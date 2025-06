La Secretaría de Finanzas anunció una licitación de deuda con un bono en pesos que se suscribirá en dólares

Foto de archivo - Un hombre camina frente al Ministerio de Economía en Buenos Aires, Argentina. 20 Nov 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

La Secretaría de Finanzas anunció un nuevo llamado a licitación para una serie de instrumentos del Tesoro Nacional, que estarán disponibles para su suscripción el próximo viernes 13 de junio. Entre las opciones ofrecidas se incluyen letras y bonos en pesos con vencimientos que van desde 2025 hasta 2030, además de un bono específico que podrá ser suscrito exclusivamente en dólares estadounidenses.

De acuerdo con la información oficial, los instrumentos disponibles son los siguientes: una nueva Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos con vencimiento el 10 de julio de 2025 (S10L5), y la reapertura de letras similares con vencimientos el 15 de agosto de 2025 (S15G5), el 12 de septiembre de 2025 (S12S5) y el 28 de noviembre de 2025 (S28N5).

También se incluyen bonos capitalizables en pesos con vencimientos el 30 de enero de 2026 (T30E6) y el 30 de junio de 2026 (T30J6), ambos como parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal. Finalmente, se reabrirá el Bono del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Fija con vencimiento el 30 de mayo de 2030 (TY30P), cuya suscripción será exclusivamente en dólares estadounidenses. El monto máximo a colocar será el equivalente a USD 500 millones.

La recepción de ofertas para estos instrumentos comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del viernes 13. La liquidación de las ofertas adjudicadas se realizará el miércoles 18 , excepto para el bono TY30P, cuya liquidación será el jueves 19.

Cómo será la licitación

Según lo detallado por la Secretaría de Finanzas, la licitación de los instrumentos será mediante indicación de precio de reapertura, sin precio mínimo ni máximo, excepto en el caso de la letra S10L5, que se licitará mediante indicación de la tasa efectiva mensual.

Los títulos podrán suscribirse a través de agentes registrados ante la CNV, con montos mínimos diferenciados por tipo de tramo (Maximiliano Luna)

El proceso de presentación de ofertas estará dividido en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo no competitivo, los participantes podrán consignar únicamente los montos de Valor Nominal Original (VNO) a suscribir. Este tramo está destinado a personas físicas o jurídicas que no cuenten con la especialización necesaria para evaluar las condiciones financieras de la licitación. Sin embargo, entidades financieras como fondos comunes de inversión, compañías de seguros y depositarias quedan excluidas de este tramo. Las ofertas en este segmento estarán limitadas a un monto máximo de VNO $50.000.000 por inversor, y cada participante podrá realizar una sola oferta.

Por otro lado, el tramo competitivo está dirigido a personas físicas o jurídicas que deseen ofertar montos superiores a VNO $50.000.000, así como a aquellos inversores excluidos del tramo no competitivo. En este caso, las ofertas deberán cumplir con ciertos criterios específicos. Para la letra S10L5, se deberá indicar el monto del VNO a suscribir y la tasa efectiva mensual como un número porcentual con dos decimales. Para las letras y bonos restantes, se deberá especificar el monto del VNO y el precio en pesos con dos decimales por cada VNO $1.000. Las ofertas mínimas en este tramo serán de VNO $1.000.000, sin limitación de monto máximo.

Las ofertas para las letras y bonos capitalizables deberán ser presentadas a través de agentes de liquidación y compensación, así como agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el caso del bono TY30P, las suscripciones deberán realizarse en dólares estadounidenses, utilizando el tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del 12 de junio de 2025.

Este llamado a licitación forma parte de las estrategias del Gobierno para gestionar la deuda pública y captar financiamiento en el mercado local. La diversidad de instrumentos ofrecidos, con diferentes plazos y condiciones, busca atraer tanto a pequeños inversores como a grandes entidades financieras, incentivando la participación en el mercado de deuda pública.