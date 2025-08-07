Mercados: caen las acciones argentinas tras la tensión política que generó el revés oficialista en el Congreso

Wall Street opera sin rumbo y caen los ADR argentinos.

La plaza bursátil de Argentina cotizaba con reajustes de precios este jueves luego de que el Gobierno tuviera derrotas en proyectos legislativos y previo al cierre de las alianzas para las elecciones de medio término en octubre.

El presidente libertario Javier Milei viene de vetar leyes porque afirmar que comprometen el equilibrio fiscal que pregona para derrotar a la inflación, con la idea de reducir los niveles de pobreza e indigencia que sufre la economía.

La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas, en sesión especial, el financiamiento a las universidades públicas y la emergencia en pediatría, que ahora deberán ser aprobadas por el Senado. Además, se rechazaron algunos decretos relativos a desregulaciones.

A las 11:40 horas el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 1,6%, en los 2.370.000 puntos, luego de haber anotado en la sesión anterior su puntuación más alta desde marzo último.

El dólar operaba con mínimas variantes, en medio de un reacomodamiento general luego de alcanzar la zona de $1.380 la semana pasada, antes de un incremento en los encajes bancarios con la idea de quitar liquidez del mercado.

Se prevé que el volátil dólar se mantenga relativamente estable antes de la votación legislativa de octubre, pero aún así se espera que sea casi un 13% más débil dentro de un año, según un sondeo de Reuters entre estrategas de divisas.

Mientras que los indicadores de Wall Street operan sin rumbo definido, ante el inicio de la aplicación de la batería de aranceles a los productos importados por EEUU, lanzada por el gobierno de Donald Trump, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares registran mayoría de bajas, encabezadas por Banco Supervielle (-3,8%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

El Congreso, donde el oficialismo tiene minoría en ambas cámaras, definió que el próximo miércoles la comisión de Presupuesto emita dictamen respecto al proyecto ya aprobado por el Senado respecto al reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

“Perdimos todas” las batallas legislativas, enfatizó ante la prensa Guillermo Francos en su rol de jefe de Gabinete, haciendo responsable a la oposición por “demagogia” y relacionando las decisiones con el clima preelectoral.

Los argentinos acudirán a las urnas en comicios nacionales a finales de octubre para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, en una contienda donde el Gobierno pugna para aumentar su representación en las bancas.

Las tensiones políticas y las presiones cambiarias hacen que el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan no baje de los 700 puntos básicos desde un mes atrás. Los bonos soberanos en dólares Bonares y Globales negocian ahora con una mínima suba promedio de 0,2 por ciento.

Según el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), un sondeo mensual entre consultoras elaborado por el Banco Central, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Argentina subiría 27,3% en 2025, 0,3 punto porcentual más que lo estimado el mes pasado, mientras que el PIB crecería un 5% en el corriente año.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, explicó que “el movimiento del tipo de cambio contribuyó a corregir los desequilibrios que se habían acumulado durante el verano, cuando la apreciación del peso favoreció la salida de divisas por turismo y deterioró la cuenta corriente. De acuerdo con cifras oficiales del Banco Central, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral cerró julio en 98 puntos, el valor más alto en más de un año y muy cercano al nivel de equilibrio estimado en 100 puntos, con base en precios relativos de diciembre de 2015″.

“Este repunte del índice representa una mejora en la competitividad externa del país, al hacer más atractivas las exportaciones y desalentar las importaciones”, consideró Morales.