Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 8 de agosto

El dólar retrocedió por quinto, en un movimiento paulatino que lo llevó a $1.340 para la venta en el Banco Nación. El jueves cedió cinco pesos o 0,4 por ciento. El BCRA dio cuenta de que en el promedio de entidades financieras el billete cerró a 1.339,62 para la venta (suba de 6,9 pesos o 0,5%) y a $1.297,75 para la compra.
La suba de casi 15% del tipo de cambio a lo largo de julio tuvo traslado a precios parcial en la primera semana de agosto, y si bien entre las consultoras aún consideran temprano para estimar un número concreto para el índice de inflación, el piso para el IPC quedará por encima del 2 por ciento.
Las reservas internacionales del Banco Central retrocedieron en USD 400 millones o 0,9%, a USD 41.741 millones, sin que se hayan efectuado en el día pagos de deuda soberana ni baja de cotizaciones.
El Gobierno salió a descartar cambios en el esquema de flotación entre bandas del dólar luego de las elecciones legislativas de octubre, tras una semana en que el tipo de cambio bajó luego de varias semanas de tensiones cambiarias que hizo orillar a la moneda norteamericana hacia los $1.400 pero que cayó luego del acuerdo con el FMI, a fines de la semana pasada.
El precio del dólar blue subió cinco pesos o 0,4% el jueves, a $1.325 para la venta. La cotización informal es la más baja de todas, con brecha negativa de apenas 1,50 peso o 0,1% respecto de la del dólar mayorista.