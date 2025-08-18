El dólar en el Banco Nación sube por primera vez en agosto y es ofrecido a $1.320

El dólar mayorista rompe una serie de diez ruedas consecutivas en descenso, para sumar cuatro pesos o 0,3% este lunes, a 1.304 pesos. En lo que va de agosto el tipo de cambio oficial registra un descenso de 70 pesos o un 5,1 por ciento.
El dólar al público avanza diez pesos o 0,8% este lunes, a $1.320 para la venta en el Banco Nación. Se trata del primer ascenso en el transcurso de agosto.
Las paridades bursátiles del dólar -implícitas en las cotizaciones de acciones y bonos operados en simultáneo en la Bolsa local y el exterior- son pactadas con una ganancia en torno a los diez pesos o un 0,8%, otra vez sobre los 1.300 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos alcanza los $1.308, mientras que el dólar MEP lega a los 1.304 pesos.
El dólar al público cerró el viernes con baja de 15 pesos o 1,1% en el Banco Nación, a $1.310 para la venta. La divisa acumula un descenso de 70 pesos o 5,1% en agosto. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.311,41 para la venta y a $1.269,21 para la compra.
La volatilidad de las tasas de interés es hoy el nudo de cualquier discusión que intente evaluar la marcha del plan económico de Javier Milei. La licitación de bonos del Tesoro del miércoles 13 y su megavencimiento de $15 billones en manos privadas renovó el 61% de ese dinero, lo que dejó 6 billones sin cubrir.
La inflación se ubicó en julio en 1,9%, y el mercado anticipa un leve descenso al 1,7% en agosto. Las proyecciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) muestran una inflación mensual de 1,7% entre agosto y octubre, con una baja a 1,5% en noviembre y un retorno al 1,7% en diciembre.
Una de las evidencias sobre el bajo traslado a precios que tuvieron los movimientos cambiarios de los últimos meses se deja ver en la inflación de los bienes, que es grupo de productos medidos por el Indec que está generalmente más influenciado por el dólar.
El enfrentamiento del Gobierno con los bancos es intenso. Incluso hay unos pocos banqueros señalados como conspiradores, cual si fueran los responsables del comportamiento del dólar o de la baja de tasas. El clima no es el mejor.
El Ministerio de Economía concretará este lunes una operación de deuda para sacar del mercado unos $5,8 billones que habían quedado fuera de la licitación de Letras de la semana pasada, una masa de pesos que en el Gobierno leen sin “justificación” desde la demanda de dinero y que, por esa razón, podría implicar un recalentamiento en la inflación y el dólar.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron el viernes USD 142 millones o un 0,3%, a USD 41.907 millones. En el exterior el precio del oro descendió 0,8% y el yuan chino bajó 0,1% respecto del dólar norteamericano.