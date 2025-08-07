Jornada financiera: el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso alteró el ánimo del mercado

El mercado cambiario recobró la calma, pero persisten las dudas en la previa electoral.

El dólar continuó en dirección a un “aterrizaje suave” después del salto de 14% de julio y este jueves anotó la quinta sesión operativa en baja, con tasas de interés en pesos ahora en la zona del 40 por ciento. A la vez, el factor político fue decisivo en una operatoria con rápida toma de ganancias para las acciones, pues el traspié que sufrió el Gobierno en el Congreso reavivó la incertidumbre a pocas semanas de la definición electoral.

En una sesión con un importante volumen operado de USD 519,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista restó 5,50 pesos o 0,4%, a $1.326,50 para la venta. El tipo de cambio oficial continúa alejándose del techo de la zona de libre flotación para el dólar ahora en los $1.459,72, con una diferencia de 133,20 pesos o 10 por ciento.

En lo que va de agosto el tipo de cambio oficial cedió 47,50 pesos o 3,5 por ciento.

Los contratos de dólar futuro operaron con pocos movimientos y números mixtos: hubo bajas en las posiciones más cortas y alzas para los vencimientos a fin de año. El contrato más operado, para el cierre de agosto, cedió tres pesos o 0,2% a 1.357 pesos.

Las reservas internacionales del Banco Central retrocedieron en USD 400 millones o 0,9%, a USD 41.741 millones, sin que se hayan efectuado en el día pagos de deuda soberana ni baja de cotizaciones.

El precio del dólar blue subió cinco pesos o 0,4%, a $1.325 para la venta. La cotización informal es la más baja de todas, con brecha negativa de apenas 1,50 peso o 0,1% respecto de la del dólar mayorista.

Los dólares financieros restaron cerca de cuatro pesos o 0,3%, con un “contado con liquidación” mediante bonos a $1.331,12 y un dólar MEP a 1.329,57 pesos.

Las tasas de caución -préstamos entre privados- finalizaron en alza a 34,6% nominal anual a un día de plazo, y a 38% a siete días.

“La suba de encajes esta comenzando a surtir efectos y los pesos están escaseando”, comentó Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa). “Sumado a ello, hay mucho trade armado de caución versus la Lecap corta, que genera una demanda extra. Los bancos estuvieron tomando REPO (préstamos interbancarios) en torno al 56% sin intervención del BCRA. Por lo tanto, es claro que hay un faltante de liquidez", agregó.

“La estabilidad de corto plazo parece haberse alcanzado, pero persisten dudas sobre cómo empalmar esa estabilidad con un sendero sostenido de crecimiento. En este contexto, la tasa de interés elevada cumple una función importante, pero no puede mantenerse indefinidamente sin comprometer otros objetivos”, señaló Jorge Vasconcelos, economista Jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en julio y aceleró por segundo mes consecutivo, con el impulso extra del salto cambiario el mes pasado. En el ámbito porteño destacó la suba de servicios (+3,3%) y de estacionales (+9%). Así, la variación acumulada del año se elevó hasta los 18,1%, y la interanual se ubicó en el 40,9 por ciento.

Según el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA, la inflación de julio se estima en 1,8% mensual, por encima del dato de junio (1,6%) pero aún por debajo del 2 por ciento. A pesar del reciente aumento del tipo de cambio hacia fin de mes, el consenso general refleja un pass-through acotado. Las expectativas de inflación se ubican en 1,7% mensual para agosto, una cifra similar para septiembre y también octubre.

Toma de ganancias en la Bolsa

La plaza bursátil de Argentina cotizó con reajustes de precios este jueves luego de que el Gobierno tuviera derrotas en proyectos legislativos y previo al cierre de las alianzas para las elecciones de medio término en octubre.

“En una sesión especial, la oposición logró aprobar en Diputados dos proyectos: uno sobre financiamiento universitario y otro que declara la emergencia en salud pediátrica. Ambas iniciativas implican mayor gasto público y, de avanzar en el Senado, probablemente serían vetadas por el Gobierno. Los proyectos pasarán ahora a consideración de la Cámara Alta”, reportó Max Capital.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 2,7%, en los 2.349.021 puntos, luego de haber anotado en la sesión anterior su puntuación más alta desde marzo último.

“Perdimos todas” las batallas legislativas, enfatizó ante la prensa Guillermo Francos en su rol de jefe de Gabinete, haciendo responsable a la oposición por “demagogia” y relacionando las decisiones con el clima preelectoral.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Mientras que los indicadores de Wall Street operaron sin rumbo definido, ante el inicio de la aplicación de la batería de aranceles a los productos importados por EEUU, lanzada por el gobierno de Donald Trump, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares registraron mayoría de bajas, encabezadas por Edenor (-7,7%) y Pampa Energía (-5,7%).

Proficio Investments indicó que fue una “rueda negativa para los ADR, devolviendo gran parte de la suba de ayer, con la deuda en pesos muy golpeada de cara a la licitación de la próxima semana, mientras que la deuda Hard Dollar tuvo una mejor performance”.

Las tensiones políticas y las presiones cambiarias hacen que el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan no baje de los 700 puntos básicos desde un mes atrás. Los bonos soberanos en dólares Bonares y Globales negociaron al cierre con una mínima suba promedio de 0,2 por ciento.