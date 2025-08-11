“La decisión es tuya”: en tono de campaña y a días del cierre de listas, Caputo volvió a criticar al kirchnerismo

Caputo volvió a bajar un mensaje político en sus redes sociales, en medio de especulaciones sobre el cierre de listas. AFP

El ministro de Economía Luis Caputo profundizó sus críticas hacia el kirchnerismo en un mensaje en tono político, en días en que La Libertad Avanza define la oferta electoral que presentará para los comicios legislativos nacionales de octubre. “La decisión es tuya”, dijo Caputo.

No es el primer posteo en su red social X en que el jefe del Palacio de Hacienda utiliza un lenguaje de tono político. La aprobación en el Congreso de distintos proyectos que tienen un impacto en el sendero fiscal del Poder Ejecutivo y que tienen destino de veto presidencial provocaron una respuesta dura de Caputo al considerar que la oposición plantea iniciativas para desestabilizar el plan económico.

“De los creadores de ‘le vamos a pagar a los jubilados con Leliqs’“. Y comparó que durante el kirchnerismo, con sus cálculos, los jubilados perdieron 40% de poder de compra mientras que durante el mandato de Javier Milei los haberes habrían crecido 15% real por sobre la inflación. También mencionó que las Leliqs crecieron hasta 60 mil millones de dólares durante el gobierno anterior, y que con el actual Gobierno esos títulos de deuda del BCRA desaparecieron. ”Dato destroza relato, la decisión es tuya“, concluyó.

Hace algunos días, Caputo ya había tenido un mensaje similar en X, también por la cuestión parlamentaria, en un posteo más extenso. “Quedó claro que en las próximas elecciones solo hay dos opciones”, dijo. “Volver al pasado kirchnerista con sus probadas consecuencias: déficit, inflación descontrolada, cepo, corrupción, piquetes, inseguridad, etcétera”, enumeró.

Y nombró como opción antagonista “seguir cambiando el país como lo hemos venido haciendo desde hace 18 meses”. “Lo de ayer del Congreso espero le abra los ojos a la gente para entender que es necesario una renovación inmediata de la vieja política”, dijo el ministro de Economía.

Milei y Luis Caputo, en el ingreso al acto en La Rural. Reuters

También replicó un mensaje de Ramiro Castiñeira sobre la caída de la deuda publica durante el mandato libertario. “Si no hubiéramos hecho lo que explica (Castiñeira) acá, al principio del mandato en lo monetario/financiero/cambiario, hubiéramos caído en hiperinflación en 2 meses, aún con equilibrio fiscal. Esto hubiera sido devastador, no solo económicamente, sino a nivel de la batalla cultural, porque el kirchnerismo lo hubiera aprovechado para engañar a la gente”, disparó el ministro.

Y continuó, que el kirchnerismo le haría creer al electorado “que la híper se había gatillado ‘precisamente’ por haber hecho un ajuste fiscal” y que “eso ya no hubiéramos podido volver, convirtiéndonos en Venezuela. Hoy, todo el mundo sabe que evitamos lo que hubiera sido la peor crisis de nuestra historia, y que el orden de las cuentas públicas jugó un rol fundamental”, concluyó.

En medio del cierre de listas, que tendrá lugar el domingo, uno de los nombres que comenzó a sonar, aunque sin confirmaciones, es el del propio Caputo, que vota en la Ciudad de Buenos Aires, distrito que elige diputados y senadores para el Congreso nacional. Caputo es uno de los favoritos de Milei, quien lo entroniza como “el mejor ministro de Economía de la historia”.

Entre los operadores políticos de La Libertad Avanza que están involucrados en el cierre de listas evitaron confirmar cualquier certeza sobre si el ministro estará en la nómina de candidatos, aunque reconocen que en las mesas de estrategia electoral el nombre de Caputo apareció como una opción. En el Ministerio de Economía no realizaron comentarios ante la consulta de Infobae al respecto.

Las listas con los candidatos quedarán conformadas el domingo próximo a última hora y la expectativa está puesta en si habrá miembros del gabinete que serán candidatos para integrar el Congreso desde diciembre. Uno de los nombres firmes para ser candidata a senadora es Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada por la Universidad de San Andrés arrojó como conclusión, al consultor sobre qué imagen tiene la sociedad sobre los miembros principales del equipo de Gobierno que Caputo está en el podio de los funcionarios con mayor aprobación (30%), junto con Bullrich y el vocero presidencial Manuel Adorni.