Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 13 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.330 para la venta en el Banco Nación, un mínimo en lo que va de agosto. El blue sube a $1.335

El dólar al público finalizó negociado sin variantes, a $1.335 para la venta en el Banco Nación
14:13 hsHoy

El dólar blue sube a 1.335 pesos

La cotización blue del dólar gana cinco pesos o 0,4% este miércoles, a $1.335 para la venta, el mismo precio del cierre del mes de julio.

14:11 hsHoy

Jornada financiera: bajó el dólar y subió la Bolsa, en otra rueda en la que se recalentaron las tasas

Las tasas en pesos tocaron el 70% en operaciones de caución en la previa a la licitación del Tesoro. El dólar bajó a $1.330 en el Banco Nación. El S&P Merval subió 0,3% y los ADR avanzaron hasta 3% en Wall Street

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Las altas tasas en pesos ayudan a mantener contenido al dólar, ahora más cerca de los 1.300 pesos.

En la antesala de la licitación de bonos en pesos de corto plazo que efectuará el Tesoro, las tasas en pesos se dispararon y llegaron a superar el 70% nominal anual en los negocios de cauciones bursátiles.

13:04 hsHoy

¿A cuánto está el dólar en bancos?

El dólar al público cayó cinco pesos este martes, a $1.330 para la venta en el Banco Nación, el precio más bajo desde el 30 de julio. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa terminó negociada a $1.330,76 para la venta (baja de 8,40 pesos o 0,6%) y a $1.289,72 para la compra.

13:04 hsHoy

Créditos para el agro: ocho de cada diez préstamos para comprar insumos son en dólares

De acuerdo a un estudio entre casi 7.000 productores, la mayoría prefiere plazos superiores a 12 meses, ajustados a los ciclos productivos

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

La mayoría de los préstamos para insumos agrícolas en 2025 se realizaron en dólares, reflejando las condiciones actuales del mercado financiero

Ocho de cada diez créditos para la compra de insumos del sector agropecuario durante los primeros seis meses de 2025 fueron otorgados en dólares, según datos relevados por la plataforma digital Nera, especializada en financiamiento para el sector agropecuario.

13:03 hsHoy

¡Cuidado con que se cumplan tus deseos!

Si el Gobierno consigue aplicar su plan, dentro de un año el dólar podría estar quizás un 20% por arriba del nivel actual. Pero eso significaría que se habría seguido acumulando retraso cambiario

Carlos Rodríguez
Walter Graziano

Por Carlos RodríguezyWalter Graziano

Un empleado de una casa de cambio cuenta billetes de dólares estadounidenses (REUTERS/José Luis González)

El Gobierno ha dejado el manejo de la economía -y, por ende, su destino de largo plazo y también su propio futuro– a una suerte de partida de ajedrez contra el dólar.

13:02 hsHoy

Hoy se conocerá la inflación de julio y en lo que va de este mes el impacto de la suba del dólar en los precios es bajo

Las consultoras no detectaron un salto pronunciado en las góndolas tras el 14% de escalada del tipo de cambio pero el IPC se proyecta con un piso de 2 por ciento. Las empresas aseguran que no tienen margen para aumentar

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

El Gobierno asegura que no habrá traslado a precios de la suba del tipo de cambio (REUTERS)

El impacto en los precios de la suba del dólar en los primeros días de este mes fue mucho menor al 14% de escalada que el tipo de cambio acumuló a lo largo de julio, y las consultoras que hacen seguimientos semanales de inflación prevén que el IPC de agosto tendría un piso de 2 por ciento.

13:01 hsHoy

Leve alza de las reservas

En otra rueda sin intervención del BCRA en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas sumaron USD 12 millones, en los USD 41.988 millones.

