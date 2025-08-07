Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 7 de agosto

En el relevamiento de expectativas publicado ayer el Banco Central, que recogió estimaciones de consultoras privadas y bancos, el tipo de cambio nominal promedio para diciembre de 2025 se ubica en $1.405 por dólar, lo que representa una variación interanual del 37,6%. Ese valor implica un salto de $100 respecto a la proyección previa de $1.305 para diciembre que se había registrado en el informe anterior.
El dólar minorista culminó con baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.345 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.346,52 para la venta (baja de 9,06 pesos o 0,7%) y a $1.306,93 para la compra.
La suba del dólar de casi 14% en julio tendrá un escaso impacto sobre la inflación en los próximos meses, según los datos recopilados por el BCRA en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio.
Un cierto aire de optimismo contagió a la plaza bursátil a partir del reciente descenso del dólar, que permitió recuperar la confianza por apuestas de mayor riesgo, con la mirada centrada en las elecciones legislativas y las chances de La Libertad Avanza. Estos comicios son considerados una bisagra por los agentes del mercado, debido a que una eventual posición dominante del oficialismo en el Congreso sería un plafón para impulsar reformas en en el plano tributario, previsional y laboral.
Las tasas volvieron a derrotar al dólar, pero el costo es alto porque afecta a la actividad económica y al consumo. Los tenedores de dólares ahora son vendedores que se pasan a pesos para hacer tasas con las LECAP y los bonos duales, un nicho que quedó entre los títulos en pesos a tasa fija.
El Tesoro nacional abonó este miércoles poco más de USD 780 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) por intereses y comisiones en el marco del acuerdo de facilidades extendidas por el cual el propio organismo desembolsó el lunes 4 unos USD 2.000 millones.
La cotización del dólar blue permanece como la más baja entre todos los segmentos de la plaza cambiaria. Este miércoles el billete informal resta cinco pesos, a $1.320 para la venta. Mantiene una brecha negativa de 1.2% respecto del tipo de cambio oficial, que ahora opera a 1.336 pesos.