El dólar en el Banco Nación sube por primera vez en agosto y es ofrecido a $1.320

“Puro pragmatismo”: el Gobierno reajusta el esquema monetario para absorber pesos y evitar tensiones con la inflación y el dólar Economía realizará una operación de deuda para sacar $5,8 billones y evitar que vayan al dólar. Además, desde hoy suben los encajes. “No es contra los bancos” aclaró Quirno, el secretario de Finanzas

El equipo económico defendió sus últimas medidas en el canal de streaming Carajo

El Ministerio de Economía concretará este lunes una operación de deuda para sacar del mercado unos $5,8 billones que habían quedado fuera de la licitación de Letras de la semana pasada, una masa de pesos que en el Gobierno leen sin “justificación” desde la demanda de dinero y que, por esa razón, podría implicar un recalentamiento en la inflación y el dólar.