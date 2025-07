El primer año de Milei, en primera persona: la elección de Caputo, el debate sobre la devaluación y cómo se lleva con el error

Argentina's President Javier Milei wears a polo helmet during the official opening ceremony of the Rural Society's 137th annual exhibition, in Buenos Aires, Argentina, July 26, 2025. REUTERS/Matias Baglietto

“Tratando de entender el fenómeno Milei” es el nuevo libro de Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo que editó Sudamericana.

El trabajo incluye cuatro conversaciones con el presidente Javier Milei y, luego, siete miradas del mandatario desde diferentes aristas de Rosendo Fraga (política), Gerardo Della Paolera (historia económica) y Adrián Ravier (economía austríaca), entre otros.

Fragmentos del capítulo “El primer año de gobierno”

JCDP-EB: Estamos en la noche del 10 de diciembre de 2023. ¿Esa noche dormiste?

JM: Sí, después de hablar con Massa me sentía muy tran- quilo. Me cambié de ropa para dar una conferencia de prensa. Y como se había juntado muchísima gente a la que fuimos a saludar, improvisamos una suerte de escenario en la esquina del hotel Libertador, lugar donde había vivido en los últimos meses de campaña. Y por último nos fuimos dormir. Al otro día empezábamos a trabajar con los equipos; habíamos armado planes pero ahora había que sacarle punta al lápiz. Arrancamos a las 7 de la mañana del lunes.

JCDP-EB: ¿Pensabas en personas para tu gabinete o en medidas?

JM: Tenía claro el rumbo.

JCDP-EB: Cuando le ofrecés a una persona un ministerio, ¿lo hacés a través de un tercero o lo hacés personalmente y te bancás que te digan “no”?

JM: Si me siento cómodo en la interacción con la persona se lo planteo ahí nomás. No tengo problema con eso.

La portada del libro

JCDP-EB: ¿Cuándo le ofreciste a Caputo ser ministro de Economía?

JM: Muy poquitos días después de las PASO. Los equipos a mi alrededor empezaron a trabajar con una intensidad mucho más fuerte, y al poco tiempo me encontré con Caputo en el salón privado de un restaurante de Palermo que consiguió Nicolás Posse. Empezamos a hablar sobre cómo la veíamos cada uno y rápidamente me di cuenta de que era la persona.

JCDP-EB: ¿Buscabas un ministro de Economía o ya tenías otro en mente?

JM: Caputo había publicado un trabajo acerca de la dolarización. Y yo buscaba una alternativa a la propuesta que había dicho de utilizar, porque no terminaba de levantar vuelo: era la de Emilio Ocampo. Incluso Ocampo me dijo que terminaría preso si iba con esa opción. ¿Por qué? Porque los títulos con los que pensaba capitalizar el Banco Central saltarían de precio con las medidas que pensábamos tomar y en ese momento esos papeles valían poco más de 20 centavos. La ganancia iba a ser fenomenal. Pero muchos políticos en la Argentina no entienden cómo funciona la economía, los movimientos de los mercados. Tal vez creían que le estaba llevando un negocio a alguien y no era así. Probablemente terminaría todo eso en un juicio político.

JCDP-EB: ¿Qué te convenció de la opción Caputo?

JM: En lo fiscal y monetario fue el plan que implementamos. Pero también me convenció su perfil de economista y trader, alguien que había trabajado en bancos de inversión en Wall Street. Nuestro diagnóstico era que la Argentina tenía un problema financiero enquistado dentro del sector público y se había extendido al Banco Central vía la deuda del Tesoro. La herencia combinaba lo peor de tres crisis argentinas: un exceso de pesos que era el doble de la previa del Rodrigazo, cuando la tasa de inflación pasó de 30% a 180% y en nuestro caso venía a más de 200%; un desequilibrio en el Banco Central peor que el que tenía Alfonsín previo a la hiper de 1989, porque había cuatro bases monetarias venciendo a un día y la cantidad de dinero se quintuplicaba en un día, y por último, los indicadores sociales eran peores a los de la previa de la Convertibilidad. Todo esto sin tener en cuenta más 40.000 millones de dólares de deuda de las SIRA, 25.000 millones de vencimientos de deuda externa y el acuerdo con el FMI caído. La inflación llegó a subir 1% diario.

Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo

JCDP-EB: ¿Cómo y cuándo se decide subir el dólar de 350 a 800?

JM: Muy al inicio, en una reunión en el hotel Libertador. Recuerdo que estaban Caputo, Bausili y Federico Furiase. Creo que también alguien más. El consenso del mercado decía que había que llevar el dólar a $ 600. Nosotros lo llevamos a $ 800. Pusimos el dólar más alto y la tasa de inflación quedó por debajo. Aun así, los economistas se quejaban por la apreciación del peso.

JCDP-EB: ¿Vos querías un dólar más arriba o más bajo?

JM: Quería un tipo de cambio que cerrara la brecha. Quería brecha cero, que el tipo de cambio corregido por el impuesto PAIS se igualara al del mercado. Así salió el $800. El blue estaba cerca de $1.000. La realidad era que tenía un precio controlado y la demanda de dólares se comportaba en exceso. Había un exceso de oferta de bonos, que se reflejaba en que el precio de esos bonos caía y la tasa de interés subía y el riesgo país también. El encarecimiento del dinero generaba un exceso de oferta en el mercado de bienes, afectando el nivel de actividad. Por lo tanto, la demanda de trabajo y los salarios no repuntaban, aumentando el número de pobres e indigentes. Pensamos que si corregíamos el exceso de demanda de dólares la caída de la actividad sería menor. De ese modo empezamos a trabajar.

JCDP-EB: ¿Hubo debate sobre si convenía o no una devaluación menor?

JM: Diría que no. Siempre fui partidario de las políticas de shock pero, siendo honesto intelectualmente, no fue esa la razón por la que subimos el dólar por encima de lo que el mercado esperaba, sino por un motivo mucho más práctico: no teníamos alternativa. No tenía plata para financiar el ajuste. Hay un artículo maravilloso de Ana María Cerro y Osvaldo Meloni sobre el estudio y la tipificación de las crisis económicas en la Argentina, que el economista Héctor Rubini extendió hasta la actualidad y determinó que hubo veintidós crisis de las cuales veinte tuvieron como origen el desequilibrio fiscal, muchas de ellas con un déficit fiscal muy alto, como el Rodrigazo con casi 14 puntos de rojo en términos del PBI, la Tablita con 11%, la de Alfonsín casi con 8% y la salida de la Convertibilidad dejó casi 6%. Sin plata para financiar el ajuste, no es lo mismo cerrar el déficit subiendo impuestos que bajando gastos, si lo que uno busca es que como contrapartida del ajuste haya un aumento de la inversión.

[...]

JCDP-EB: ¿Qué te dijo Caputo apenas le propusiste ser ministro de Economía?

JM: Que lo tenía que hablar con su esposa. Pero Santiago Caputo terminó hablando con ella. La esposa de Toto [N. E.: Luis Caputo, ministro de Economía] no quería saber nada por la experiencia que había tenido durante el gobierno de Macri. Por suerte eso cambió y un día ella misma me lo reconoció. Con mis ministros la labor es simple: fijo el rumbo y ellos se adecuan a la lógica filosófica. La vida y la política económica no son movimientos rectilíneos uniformes. Habrá escollos en el camino que 107 deberemos saltar, esquivar y de última romperlos. Pero no voy a detenerme.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habla junto al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili (REUTERS/Matias Baglietto)

JCDP-EB: ¿Qué significa “no voy a detenerme”?

JM: Cuando empezamos a tomar decisiones difíciles como lo de la marcha universitaria y lo de los jubilados, dos vetos complicados, el equipo se fue homogeneizando y volviéndose cada vez más halcón. Patricia y yo en el proceso de la toma de decisiones somos más que halcones, somos talibanes. Pero bajo ningún punto de vista permito que le toquen la caja a Caputo, porque los ministros vienen a pedirme plata y les respondo que no. Los números que tienen para manejarse con la caja son los que les pasó Caputo en función de lo que a su vez hizo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No puedo pagar más porque no hay plata, y es lo que dije una vez en un programa de streaming. Si yo emito estoy engañando a la gente porque genero inflación. Con el “no hay plata” se hicieron remeras, temas de música y hasta las respuestas de muchos padres a sus hijos hoy es “no hay plata”. Esto no es un tema menor, dado que veinte de las veintidós crisis de la Argentina tuvieron origen en el desequilibrio fiscal. Creo que la gente internalizó la restricción de presupuesto. En el Congreso, si un diputado tiene cinco minutos habla diez. Si tiene diez habla veinte. Y así. Uno entiende entonces por qué Argentina es el desastre fiscal que siempre fue.

JCDP-EB: No tenés la historia a favor, más bien en contra, para decir “no hay plata”. La primera semana te pueden decir “aflojá la billetera, Javier”, la segunda lo mismo y así insisten. Pero llega un momento en el que la restricción se siente. ¿Cómo evolucionó esa restricción?

JM: No pienso entregar un mango. Lo que pasa es que la convicción fue tan contundente que en el primer mes de 2024 cerramos el déficit. La importancia del equilibrio fiscal se la expliqué a mis ministros aun cuando Caputo no está presente. Un día les dije que quería que bajen el gasto 10% más. El tema de los pasivos remunerados fue posible resolverlo a la luz del programa fiscal y la brutal caída de la inflación junto al del riesgo país. Eso permitió que Santiago Bausili y Pablo Quirno metieran ingeniería financiera para rearmar todo el tema de la deuda y limpiar el balance del Banco Central.

JCDP-EB: Sos presidente y no siempre tenés que hablar de economía. Vas a Davos y no mencionás el riesgo país. Decís “Occidente está en peligro” o “la ideología woke es el cáncer que hay que extirpar”.

JM: Me invitaron al Foro Económico Mundial de Davos en 2024 y mi primera charla fue plantear las ventajas del capitalismo versus el socialismo en un lugar emblema del wokismo como es Davos. Luego me invitaron ese mismo año al Milken Institute y a la conferencia de Sun Valley. La segunda vez en Davos, en 2025, fue sin metáforas, porque les dije que eran parte del problema y no de la solución. Si lo hubiera dicho mejor me tendrían que haber echado, y lo intentaron pero no lo lograron, estuvimos cerca, mi hermana se plantó ahí. Tenía dos discursos preparados para Davos 2025 y se optó por una solución intermedia. Imaginen si salía la que proponía yo, una más audaz. Hubo 400 millones de usuarios de X mencionando las palabras woke y wokismo en el mundo después de mi discurso. O sea que por lo menos el 5% de la población mundial estaba hablando en X sobre lo que yo había dicho de los wokes.

JCDP-EB: ¿Pero cuál es la lógica de esos discursos? Vas a Naciones Unidas y decís “esto no anda”. Vas a Davos y lo mismo. ¿Para qué?

JM: Digo lo que pienso. Visito Europa y señalo que imponen regulaciones que matan el crecimiento económico. Los europeos se sintieron ofendidos pero Kristalina Georgieva convocó a Federico Sturzenegger al FMI para explicar la visión que tengo de la regulación y crecimiento, que está en mi libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Comprendo que es una situación incómoda para muchos. Un día estábamos los presidentes en el G-20, y ahí las conversaciones son con traductor porque uno habla en su idioma natural. Todos tenían sus audífonos puestos. Cuando fue mi turno empecé diciendo: “Todo lo que están diciendo ustedes está mal”. A medida que hablaba miraba la cara de los presentes, sus ojos y las bocas: “Uuuu”… “Ohhh”. Cuando uno termina de hablar en general todos aplauden. Al único que no aplaudieron fue a mí.

JCDP-EB: ¿No hablás en inglés con tus pares?

JM: El caso Trump-Zelensky deja en claro lo importante de tener un buen intérprete, porque con un traductor profesional se solucionan temas si se da cuenta de que algo resulta ofensivo. Puede haber un tema de wording entre dos personas que hablan idiomas distintos, y tener intérprete baja la velocidad a la discusión, con lo cual la probabilidad de pelearse con intérprete es mucho menor. Y ni les cuento en mi caso, que tengo una estrella de la traducción, que cuando “la tiro a la tribuna” con una declaración mía, la edita en términos diplomáticos y queda superfabulosa. Walter es un genio [N. E.: Walter Kerr]

[...]

JCDP-EB: ¿Kristalina Georgieva?

JM: Entiende perfectamente el problema que enfrentamos desde el punto de vista de los desafíos económicos y políticos. Fue ministra de Economía de Bulgaria a la salida del régimen soviético. Entonces, además de saber de teoría y economía, entiende de política y de los desafíos de una transición que busca salir de un régimen de economía más intervenida a uno con menos intervención. Ella me dijo que “nosotros teníamos la ventaja de que se había caído el Muro de Berlín, con lo cual estaban las condiciones para hacer esas reformas”.

JCDP-EB: ¿Y con el staff del FMI?

JM: La relación con el staff es más compleja. Digamos que son discusiones técnicas y en algún momento hay que sacarlas.

JCDP-EB: ¿Por qué los mayores detractores que tenés son los liberales?

JM: Hago una diferencia entre el liberal libertario y el liberal libertarado. He leído cosas maravillosas de Hans-Hermann Hoppe [N. E: filósofo-político alemán anarcocapitalista], pero de teoría monetaria no entiende nada. Y vemos muchos liberales libertarados que replican lo de Hoppe. Ellos no entienden ningún tipo de restricción, lo cual me parece estúpido. De repente está bueno para discutir esas opiniones en la academia, pero no en la vida real. Mientras que estén encapsulados en una burbuja no son un problema.

JCDP-EB: Cuando la academia “no aterriza” no cumple su rol. Si vamos a hablar de economía aplicada tenemos que hablar con todas las restricciones. Si no es otra música: Walras, Pareto, Arrow y Debreu.

JM: En la pandemia escuché liberales proponer desregular todo el sistema de salud. Y solo un imbécil puede decir algo así, porque es como pretender que alguien pueda contratar un seguro contra incendio del auto justo cuando el coche se prende fuego. Sí se podría haber liberalizado el comercio de los barbijos o las vacunas. Pero tienen que ser aspectos puntuales. Además, creo que no tener en cuenta las velocidades de ajustes es una estupidez. Cuando estoy en el pizarrón y hago un ejercicio de estática comparada es verdad que no tener en cuenta esas demoras en las respuestas o impactos no hace la diferencia. Pero el mundo es el que es, y no el que quiero o deseo. Muchas veces, en política económica conseguir algo mejor a lo que tengo lleva tiempo y no es instantáneo.

JCDP-EB: ¿Qué job description hacés de tu trabajo?

JM: Bajar la inflación y mantener la seguridad… Y agrego hacer crecer la economía y que la pobreza baje.

JCDP-EB: ¿Es un trabajo que te pesa, te agobia, te encanta?

JM: Si lo analizo en función de la cantidad de horas que trabajo, diría que me encanta. De hecho, una de las muy buenas recomendaciones que me hizo Macri, y lamentablemente no le hice caso, es el tema de dormir.

JCDP-EB: ¿Cuántas horas dormís?

JM: No más de cuatro. A veces cinco.

JCDP-EB: ¿Pero son horas en las que dormís o más o menos?

JM: Duermo.

JCDP-EB: ¿Tomás algo?

JM: A veces zolpidem. Pero es algo liviano… más de la mitad de los argentinos lo toma.

JCDP-EB: ¿Podrías dormir más horas?

JM: Cuando duermo muchísimo duermo seis horas. Pero en general me acuesto a las 2 y me levanto a las 6. A veces a las 7.

[...]

JCDP-EB: ¿Cuando confirmás a Caputo como ministro de Economía vos te metiste en el equipo económico o vino con el equipo que él quiso?

JM: A mis ministros solo les exijo resultados. Fijo el norte, adónde quiero ir, y cada uno tiene que conseguir los objetivos en función de la visión liberal. Pero cada ministro arma su equipo como se le da la gana. Hay ministros que tienen personas con las que yo literalmente me odio.

JCDP-EB: ¿Y entonces?

JM: Es que si la cosa no funciona después me va a decir “bueno, la culpa es tuya porque no me dejaste armar el equipo que yo quería”. Entonces que hagan lo que quieran. Yo pido resultados. Riquelme y Palermo se llevaron pésimo y Boca ganaba.

JCDP-EB: ¿Y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili?

JM: También llegó vía Caputo. Es que Caputo y Ocampo no se ponían de acuerdo [N. E.: Milei había dicho en campaña que su presidente del Banco Central sería Ocampo]. Demian Reidel, al que le ofrecí ser presidente del Banco Central, no estaba a favor de la dolarización. Y Caputo sí, como parte de una propuesta que en el futuro finalizará en la dolarización de la economía.

JCDP-EB: ¿Cómo te llevás con el error? A raíz de tus negociaciones con China, le dijiste a Bloomberg que “a veces también uno tiene que aprender. Y si yo no aprendo perjudico a los argentinos. Así que tengo una presión extra para aprender rápido”. Lo mismo sobre el papa a The Washington Post.

JM: Si me equivoco, corrijo. Además, ese error con China no fue grave porque había sido una expresión en campaña [N. E.: Milei había dicho que “nunca negociaría con comunistas”]. El tema es si me equivoco, me doy cuenta y persisto en el error. Equivocarse es la vida misma. Hay que reconocer, aprender y seguir. Otra de Boca. Jugaba contra Milan la final de la Copa Intercontinental 2003 y ganó por penales. El único que erró su tiro fue Sebastián Battaglia. Recuerdo que un periodista lo encara a Battaglia y le pregunta: “¿Qué se siente haber sido el único que erró el penal?”. Battaglia le dice al periodista: “¿Vos jugaste alguna vez una final del mundo?, ¿pateaste alguna vez un penal en una final? Los penales los erran los que patean”. La realidad es que hicimos una campaña con muchas promesas y muy exigentes. Si tomo estrictamente lo que prometimos, cumplimos el 75% en el primer cuarto de gobierno. Muchos decían que era imposible. Los políticos se caracterizan por no cumplir ninguna promesa y nosotros cumplimos en un año el 75%. Si sumamos las cosas que no prometimos e hicimos, da más que 75%. ¿Tiramos pelotas a la tribuna? Y sí. Vamos a seguir tirando a la tribuna…