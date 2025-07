Aerolíneas Argentinas tuvo un resultado positivo de $170.000 millones en el primer trimestre del año

Foto de archivo de un avión de Aerolíneas Argentinas. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Aerolíneas Argentinas informó un resultado económico positivo de $169.012 millones en el primer trimestre de 2025, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda. El monto incluye resultados operativos y financieros y constituye el mejor desempeño desde la reestatización de la compañía en 2008. Según el comunicado, “se trata del mejor resultado económico desde la reestatización de la compañía en 2008, marcando así un hito histórico”.

La empresa alcanzó la mejor relación en 20 años entre resultado económico final e ingresos operativos, con un margen del 22,78%, ubicándose al nivel del benchmark de otras compañías aéreas de la región. El texto oficial señaló que “este nivel de eficiencia financiera posiciona a la compañía a la altura del benchmark de ingresos de otras compañías de la región”.

Según el Sistema Integrado de Información Financiera de Empresas Públicas (SIFEP), Aerolíneas Argentinas quedó como la segunda empresa de participación estatal con mejor desempeño económico, con una diferencia menor a un millón de pesos respecto de la primera. Este resultado la colocó entre las empresas públicas con mejor desempeño en el inicio de 2025.

En 2024, Aerolíneas Argentinas cerró con un superávit de 20,4 millones de dólares, tras lograr por primera vez desde 2008 que sus ingresos operativos superaran sus costos de funcionamiento. Ajustes contables posteriores llevaron ese resultado a 56,6 millones de dólares. El resultado anual sirvió de base para la estrategia que se consolidó en 2025.

Habiendo superado la mitad del año, la empresa informó que no solicitó transferencias al Estado Nacional y comunicó al Ministerio de Economía que no requerirá fondos públicos para operar durante 2025. El comunicado indicó que “ya le informó al Ministerio de Economía que no requerirá de fondos públicos para operar”.

El cambio se sostuvo en una política firme de reducción de costos, que incluyó una disminución de más del 16% en la planta de personal. Aerolíneas redujo su número de empleados al nivel más bajo en 15 años y logró el menor promedio de empleados por avión en su historia. Más de 1.600 personas salieron de la empresa y se eliminaron 85 cargos jerárquicos, entre ellos 8 direcciones, 20 gerencias y 57 posiciones adicionales.

Foto de archivo - Aviones de Aerolíneas Argentinas se ven estacionados en el aeropuerto nacional Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

El proceso de reestructuración también alcanzó las relaciones laborales. Según el comunicado, “las negociaciones con los sindicatos llevadas a cabo hacia finales del año pasado se orientaron a mejorar la productividad de la flota y del personal operativo”.

El crecimiento del tráfico en rutas al exterior favoreció la mejora de ingresos, impulsado por la reactivación turística y la apertura de nuevos destinos.

El comunicado concluyó que “este resultado refleja el impacto positivo de una estrategia integral basada en la eficiencia operativa, la optimización de rutas, la reducción del gasto y una recuperación sostenida de la demanda, especialmente en la red internacional”. Este aspecto contribuyó de forma decisiva a sostener un resultado sin precedentes para la aerolínea.

El ajuste estructural con la eliminación de cargos jerárquicos buscó evitar solapamientos de funciones y reducir el gasto salarial. La disminución de personal se produjo mediante retiros voluntarios y acuerdos, con el objetivo de limitar conflictos laborales y asegurar la continuidad del servicio.

En el plano técnico, Aerolíneas Argentinas desarrolló un programa de optimización de flota y mantenimiento para reducir costos por avión operativo y mejorar la disponibilidad técnica. Esto permitió sostener la oferta de vuelos con menos recursos y fortalecer su posición en los mercados internacionales.

El balance del primer trimestre de 2025, según la Secretaría de Hacienda, mostró un resultado económico récord desde la reestatización y una relación entre ingresos y costos no vista en dos décadas. El comunicado remarcó que “se consolidó mediante una política firme de reducción de costos”.