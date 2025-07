Los mercados, bajo el fuego cruzado de la política interna y los aranceles de Donald Trump

Milei, en su discurso en la Bolsa de Comercio, en la misma jornada que el Senado aprobó su paquete de alto costo fiscal REUTERS/Mariana Nedelcu

La economía está aplastada por la política que ejerce la presión más alta desde que asumió el Gobierno y obliga a los inversores a cubrirse en dólares y rechazar el riesgo. La baja de tasas indica que hubo una gran demanda de bonos de tasa fija para los que apuestan a que el dólar será contenido vía mercado de futuros, por el Banco Central.

El volumen operado el viernes en las LECAP que vencen en julio y agosto fue 500% más elevado. Las cauciones bajaron a entre 16 y 17% anual, cuando hace pocos días llegaban a 27%. Las tasas cortas cayeron a 2,2% efectivo mensual y las largas a 2,2%. Los Duales, que dan la opción de elegir entre la tasa TAMAR y la de LECAP, bajaron por la certeza de que la TAMAR va a caer. Esta tasa es la que se paga por plazos fijos a 30 días a los depósitos por más de $1.000 millones.

Un dato para tener en cuenta es que el riesgo país bajó en toda la región en los últimos dos meses, menos en la Argentina, que de la ambición de perforar los 550 puntos a fines de abril, paso a intentar estar por debajo de los 700 puntos básicos. Es la perfecta fotografía del momento económico.

La aversión al riesgo se ve en la caída de la Bolsa. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió en dos meses 19% en dólares. El dato que preocupa a los inversores, además de las elecciones, es la estabilidad del veto a las leyes de aumento a los jubilados, pensionados, la prórroga de la mora y los fondos que exigen las provincias que podrían terminar con el equilibrio fiscal.

Desestabilización

No le falta razón al presidente Javier Milei cuando señala que esas leyes son un intento de desestabilización. El analista financiero, Salvador Vitelli, indica que “en 2005 el 99,7% de las jubilaciones eran sin moratoria. En el presente, el 73,5% de las jubilaciones son con moratoria”. En otras palabras, los que proponen aumentos a los jubilados, fueron los que debilitaron el sistema.

Por otra parte, el calendario de datos económicos promete una semana cargada tanto en el plano internacional como local y eso va a agregar volatilidad. Con un dólar más fuerte y rendimientos de bonos del tesoro norteamericano más altos, sufrirán más los bonos soberanos argentinos.

En la fila de problemas están, además de la suba del dólar porque se terminó la cosecha, la recuperación económica que da señales de debilitarse, la caída de la inflación que será más lenta (las consultoras la estiman entre 1,9 y 2%) y el fallo adverso a YPF que dejó dudas.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “la escalada en el tipo de cambio no será gratis puesto que el break even (equilibrio) de inflación a diciembre pasó desde algo menos del 1,4% mensual al 1,6%. Mientras tanto, el M2 transaccional dejó de subir, aunque se mantiene relativamente alto ya que en ese nivel el BCRA estima que terminaría en el promedio de setiembre, por lo tanto, no sería raro verlo caer. La liquidez bancaria huérfana de LEFI sigue presionando a la baja a los rendimientos de la curva pesos, aunque la escalada en los dólares financieros parece haber perdido impulso”.

F2 advierte sobre el mercado de futuros “donde el volumen de operaciones ascendió a 2.259.571 contratos entre los cuales 2.104.223 fueron negociados entre julio y agosto, los dos primeros vencimientos. Asimismo, el interés abierto (IA) se incrementó en 240,6 millones. Entre los contratos de julio y agosto agregaron al IA en las últimas dos ruedas unos 442 millones mientras que toda la curva sumó en lo que va del mes unos 694 millones.

Sin dudas este crecimiento despierta sospechas de intervención oficial. Con este volumen los ajustes terminaron con variaciones negativas, a contramano del dólar mayorista y las tasas implícitas del primer trimestre de vencimientos se corrieron a la baja. Así, la curva en futuros terminó en línea con los rendimientos de la curva pesos, también en caída por el aluvión de liquidez producto del desarme de LEFI, algo que pudo haber sido inducido desde BCRA con el objetivo de que un eventual desarbitraje a favor de los futuros termine desincentivando el carry trade.

Semana movida

La semana promete ser movida entre el calendario económico en Estados Unidos y el local en el que, entre otros datos, tendremos la inflación de junio y el resultado fiscal y de comercio exterior que se suman a la efervescencia política camino a las elecciones de PBA y nacionales de medio término. En este contexto, la estrategia del gobierno parece ser mantener los incentivos para las colocaciones en pesos mientras el mercado se reordena luego de la extinción de las LEFI y el Tesoro busca oportunidades para sumar divisas tratando de mantener el delicado equilibrio entre dólar e inflación.

La consultora FMyA, de Fernando Marull, destaca que “esta semana, el INDEC difundió datos de mayo de Actividad Industrial (IPI) y de Construcción (ISAC), el primero subiendo 2,2% mensual y el otro cayendo en la misma cuantía, reflejando lo que veníamos anticipando de que mayo fue un mes mixto, y junio va en la misma dirección. Asimismo, hubo datos de inflación de CABA de junio, que arrojó 2.1%, y nosotros estimamos que la nacional sea del 2%, aunque el mercado y el ministro Caputo la vean por debajo. El dólar sigue subiendo a pesar de la oferta del Agro y el pago de bonos, llegando el oficial a $1.261,50, sin intervención del BCRA en el mercado oficial ni en contado con liquidación (CCL); aunque sí puede ser que en el mercado de futuros. El Tesoro estuvo demandando dólares, que ya acumula compras por USD 400 millones.

Se está viendo mayor demanda en los bonos en pesos a tasa fija y CER, tras el dólar más alto y la expectativa de baja de tasas en las próximas semanas. Las tasas empezaron a aflojar porque el jueves se dejaron de rollear las LEFI, estos pesos van a ir a encajes primero y para fin de mes se van a liberar pesos. Sin LEFI, los Money Market bajarán su rendimiento. En bonos soberanos en los siguientes días puede haber un impulso con reinversiones de los USD 4.200 millones de los cupones”.

El bitcoin fue el fenómeno de la semana que pasó Foto: CriptoNoticias

Para la consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel “aprobar leyes que ponen en jaque el equilibrio fiscal es una forma de presionar al gobierno y tratar de ponerlo contra las cuerdas. El tema de la obra pública no es algo menor. El gasto nacional en ese rubro sigue planchadísimo y el gobierno insiste con la idea dogmática de que todo lo resolverá el sector privado. Pero la realidad es que los privados pueden interesarse por ciertos proyectos donde ven rentabilidad, y no por otros. Ahí el Gobierno pone el carro delante del caballo, más aún cuando las inversiones todavía no llegan. En el fondo, lo que está en juego es la sostenibilidad fiscal. Hasta ahora, el ajuste (meritorio en términos de resultados) se logró con una buena dosis de licuadora y algo de motosierra. Pero a mediano plazo es difícil imaginar que rubros como las jubilaciones o la obra pública no vuelvan a crecer. Para que eso no desestabilice las cuentas, deberían crecer los ingresos atados al crecimiento y darse reformas estructurales que impulsen el empleo formal.

Transición

El informe agrega que “hoy estamos en esa transición: difícil, frágil, llena de obstáculos. La película sigue con el veto presidencial a las leyes aprobadas, y con la oposición intentando voltear el veto. Para evitarlo, el Gobierno necesita que no se le junten los dos tercios en el Congreso, lo que requiere cintura política y algún puente con los bloques más dialoguistas. Todo este ruido se refleja en el riesgo país, que no logra perforar el piso de los 700 puntos.

Mientras otros emergentes comparables comprimieron spreads por casi 200 puntos en los últimos dos meses, Argentina se quedó estancada. Los inversores no sólo esperan que las elecciones despejen el riesgo político, también necesitan señales más claras sobre cómo sigue esta etapa del programa económico, que se presenta más áspera”.

Finalmente, EconViews opina que “las encuestas muestran que el Gobierno conserva un buen nivel de apoyo y podría obtener un resultado favorable en las urnas. Esa sigue siendo su principal carta. Pero todavía queda tiempo y el escenario se embarra cada vez más. La necesidad de mayor pragmatismo político y económico será clave para sostener la estabilidad y recuperar la confianza”.

Con sus declaraciones y medidas arancelarias, Trump sigue siendo un factor clave REUTERS/Kevin Lamarque

El boom de la semana fueron los Bitcoin que anoche cotizaban al récord de USD 119.220. El informe de Buenbit indica que “el Bitcoin refuerza su posición como activo refugio para inversores institucionales y particulares en un entorno global marcado por incertidumbres comerciales y monetarias. Entre los factores fundamentales que explican esta escalada, destaca el rol clave de las políticas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, quien en marzo firmó una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica en cripto. A su vez, la designación de funcionarios cripto-friendly, como el comisionado de la SEC Paul Atkins y el zar de inteligencia artificial David Sacks, así como los planes de Trump Media & Technology Group de lanzar un fondo cotizado (ETF) que incluiría Bitcoin, refuerzan la narrativa de adopción creciente en el ámbito regulatorio y financiero institucional. El entorno macroeconómico también favorece a Bitcoin”.

En tanto en el after market el oro subía 0,61%, señal de que los inversores están inseguros por las medidas arancelarias de Donald Trump. También estaba en alza el petróleo y caían soja, maíz y trigo.

Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York, reflejaban las dudas sobre las últimas medidas presidenciales y retrocedía cerca de 0,50%. Todo indica que hoy no será un buen día para los mercados.