación de bonos en pesos de corto plazo fuera de programa. Tratará de reabsorber algo menos de $6 billones que quedaron afuera del llamado del miércoles pasado. El pasado miércoles, el Tesoro trató de renovar $15 billones, poniendo un límite a la cantidad de bonos que podían ser comprados de menos de un mes de duración. Pero el nivel de renovación fue mucho mas bajo que el esperado, de solo el 61 por ciento.

“La licitación fue anunciada junto con medidas adicionales sobre encajes: un aumento de 5 puntos porcentuales, el paso a un monitoreo de cumplimiento diario, otro aumento de 3 puntos en la parte remunerada a partir de mañana y una mayor penalidad por incumplimiento, todas medidas que buscan drenar más liquidez de cara a las elecciones, bajo la visión de que la demanda de dinero bajó por el riesgo electoral”, indicó Max Capital.

Las tasas de caución -préstamos bursátiles entre privados- retoman la suba con mucha volatilidad como la registrada en las últimas cinco semanas. La caución a un día de plazo se negocia a 60% nominal anual, con ascenso de unos 20 puntos porcentuales en comparación al jueves 14.

Las acciones de YPF ascienden un 0,2% en Nueva York, a USD 33,11, luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió temporalmente la orden judicial que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera, en el marco del litigio con los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de 2012. Esta decisión permite que continúe el proceso de apelación presentado por el gobierno argentino.

El tribunal de apelaciones no exigió a Argentina presentar garantías por los USD 16.099 millones que se adeudan, según el fallo original. De acuerdo con información de Bloomberg, la participación estatal en YPF permanecerá en la Caja de Valores mientras se resuelve la apelación de fondo.

La prórroga fue concedida tras la solicitud de los abogados defensores de Argentina, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Las fuentes del caso indicaron que esta decisión es de carácter administrativo y podría ser objeto de nuevas apelaciones. Actualmente, se están tramitando dos apelaciones formales: una contra la sentencia inicial y otra contra la orden de entrega de las acciones de YPF. La resolución de la segunda apelación podría extenderse hasta por dos años.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ascienden un modesto 0,1% en promedio, con un riesgo pais en torno a los 710 puntos básicos.

