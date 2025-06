En los primeros cuatro meses del año se recuperó 15% la venta de yerba mate

La yerba mate gana presencia en la mesa de los argentinos

Tras un 2024 marcado por la retracción en el consumo, el mercado interno de la yerba mate muestra señales de recuperación. En el primer cuatrimestre de 2025, la salida de yerba elaborada de los molinos hacia el mercado interno alcanzó los 91,4 millones de kilos, lo que representa un incremento del 15,7% respecto al mismo período del año pasado.

Los datos, publicados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), marcan una clara reversión de la tendencia registrada en 2024, cuando en el mismo período se habían despachado apenas 79 millones de kilos, el valor más bajo desde al menos 2021.

Mes a mes, la recuperación fue sostenida. En abril de 2025 se despacharon 25 millones de kilos, el mejor dato mensual del cuatrimestre. También se observaron subas en los otros tres meses respecto al año anterior: en enero se vendieron 22 millones de kilos (vs. 21,5 millones en 2024), en febrero 21,1 millones (vs. 20,1 millones), y en marzo 23,2 millones (vs. 18,7 millones).

El repunte no solo supera los niveles de 2024, sino que también se acerca a los registros de 2021 y 2022, cuando el sector aún mantenía cierta estabilidad en la salida de producto al mercado. De hecho, el volumen actual está solo un 1% por debajo del nivel de 2022 (90,9 millones de kilos) y muy cerca del pico de 2021 (92,4 millones).

A medida que avance el año, el sector estará atento a si esta tendencia se consolida o si se trata de un rebote coyuntural. Por ahora, los números del primer cuatrimestre devuelven cierto optimismo a una de las cadenas agroindustriales más representativas del país.

Menor producción en puerta

Las ventas vienen mejorando, pero al mismo tiempo se observa una importante retracción en los niveles de producción. Según datos oficiales del INYM, el ingreso de hoja verde de yerba mate a molino —uno de los indicadores clave para medir el ritmo de elaboración— cayó un 35,2% en relación con el mismo período del año pasado.

Entre enero y abril de este año, se ingresaron 173.967.957 kilos de hoja verde para su procesamiento, frente a los 268.297.370 kilos del mismo período de 2024. La caída se da luego de un repunte registrado el año pasado y deja al sector por debajo incluso de los niveles de 2022 y 2023.

Por zonas, la mayor retracción en términos absolutos se observó en la Zona Centro, que pasó de 79,5 millones de kilos en 2024 a apenas 34,8 millones en 2025. También hubo fuertes caídas en la Zona Noreste (de 82,9 a 41,1 millones) y en Corrientes (de 38,8 a 50,4 millones, aunque en este caso se registró un crecimiento interanual).

Según el informe, en lo que va del año ingresaron a molino 173,9 millones de kilos de yerba (Foto: Shutterstock)

El desempeño de este año contrasta con la recuperación que había comenzado en 2024, luego de dos años de bajos niveles de molienda. En 2023, el ingreso acumulado a abril había sido de 125,1 millones de kilos, mientras que en 2022 había llegado a 128,7 millones.

El dato de 2025 es el segundo peor en al menos cinco años, solo por encima de 2023, cuando se registraron 125 millones de kilos. La comparación con 2021, el mejor año del lustro con más de 270 millones de kilos, muestra la magnitud del retroceso.

Este desfasaje entre mayores ventas y menor ingreso de materia prima genera cierta incertidumbre hacia adelante. Si la tendencia persiste, podría haber desencuentro entre la oferta disponible y la demanda del mercado interno. El sector deberá seguir de cerca la evolución del acopio, los rindes en los yerbales y la planificación de stock, para evitar faltantes o subas de precios en los próximos meses.