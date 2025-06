Al margen del ruido en los mercados globales, a los inversores les preocupa que en la plaza local no hay pesos

Foto de archivo: imagen de un billete de 100 pesos argentinos entre billetes de 100 dólares. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo

Cuando hay un conflicto bélico, desaparecen los comportamientos lógicos del mercado, porque los inversores tienen sus propias reglas. No hubiera sorprendido que el precio del crudo se disparara en los mercados futuros, pero no solo quedó equilibrado sino que después comenzó a bajar.

Donald Trump anunció, tras su inesperado bombardeo, que Israel e Irán harán un alto el fuego. Es la noticia que todos deseaban tener antes de que abrieran los mercados. Sorprendió que Estados Unidos ataque a Irán, pero el desenlace puso orden y la estrategia de Trump de stop and go siguió vigente.

Las Bolsas de Nueva York que cerraron ayer con alzas cercanas a 1% y en el after market de hoy estaban 0,50% auguraban otra buena rueda.

El petróleo siguió el camino inverso y después de tocar USD 80 el domingo a la noche, comenzó un derrumbe que en el after market de ayer lo colocaba por debajo de los USD 70 por barril. Los precios del crudo que se ven en pantalla, no son por operaciones de contado sino a fines de agosto que permiten cerrar operaciones anticipadas asegurando el precio. Por caso, la Argentina tenía asegurado el precio de los próximos seis embarques de Gas Natural Licuado que debe recibir, pero si no ocurría este anuncio de Trump, los embarques iban a ser más caros.

Quien debe estar celebrando la noticia es el Gobierno, porque YPF al demorar el aumento de combustibles pareció tener la razón de que era un movimiento apresurado. Se esperaban aumentos de 5% en junio y otro similar a principios de julio. El dato de inflación no iba a ser de los mejores de haber sucedido. Lo que complica ahora a la inflación es el fuerte aumento de los fletes por lo que todos los productos importados encarecerán sus costos.

Sin pesos

Pero mientras el escenario del mundo cambiaba, la Argentina quedó cara a cara con sus problemas y los inversores con el movimiento de su dinero y la escasez de pesos, le dijeron al Gobierno que no quieren ir más allá del corto plazo.

Un reflejo de esta situación es que subieron más de 1% los bonos soberanos que vencen hasta 2035 porque son los que más cerca están de ser cubiertos, mientras bajaron los de plazo más largo.

Entre los bonos en pesos a tasa fija sucedió lo mismo. Las LECAP más cortas, hasta fin de agosto, fueron las más demandadas y por eso subieron y bajó la tasa de retorno. El movimiento opuesto ocurrió en LECAP y BONCAP largas, donde subió la tasa de rendimiento. Las LECAP cortas ahora rinden 2,5% y las largas, 2,3% efectivo mensual.

Los BONCER, que ajustan por inflación, parecían tener viento a favor si se prolongaba el conflicto entre Israel e Irán por la inflación que podrían expandir al mundo. Pero tras los anuncios, aparecieron vendedores que hicieron bajar todos los bonos indexados hasta 1,65%.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “la curva de pesos sufrió un corrimiento al alza en sus rendimientos, lo que nos llevaría a pensar en que en la plaza local hubo desarme de posiciones en pesos con destino al dólar”.

Sobre la suba de los bonos soberanos, F2 señaló que “los dichos de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, a favor de un recorte de tasas en julio y la cautela en los mercados producto de la incertidumbre geopolítica provocaron una caída en los rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano que apuntaló a los bonos emergentes”.

Los dólares financieros sintieron el impacto de los dos escenarios, el local y el del exterior. Comenzaron vendedores, pero se dieron vuelta después del mediodía y terminaron firmes con alzas de 1% en el MEP que terminó a $1.185,15 y de nada menos que 2,2% en el contado con liquidación (CCL) que cerró a $1.182,97. El “blue” aumentó $10 a $1.210 y es el más caro de todos los dólares.

Martín Sueiro, analista económico, explicó que la suba de tasas cortas se debe a que “el mercado está sintiendo la falta de pesos en una época de demanda estacional de la moneda, por los aguinaldos”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 464 millones que superan los escasos 367 millones del jueves afectados por el feriado de Estados Unidos. El dólar mayorista aumentó 0,8% a $1.171,50.

Las subas del dólar futuro con avances más notorios en las parte corta y media de la curva, alcanzaron tasas implícitas de hasta 44,53% para fin de junio al cotizar a $1.181

Para Martín Yanzón, jefe de mesa de ConoSur “lo que estamos viendo no es solo que hay poca plata dando vueltas, sino que muchos inversores ponderan la inestabilidad de corto plazo y no se animan. Las tasas no aflojan de 30% y el costo real para las empresas es de entre 10 y 12%. Los bonos soberanos siguen firmes, pero la Bolsa la está pasando mal porque allí muestran el costo real de la economía y demuestran que no hay pesos para todos”.

A pesar de esa inestabilidad por la incertidumbre política, la provincia de Córdoba anunció una recompra parcial de sus bonos CO24D, ofreciendo USD 995 más intereses devengados por cada USD 1.000. El canje está condicionado a la colocación de un nuevo bono internacional. Los cordobeses buscan anticiparse a los fuertes vencimientos de USD 270 millones a fin de año.

Para mañana, el Tesoro anunció una licitación de Letras para cubrir vencimientos por $10 billones. Tal como lo prometió el ministro de Economía, Luis Caputo, la ausencia del BONTE 2030 en pesos que se licita contra dólares, se debe a que se hará una por mes.

Los instrumentos ofrecidos son:

-LECAP a tasa fija que vencen el 31 de julio, el 29 de agosto, el 30 de setiembre y el 28 de noviembre.

-BONCAP con vencimientos el 30 de enero, el 30 de junio de 2026 y el 30 de enero de 2027.

Para hoy se espera una rueda más distendida, pero la falta de pesos es abrumadora y conspira contra los activos de riesgo, en particular las acciones.