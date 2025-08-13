Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 13 de agosto

En otra rueda sin intervención del BCRA en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas sumaron USD 12 millones, en los USD 41.988 millones.

El impacto en los precios de la suba del dólar en los primeros días de este mes fue mucho menor al 14% de escalada que el tipo de cambio acumuló a lo largo de julio, y las consultoras que hacen seguimientos semanales de inflación prevén que el IPC de agosto tendría un piso de 2 por ciento.

El Gobierno ha dejado el manejo de la economía -y, por ende, su destino de largo plazo y también su propio futuro– a una suerte de partida de ajedrez contra el dólar.

Ocho de cada diez créditos para la compra de insumos del sector agropecuario durante los primeros seis meses de 2025 fueron otorgados en dólares, según datos relevados por la plataforma digital Nera, especializada en financiamiento para el sector agropecuario.

El dólar al público cayó cinco pesos este martes, a $1.330 para la venta en el Banco Nación, el precio más bajo desde el 30 de julio. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa terminó negociada a $1.330,76 para la venta (baja de 8,40 pesos o 0,6%) y a $1.289,72 para la compra.

En la antesala de la licitación de bonos en pesos de corto plazo que efectuará el Tesoro, las tasas en pesos se dispararon y llegaron a superar el 70% nominal anual en los negocios de cauciones bursátiles.

La cotización blue del dólar gana cinco pesos o 0,4% este miércoles, a $1.335 para la venta, el mismo precio del cierre del mes de julio.

