Economía

La producción de crudo creció 10,7% en el primer semestre y rompió otro récord histórico

La mejora fue impulsada principalmente por las cuatro principales empresas y el auge de Vaca Muerta en Neuquén

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
Neuquén, con Vaca Muerta, triplicó
Neuquén, con Vaca Muerta, triplicó su producción en la última década y lidera el crecimiento energético del país (Reuters)

La producción de crudo en Argentina alcanzó en el primer semestre de 2025 un total de 21.594.035 metros cúbicos, lo que representa un incremento del 10,7% respecto de igual período de 2024, según datos de la Secretaría de Energía. Es el registro más alto para un semestre en toda la serie histórica que ofrece el Gobierno nacional.

El desempeño del primer semestre de 2025 se produce en un contexto de recuperación sostenida de la producción de crudo iniciada en 2018. Ese año el total de producción semestral había sido de 13.945.158 m³, tras varios períodos de caída desde 2009, cuando el país registró 17.796.349 m³.

En los últimos cinco años, la tendencia cambió de forma marcada: en 2020 se produjeron 14.468.384 m³, en 2021 14.119.394 m³, en 2022 16.312.629 m³, en 2023 17.986.875 m³ y en 2024 se alcanzó un nuevo máximo anual de 19.498.438 m³.

La mejora fue tan significativa, que en el primer semestre el 2025 se pasó por primera vez en la historia la barrera de los 20 millones de metros cúbicos producidos e incluso se saltó a los 21,5 millones.

Como le fue a las cuatro empresas líderes

El crecimiento de la producción de crudo en el primer semestre de 2025 estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las cuatro mayores productoras del país: YPF, Pan American Energy, Pluspetrol y Vista Energy Argentina. En conjunto, estas compañías aportaron 16.227.117 metros cúbicos en los primeros seis meses del año, lo que representa un aumento del 8,4% respecto del mismo período de 2024, cuando habían producido 14.965.027 m³.

El mayor salto porcentual correspondió a Pluspetrol, con un incremento del 50,4% interanual, al pasar de 848.641 m³ en enero-junio de 2024 a 1.276.239 m³ en igual lapso de 2025. También se destacó Vista Energy Argentina, que elevó su producción un 30,8%, de 1.514.615 m³ a 1.980.992 m³.

YPF, la principal productora del país, registró un alza del 2,2% en la primera mitad del año, con 9.986.099 m³ frente a 9.768.041 m³ del año pasado. Pan American Energy tuvo un aumento más moderado, del 1,4%, con 3.058.494 m³ frente a 3.010.729 m³ de 2024.

El crecimiento de estas empresas —todas con operaciones relevantes en Vaca Muerta— fue determinante para explicar la expansión general del sector. Su aporte combinado explica más del 75% de la producción nacional, y el aumento de su extracción compensó los menores volúmenes de otros productores, consolidando el nuevo récord histórico para un primer semestre.

El fenómeno de Neuquén

Neuquén mostró un crecimiento exponencial en la producción de crudo durante la última década, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales más relevante del país.

En el primer semestre de 2025, la provincia alcanzó un récord histórico con 13.314.358 metros cúbicos producidos, más del triple del volumen registrado en 2015 (3.035.086 m³). Esta expansión sostenida contrasta con la situación de las otras provincias históricamente productoras, que se mantienen estancadas o en declive, consolidando a Neuquén como la única región que tracciona al alza la producción nacional de crudo.

El fenómeno económico generado por esta dinámica no solo impacta en la extracción, sino también en la inversión, generación de empleo y desarrollo regional, situando a Neuquén como el epicentro del crecimiento energético argentino.

Además, hay muchas inversiones que están por venir. Según datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, en 2025 se invertirán al menos USD 11.200 millones en tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en Argentina. De ese total, el 63% será desembolsado por YPF, Vista Energy y Pan American Energy. Otro 35% son inversiones informadas por diez compañías, entre las que se destacan Pluspetrol, Shell y Total Austral, entre otras. El 2% restante se divide entre 27 empresas restantes.

Lo relevante, más allá de quiénes serán los inversores, es que más del 80% de las inversiones se destinarán a la zona de Vaca Muerta, lo que de alguna manera anticipa que el crecimiento energético de Neuquén continuará.

Temas Relacionados

PetróleoProducciónVaca MuertaRécordÚltimas noticias

Últimas Noticias

En los primeros 7 meses del año, el aumento de la base monetaria duplicó la tasa de inflación

Desde diciembre pasado la Base Monetaria aumentó un 35%, contra una inflación minorista de 17% en el mismo período

En los primeros 7 meses

Incentivos, impuestos y matriz renovable: por qué Uruguay vive un boom de autos eléctricos y Argentina no

Acá se vendieron sólo 300 autos eléctricos en 2024, mientras en el vecino país fueron 5.000 y la tasa creció hasta 20% del total de vehículos 0km. El cupo que habilitó el gobierno dará un impulso, pero faltan infraestructura e incentivos

Incentivos, impuestos y matriz renovable:

Semana financiera: el dólar cedió 3% pero las acciones tuvieron mucha volatilidad por la incertidumbre política

El dólar bajó 40 pesos y quedó a $1.335 para la venta en el Banco Nación. El S&P Merval sufrió un ajuste de precios el jueves y el viernes, aunque cerró el balance semanal con alza de 1%

Semana financiera: el dólar cedió

Qué podemos aprender sobre cómo innovar y emprender mejor de Taylor Swift y Bizarrap

Extractos del libro “El método Taylor Swift”, de Nicolás Pimentel (Conecta)

Qué podemos aprender sobre cómo

Con dos anuncios, Milei reforzó su estrategia de priorizar el equilibrio fiscal de cara a la campaña electoral

El Presidente enfatizó la decisión de no cubrir gastos con emisión, ya vigente en los hechos, y de presentar un proyecto de ley con castigos para funcionarios que avalen el déficit

Con dos anuncios, Milei reforzó
ÚLTIMAS NOTICIAS
En los primeros 7 meses

En los primeros 7 meses del año, el aumento de la base monetaria duplicó la tasa de inflación

La Tierra se derrite: una misión científica al Ártico fue a buscar nieve y se encontró con flores

Cuáles son los países con más sentido del humor del mundo, según un ranking internacional

De la ciencia ficción a la vida real: cómo son los nuevos algoritmos que los investigadores tienen en la mira

Semana financiera: el dólar cedió 3% pero las acciones tuvieron mucha volatilidad por la incertidumbre política

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: la cosecha

Crisis en Cuba: la cosecha de azúcar no alcanzó las 150.000 toneladas y se convirtió en la peor en más de un siglo

Zelensky advirtió que Putin continúa “ignorando” la petición generalizada de alto el fuego pese al ultimátum planteado por Trump

El cadáver de Hitler: una investigación discute el suicidio y dice que el cuerpo está en Paraguay

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”