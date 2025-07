En la primera mitad del año, subió más de 140% el volumen de autos importados: qué países traen más vehículos a Argentina

La importación de autos creció un 140% entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025

La apertura total de las importaciones que se produjo en el mercado automotor argentino desde enero de 2024 llevó a invertir la ecuación que había tan solo un año antes, cuando todavía quedaba un año completo de gobierno de la administración de Alberto Fernández.

Si bien las importaciones nunca estuvieron cerradas, la realidad que vivieron tanto fábricas como importadores fue prácticamente la misma que si hubieran estado prohibidas o acotadas a un cupo.

“Era casi imposible traer autos. El dólar estaba muy volátil, pero además los plazos de pago eran a seis meses o más, con lo cual había que comprar los vehículos a casa matriz con un dólar, pero no sabíamos cuánto lo íbamos a pagar cuando pudiéramos acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Pero además, dependiendo de las Reservas del Banco Central, quizás al llegar la fecha prevista de 180 días, el despacho desaparecía del sistema y no podíamos pagar. Hemos demorado pagos más de 210 días. Entonces casa matriz no nos quería vender. Eran pocas unidades a pagar 7 meses después de pedirlas”, contó un importador oficial a Infobae.

La otra traba eran los permisos de Importación, las famosas SIRA, por las cuales se autorizaba un determinado cupo por marca, incluso estando las unidades en la Terminal Zárate, el puerto, lo que hizo que varias veces colapse la capacidad porque entraban autos en barco, pero los camiones no salían. Incluso fue curioso ver como no había un comportamiento uniforme para todos. Mientras algunas marcas podían importar, otras no tenían la habilitación.

Casi el 84% de los autos importados que llegaron a Argentina en 2025 provienen de Brasil

Desde enero de 2024 cambió completamente la situación desde lo formal, porque el gobierno de Javier Milei eliminó los permisos de importación y sólo dejó un trámite de registro con fines estadísticos. Así, a medida que las automotrices y los representantes oficiales fueron pagando las deudas contraídas porque el Banco Central no liberaba los dólares para pagos al exterior, la cuenta corriente de cada marca se fue equilibrando y el flujo de autos empezó a normalizarse y crecer rumbo a valores de años prepandémicos.

Los números de 2025

Las cifras elaboradas por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), muestran que en el primer semestre de 2025 se vendieron en el mercado local 326.039 vehículos entre todas las categorías, desde autos particulares hasta transporte pesado, agrícola y vial. Esto representó un aumento del 77,8% en relación al mismo período de 2024, que había totalizado 183.423 unidades.

De esa cifra, el 58% eran autos fabricados en Argentina (106.385 unidades), mientras que el restante 42% eran importados (77.037 vehículos). En sólo un año con las nuevas reglas comerciales para importar, el porcentaje de autos nacionales bajó al 43%, pese a lo cual hubo una suba del volumen de autos que llegó a las 140.196 unidades, un crecimiento del 31,8%, pero los importados pasaron a ser el 57%, alcanzando los 185.842 vehículos. Este crecimiento de los importados contrasta fuertemente con el de los autos nacionales, ya que representa una suba del 141%.

Tal como ocurre desde hace décadas a raíz del Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que Argentina tiene con Brasil, el mayor número de autos importados que entran al mercado proviene de ese país. Las cifras oficiales lo especifican detalladamente con el 83,7% de autos, representados por 155.839 unidades, provenientes de Brasil.

Ford Territory es el auto chino del que más volumen de unidades llegan a Argentina

El segundo mercado desde el que más autos importados llegaron este año a Argentina es China, con 11.398 unidades, es decir, con el 6% del total de vehículos importados. En esta cuenta, hay que contemplar que más allá de las marcas chinas en sí mismas, hay dos vehículos que se importan desde ese país por parte de automotrices globales. Son el Ford Territory y el Renault Kwid E-Tech. Mientras el C-SUV de Ford ingresó 6.225 unidades, casi la mitad del volumen de autos chinos, el pequeño auto eléctrico de Renault no llegó a las 300 unidades.

Entre los fabricantes de ese país, BAIC es la marca que más autos importó con el 31,1%, Foton trajo el 17,9%, Haval el 13,2% y por debajo del 10% y por encima del 2% están Chery, JAC, DFSK, Jetour, KYC y Shineray.

Este número será el que más modificaciones muestre en el segundo semestre, ya que se producirá la llegada de al menos 15.000 autos híbridos y eléctricos pertenecientes al cupo habilitado por el gobierno para importar vehículos sin arancel de importación.

La planta de Nissan CIVAC, Morelos, México, es una de las proveedoras de autos para Argentina. REUTERS/Margarita Perez Retana

El tercer país que más autos exportó hacia Argentina es otro mercado con el que existe un acuerdo de libre comercio sin aranceles: México. Entre automotrices argentinas como Ford, Volkswagen, Nissan y Stellantis, y representantes oficiales como Audi o BMW, llegaron al país 6.809 autos en los primeros meses del año, lo que representa un 3,5% del total de las importaciones.

En números más bajos, pero todavía de cuatro cifras, el cuarto país al que más autos le compra Argentina es Colombia, también con comercio sin aranceles de importación, desde donde mayormente se traen los modelos de Renault Duster y Oroch. El número total desde enero a junio alcanzó las 2.884 unidades, que no alcanza el 2% del total.

Por último, el quinto país que trajo más de 1.850 vehículos (el 1% del total de importados) a Argentina fue Tailandia, desde donde se importan las Ford Ranger Raptor y Everest, y algunos modelos híbridos de Honda como el Civic y el CR-V. El total de autos tailandeses que llegaron este año ascendió a los 1.919.

Ya por debajo del 1% quedaron Uruguay con 1.832 autos, Alemania 1.686, Japón 1.398, Estados Unidos 1.234 y Corea del Sur 1.208. Después, por debajo del 0,5% del total de importados, aparecen Francia con 667 vehículos, España con 487, Italia 271, Hungría 261, Finlandia (Mercedes Benz) 219 y Eslovaquia (Audi) con 100 vehículos.