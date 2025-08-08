Mercados: la Bolsa retrocede en medio de la suba de las tasas en pesos

La plaza financiera de Argentina volvía a presentar este viernes una marcada iliquidez de pesos que impulsaba altas tasas de interés, las que distorsionan la operatoria financiera desde hace semanas.

La firmeza de tasas alientan una persistente demanda especulativa en el corto plazo y aumentan la morosidad en el sistema financiero, comentan analistas.

En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 1,8%, en los 2.300.000 puntos, tras haber resignado 2,7% el jueves, golpeado por los proyectos de ley en el Congreso que atentan contra el superávit fiscal.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street predominaban las bajas, encabezadas por YPF (-4,2%), que presentó un flojo balance trimestral, con una baja interanual del 6% en sus ingresos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-experimentaban una ligera caída promedio del 0,2 or ciento.

La tasa de caución -prestamos privados en el ámbito bursátil-, operaba en torno al 42% este viernes, luego de alcanzar en la víspera valores del 45% nominal anual en los negocios intradiarios.

“Tras algunas ruedas a la baja, las tasas cortas en pesos volvieron a despertarse en las últimas jornadas, con la caución a un día avanzando a Tasa Nominal Anual 39,1%, cuando el martes había operado en 28,6%. Vemos esta presión al alza en tasas cortas asociadas a los mayores requerimientos de encajes del BCRA para agosto, que implican una menor liquidez en el sistema”, comentó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

“Este fenómeno de suba de tasas, creemos, es lo que subyace a la baja del dólar en estas últimas ruedas. Hacia adelante, veremos como es el resultado de la licitación de deuda en pesos de la semana que viene, en especial en materia de rollover, para ver qué tantos pesos prefieren los bancos no renovar para hacerse de liquidez, y que implicancias tiene eso sobre tasas cortas en pesos y dólar”, afirmó Franco.

“La intención del Gobierno era que parte del vencimiento de las ‘LEFI (Letras Fiscales de liquidez) se vuelquen como crédito al sector privado para sostener el nivel de actividad, bajo la idea de que ‘los bancos actúen como bancos’”, sintetizó un informe del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz).

“Sin embargo, los bancos no lograron/no quisieron hacerlo; generando excedente de liquidez que aumentó la presión sobre el tipo de cambio y puso en duda por primera vez desde su implementación la sostenibilidad del esquema cambiario”, señaló.

“En el Congreso, la oposición rechazó decretos sobre facultades delegadas del Gobierno que afectaban organismos técnicos e instituciones culturales y la ley de financiamiento universitario avanzó al Senado. El mercado, por su parte, mostró señales mixtas con algunos activos en búsqueda de confirmar una tendencia al alza, impulsados por un volumen favorable. El panorama es influenciado por los balances corporativos -como el de YPF-, las licitaciones de deuda y la reaparición de JP Morgan con recomendaciones de inversión”, refirieron los analistas de Rava Bursátil.

JP Morgan sugirió a sus clientes retomar posiciones en bonos argentinos en pesos y destacó un instrumento dual con vencimiento en diciembre de 2026. Esta recomendación surge luego de la salida efectuada en el mes de junio y se fundamenta en la depreciación del tipo de cambio y el aumento de los rendimientos nominales, que generan un perfil de riesgo-retorno atractivo para el carry trade.

El BCRA volvió a habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares, sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda sólo por medios electrónicos para promover la competencia de monedas, indicó la entidad monetaria en un comunicado.