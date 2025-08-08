Economía

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 8 de agosto

El billete al público es ofrecido a $1.340 para la venta en el Banco Nación después de cinco bajas consecutivas. Las reservas cayeron USD 400 millones

13:10 hsHoy

El dólar, a $1.340 en el Banco Nación

El dólar retrocedió por quinto, en un movimiento paulatino que lo llevó a $1.340 para la venta en el Banco Nación. El jueves cedió cinco pesos o 0,4 por ciento. El BCRA dio cuenta de que en el promedio de entidades financieras el billete cerró a 1.339,62 para la venta (suba de 6,9 pesos o 0,5%) y a $1.297,75 para la compra.

El traslado a precios de la suba del dólar fue bajo pero le puso un piso de 2% a la inflación de agosto

Una consultora midió un salto de 2% solo en la primera semana del mes. Otras observaron variaciones más leves o estabilidad en alimentos y bebidas. El Gobierno insiste en que no hay “convalidación monetaria” para que haya aumentos

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

El traslado a precios de
El traslado a precios de la suba del dólar fue muy moderado, según las consultoras que miden precios semanalmente. Reuters

La suba de casi 15% del tipo de cambio a lo largo de julio tuvo traslado a precios parcial en la primera semana de agosto, y si bien entre las consultoras aún consideran temprano para estimar un número concreto para el índice de inflación, el piso para el IPC quedará por encima del 2 por ciento.

Las reservas bajaron USD 400 millones

Las reservas internacionales del Banco Central retrocedieron en USD 400 millones o 0,9%, a USD 41.741 millones, sin que se hayan efectuado en el día pagos de deuda soberana ni baja de cotizaciones.

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

Tras una semana de baja en el tipo de cambio, el ministro de Economía aseguró que no habrá modificaciones y el presidente del Banco Central Santiago Bausili agregó que el sistema actual está diseñado para que la transición hacia flotación sin techo ni piso no requiera una modificación brusca

Caputo descartó cambios en el
Caputo descartó cambios en el esquema cambiario luego de las elecciones

El Gobierno salió a descartar cambios en el esquema de flotación entre bandas del dólar luego de las elecciones legislativas de octubre, tras una semana en que el tipo de cambio bajó luego de varias semanas de tensiones cambiarias que hizo orillar a la moneda norteamericana hacia los $1.400 pero que cayó luego del acuerdo con el FMI, a fines de la semana pasada.

El dólar blue subió a 1.325 pesos

El precio del dólar blue subió cinco pesos o 0,4% el jueves, a $1.325 para la venta. La cotización informal es la más baja de todas, con brecha negativa de apenas 1,50 peso o 0,1% respecto de la del dólar mayorista.

