Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 7 de agosto

En el Banco Nación se vende a $1.345 y el blue sube a $1.325. Las reservas cayeron casi USD 600 millones después de un pago al FMI

13:57 hsHoy

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre tras el efecto de las elecciones según los analistas que consulta el BCRA

Los pronósticos actualizados anticipan un tipo de cambio por encima de los $1.400, con una inflación mensual que seguiría debajo del 2 por ciento

Según el BCRA, la inflación núcleo se mantendría por debajo del 2% mensual durante el segundo semestre de 2025 (Reuters)

En el relevamiento de expectativas publicado ayer el Banco Central, que recogió estimaciones de consultoras privadas y bancos, el tipo de cambio nominal promedio para diciembre de 2025 se ubica en $1.405 por dólar, lo que representa una variación interanual del 37,6%. Ese valor implica un salto de $100 respecto a la proyección previa de $1.305 para diciembre que se había registrado en el informe anterior.

13:57 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista culminó con baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.345 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.346,52 para la venta (baja de 9,06 pesos o 0,7%) y a $1.306,93 para la compra.

13:15 hsHoy

La suba del dólar tendrá bajo impacto en la inflación de los próximos meses según los analistas que releva el BCRA

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) espera un índice inflacionario de 1,8% en julio y de 1,7% en agosto, apenas una décima por encima de la encuesta del mes anterior

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

Fotografía de archivo de una persona realiza compras en un supermercado en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La suba del dólar de casi 14% en julio tendrá un escaso impacto sobre la inflación en los próximos meses, según los datos recopilados por el BCRA en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio.

13:15 hsHoy

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

El S&P Merval ganó 2,9% y superó los 2.400.000 puntos por primera vez desde marzo. Los bonos ganaron 0,3%. Cedieron las reservas por un pago al FMI

Las acciones argentinas mantuvieron el tono ganador en el mercado local y el exterior.

Un cierto aire de optimismo contagió a la plaza bursátil a partir del reciente descenso del dólar, que permitió recuperar la confianza por apuestas de mayor riesgo, con la mirada centrada en las elecciones legislativas y las chances de La Libertad Avanza. Estos comicios son considerados una bisagra por los agentes del mercado, debido a que una eventual posición dominante del oficialismo en el Congreso sería un plafón para impulsar reformas en en el plano tributario, previsional y laboral.

13:13 hsHoy

Las tasas altas pusieron un freno al dólar pero tienen impacto sobre la actividad económica

Las subas en el rendimiento en pesos avanzan y el dólar lo sintió con nuevas bajas. La Bolsa sorprendió con más alzas traccionadas por las inversiones de las petroleras

Luis Beldi

Por Luis Beldi

(Foto: Shutterstock)

Las tasas volvieron a derrotar al dólar, pero el costo es alto porque afecta a la actividad económica y al consumo. Los tenedores de dólares ahora son vendedores que se pasan a pesos para hacer tasas con las LECAP y los bonos duales, un nicho que quedó entre los títulos en pesos a tasa fija.

13:12 hsHoy

Las reservas del Banco Central cayeron casi USD 600 millones después de un pago al FMI

Los activos internacionales descendieron a USD 42.141 millones. El Tesoro canceló un vencimiento de USD 780 millones por intereses en el marco del acuerdo de facilidades extendidas con el organismo

La sede del BCRA, en el centro porteño.

El Tesoro nacional abonó este miércoles poco más de USD 780 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) por intereses y comisiones en el marco del acuerdo de facilidades extendidas por el cual el propio organismo desembolsó el lunes 4 unos USD 2.000 millones.

13:12 hsHoy

El dólar blue, a 1.320 pesos

La cotización del dólar blue permanece como la más baja entre todos los segmentos de la plaza cambiaria. Este miércoles el billete informal resta cinco pesos, a $1.320 para la venta. Mantiene una brecha negativa de 1.2% respecto del tipo de cambio oficial, que ahora opera a 1.336 pesos.

