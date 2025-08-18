Economía

El dólar en el Banco Nación sube por primera vez en agosto y es ofrecido a $1.320

El dólar al público asciende diez pesos en el día. En el transcurso del mes mantiene un descenso de 60 pesos o 4,3%

Guardar
14:33 hsHoy

Sube el dólar mayorista

El dólar mayorista rompe una serie de diez ruedas consecutivas en descenso, para sumar cuatro pesos o 0,3% este lunes, a 1.304 pesos. En lo que va de agosto el tipo de cambio oficial registra un descenso de 70 pesos o un 5,1 por ciento.

14:31 hsHoy

El dólar sube a $1.320 en el Banco Nación

El dólar al público avanza diez pesos o 0,8% este lunes, a $1.320 para la venta en el Banco Nación. Se trata del primer ascenso en el transcurso de agosto.

14:30 hsHoy

Los dólares financieros superan los $1.300

Las paridades bursátiles del dólar -implícitas en las cotizaciones de acciones y bonos operados en simultáneo en la Bolsa local y el exterior- son pactadas con una ganancia en torno a los diez pesos o un 0,8%, otra vez sobre los 1.300 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos alcanza los $1.308, mientras que el dólar MEP lega a los 1.304 pesos.

14:29 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público cerró el viernes con baja de 15 pesos o 1,1% en el Banco Nación, a $1.310 para la venta. La divisa acumula un descenso de 70 pesos o 5,1% en agosto. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.311,41 para la venta y a $1.269,21 para la compra.

13:17 hsHoy

Qué medidas tomó el Gobierno para frenar la suba de tasas y cómo podrían impactar en el dólar, los créditos y la inflación

El elevado rendimiento del dinero puede sostener la estabilidad de los precios, pero no está exento de generar otros desafíos para el equipo económico

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

Santiago Bausili, presidente del Banco
Santiago Bausili, presidente del Banco Central (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly

La volatilidad de las tasas de interés es hoy el nudo de cualquier discusión que intente evaluar la marcha del plan económico de Javier Milei. La licitación de bonos del Tesoro del miércoles 13 y su megavencimiento de $15 billones en manos privadas renovó el 61% de ese dinero, lo que dejó 6 billones sin cubrir.

Leer la nota completa
13:16 hsHoy

Dólar flotante y cambio de estrategia empresaria

La dinámica inflacionaria y el nuevo ciclo competitivo desafían a las compañías a dejar atrás el modelo defensivo y enfocarse en optimizar ventas, rotación de inventarios y relación con los clientes

Damián Di Pace

Por Damián Di Pace

A pesar de que la
A pesar de que la devaluación en julio superó el 13%, el efecto sobre los precios fue limitado (Foto: Reuters)

La inflación se ubicó en julio en 1,9%, y el mercado anticipa un leve descenso al 1,7% en agosto. Las proyecciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) muestran una inflación mensual de 1,7% entre agosto y octubre, con una baja a 1,5% en noviembre y un retorno al 1,7% en diciembre.

Leer la nota completa
13:15 hsHoy

El dólar y los precios: un número clave muestra que la tensión cambiaria tuvo un leve impacto en la inflación

En julio, el dólar cumplió cuatro meses seguidos con un ritmo más rápido que la inflación de bienes. En lo que va del año solo un tercio de la escalada del dólar se “filtró” a las góndolas

Según Invecq, el impacto de
Según Invecq, el impacto de la suba del dólar en los precios fue el más bajo de los últimos movimientos devaluatorios. Bloomberg

Una de las evidencias sobre el bajo traslado a precios que tuvieron los movimientos cambiarios de los últimos meses se deja ver en la inflación de los bienes, que es grupo de productos medidos por el Indec que está generalmente más influenciado por el dólar.

Leer la nota completa
13:15 hsHoy

Los inversores y el Gobierno actúan pensando en las elecciones de septiembre

Por eso las tasas seguirán aumentando y el dólar podría ser más demandado. Qué dicen al respecto las principales consultoras

Luis Beldi

Por Luis Beldi

La puja tasas-dólar se intensificó
La puja tasas-dólar se intensificó por el proceso electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfrentamiento del Gobierno con los bancos es intenso. Incluso hay unos pocos banqueros señalados como conspiradores, cual si fueran los responsables del comportamiento del dólar o de la baja de tasas. El clima no es el mejor.

Leer la nota completa
13:14 hsHoy

“Puro pragmatismo”: el Gobierno reajusta el esquema monetario para absorber pesos y evitar tensiones con la inflación y el dólar

Economía realizará una operación de deuda para sacar $5,8 billones y evitar que vayan al dólar. Además, desde hoy suben los encajes. “No es contra los bancos” aclaró Quirno, el secretario de Finanzas

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

El equipo económico defendió sus
El equipo económico defendió sus últimas medidas en el canal de streaming Carajo

El Ministerio de Economía concretará este lunes una operación de deuda para sacar del mercado unos $5,8 billones que habían quedado fuera de la licitación de Letras de la semana pasada, una masa de pesos que en el Gobierno leen sin “justificación” desde la demanda de dinero y que, por esa razón, podría implicar un recalentamiento en la inflación y el dólar.

Leer la nota completa
13:14 hsHoy

Cayeron las reservas del Banco Central

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron el viernes USD 142 millones o un 0,3%, a USD 41.907 millones. En el exterior el precio del oro descendió 0,8% y el yuan chino bajó 0,1% respecto del dólar norteamericano.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Mercados: caen las acciones y mejoran los bonos antes de una licitación de deuda clave para aspirar pesos

El Tesoro efectuará una colocación de bonos en pesos de corto plazo fuera de programa para reabsorber casi $6 billones. El S&P Merval resta 0,6% y los títulos públicos mejoran un 0,1% en promedio

Mercados: caen las acciones y

Travel Sale: cuándo será la única oportunidad del año para viajar por el país y el exterior con cuotas sin interés

El evento ofrece la posibilidad de planificar viajes con promociones exclusivas y facilidades de pago en cuotas para destinos nacionales e internacionales

Travel Sale: cuándo será la

Si recibís un mail que incluya estas palabras, no lo abras: podrían vaciar tu cuenta bancaria

Modalidades de ataque digital se perfeccionan a diario y usan métodos sigilosos para conseguir datos personales. Especialistas alertan sobre los pasos más seguros para disminuir los riesgos

Si recibís un mail que

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $1 millón en intereses

El encarecimiento del crédito y el ajuste monetario impulsaron una fuerte suba de tasas en el sistema financiero. Las entidades ofrecen rendimientos muy dispares según el capital invertido

Plazo fijo: cuánto hay que

El gobierno uruguayo propuso regular los fondos ganaderos luego de las estafas millonarias a ahorristas

El Banco Central elaboró un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los inversores en el país

El gobierno uruguayo propuso regular

ÚLTIMAS NOTICIAS

L-Gante habló sobre su relación

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

Repintar el pasado: la reinvención creativa de Andrés Sobrino en tiempos de crisis

“Capitalismo para todos”: en qué consiste el plan de Rodrigo Paz, el inesperado ganador de la primera vuelta en Bolivia

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

INFOBAE AMÉRICA

Era ateo y lo sobrenatural

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

Gal Gadot atribuyó el fracaso en taquilla de ‘Blancanieves’ al conflicto entre Israel y Palestina

Ian McKellen confirmó su regreso y el de otro personaje clave en ‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’

Detienen a dos falsificadores de obras de Carlos Cruz-Diez, exponente del arte cinético y óptico

Mosquitos invaden Las Vegas: crecen las especies transmisoras de peligrosos virus en Nevada

DEPORTES

Por qué Alpine podría terminar

Por qué Alpine podría terminar la temporada de la Fórmula 1 como la peor escudería con más puntos en la historia

El fastidio de Cavani tras ser el primer cambio en el triunfo de Boca Juniors y su reclamo a Úbeda: “¿Qué pasa?”

Tom Brady criticó la ambición económica en el deporte universitario: “Estos chicos son muy jóvenes, sus cerebros ni siquiera están completamente desarrollados”

Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono y anticipó que podría jugar en el debut del Real Madrid: “Tiene espíritu argentino”

Dennis Rodman dio detalles de su relación con Vladimir Putin y los viajes a Rusia: modelos, hotel de lujo y colección de autos