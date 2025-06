Los jóvenes porteños ya destinan más de la mitad de su ingreso al alquiler, según un estudio privado

Los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires con empleo formal destinan el 52% de su salario al alquiler de un monoambiente, mientras que en el caso de convivir y alquilar un departamento dos ambientes, la proporción alcanza el 35% de la suma de dos sueldos. Así surge del Índice de Emancipación del Instituto de Desafíos Urbanos Futuros (IDUF), que toma el tercer trimestre de 2024 y tuvo en cuenta jóvenes porteños de entre 18 y 24 años.

Manuel Socías, director del IDUF, en diálogo con Infobae en Vivo, señaló que esa población ya de por sí es una minoría privilegiada en esa franja etaria, “porque la enorme mayoría de los jóvenes o está desempleada o tiene trabajo precario, flexibilizado a tiempo parcial”.

En ese marco, dijo: “El amortiguador de la falla de mercado es la familia, las redes sociales. Es decir, ir al departamento que dejó tu tía, abuelos, compartir con amigos, que te presten plata para pagar el resto de los gastos, los servicios, entre otros”.

El especialista explicó además que esta situación se da porque hay un desacople entre los precios de los alquileres y los ingresos de los jóvenes. Hay varios factores que influyen: se precarizó el mercado laboral para los jóvenes, lo que no permite cumplir los requisitos que exige el mercado de alquileres formales, como la garantía propietaria y la demostración de ingresos".

Manuel Socías, director del Instituto de Desafíos Urbanos Futuros

Aunque dicha proporción es elevada, se observó una mejora en el último año: la relación entre el valor del alquiler y el salario promedio de los y las jóvenes pasó del 82,6% en el tercer trimestre de 2023 al 103,4% en los siguientes tres meses de ese año para quienes alquilan un monoambiente en solitario, y del 56,6% al 72,2% para quienes alquilan un dos ambientes en convivencia.

Esto debido a factores como la brecha cambiaria y los alquileres turísticos temporarios que presionaba sobre el parque habitacional. A su vez, la Ley de Alquileres disminuía la oferta, pero “también es cierto que aumentó mucho la debilidad relativa de los inquilinos respecto a los propietarios”, dijo Socías.

En los trimestres posteriores, esta relación desciende de forma sostenida, alcanzando su punto más bajo en el 3er trimestre de 2024.

Las peores condiciones para la emancipación se observan en la 14, el barrio de Palermo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por comunas, las peores condiciones para la emancipación se observan en la 14, el barrio de Palermo, donde la relación salario- alquiler de un monoambiente llega al 58,5%, mientras que las mejores se dieron en la comuna 10 (barrios Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarfield y Villa Luro), donde la proporción es del 46,4%.

Para alcanzar una relación aceptable (30%) entre ingreso y alquiler de un monoambiente en solitario, un trabajador formal joven necesita $455.000 más, y en el caso de convivir y alquilar un dos ambientes, $215.000.

Socías afirmó además que uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes a la hora de alquilar es la exigencia de una garantía propietaria. Contó que en Francia existe un mecanismo de seguros de caución públicos y gratuitos, otorgados por el Estado, que los jóvenes pueden usar en reemplazo de la garantía tradicional. Se trata de una política sencilla de implementar, con un tope de edad y una población objetivo claramente definida.

En este esquema, el Estado francés entrega un seguro de caución sin costo, que respalda al propietario en caso de incumplimiento. Si el inquilino deja de pagar, el Estado asume la deuda y luego le cobra al beneficiario según sus posibilidades de pago.

Asimismo, indicó que “hay un conjunto de iniciativas internacionales que podrían adaptarse en Argentina. Estas medidas apuntan a facilitar los gastos iniciales del alquiler, como la mudanza, la compra de equipamiento básico o el depósito de garantía. Son ideas que podrían ponerse en práctica con relativa rapidez para reducir las barreras de acceso a la vivienda en alquiler para los sectores más jóvenes”.

Por otro lado, referido al problema habitacional, Socías dijo que para muchos jóvenes resulta prácticamente imposible pensar en comprar una vivienda. Por eso, no destinan sus ahorros a ese objetivo, ya que saben que no podrán concretarlo en el corto plazo. La relación de los jóvenes con la vivienda se limita al alquiler: nadie ahorra pensando en comprar una casa porque no lo ve como una posibilidad real.

Sostuvo que, salvo casos en que los padres puedan financiar la compra de un departamento, el mercado de crédito hipotecario actual no está diseñado para resolver el problema habitacional de los jóvenes. Los préstamos exigen un ahorro previo significativo, del orden de 25.000, 30.000 o hasta 40.000 dólares, montos que la mayoría de los jóvenes no declara tener disponibles.

