La Bolsa Argentina de Carbono lanzó la primera plataforma digital para certificados ecológicos

La Bolsa Argentina de Carbono (BACX) lanzó su plataforma de trading digital, marcando el inicio formal de sus actividades locales.

La plataforma, diseñada para operar en el mercado voluntario de carbono, permitirá la compra y venta de créditos de carbono verificados bajo todos los estándares internacionales reconocidos. Con un sistema completamente digital, se garantiza la trazabilidad, transparencia y seguridad de las operaciones.

“Somos un marketplace para el desarrollo de inversiones en nuestro país, la idea es que se generen más proyectos y se registren más créditos de carbono. Al facilitar la compraventa de estos créditos verificados, BACX busca abrir una vía estratégica para que Argentina genere divisas a partir de un nuevo activo financiero”, explicó Alejandro Guerrero, CEO de la entidad.

Según detalló, el modelo operativo cuenta con socios estratégicos como AirCarbon Exchange (ACX) y Lockton, que aportan experiencia en áreas clave como el trading, gestión de riesgos y financiamiento.

Alejandro Guerrero, Alejandra Scafati y Adrián Cosentino

La fecha elegida para el lanzamiento no fue casual: coincidió con el Día Mundial del Ambiente, reforzando el enfoque climático de esta nueva herramienta de mercado.

Desde BACX destacaron que la plataforma también busca fortalecer el desarrollo y la promoción de proyectos nacionales vinculados a la mitigación del cambio climático. “Aspiramos a ser la entidad que impulse estos proyectos, sirviendo de puente entre la acción climática y las necesidades de inversión productiva y competitiva del país”, agregó Guerrero.

Alejandra Scafati, vicepresidenta de BACX y referente en mercados de carbono, subrayó que el mercado voluntario global ofrece una oportunidad significativa para Argentina. “Si el país aborda adecuadamente sus desafíos, puede capitalizar esta ventana de oportunidad”, afirmó. La iniciativa, según señaló, está alineada con la Estrategia Nacional para el Uso de Mercados de Carbono (ENUMeC), que forma parte de los compromisos climáticos del país.

“Hay dos tipos de mercados en el mercado global de carbón, los regulados y los voluntarios. El regulado permite contaminar hasta un límite y si se contamina de más, se paga. No se diferencia mucho de los presupuestos mínimos de las leyes nacionales argentinas. Es el más grande, pero no reduce emisiones y, además, aumenta los costos internos y reduce la competitividad. El mercado europeo regulado cumple 20 años y no ha podido lograr ninguna de las metas que se propuso. El mercado voluntario de carbono es libre en términos de activos financieros y requiere una inversión para lograr el certificado. Ahí es dónde le conviene estar a la Argentina y creo que debería tomar una postura. En contraposición, sabemos que se está estudiando hacer un mercado regulado”, detalló la especialista.

Durante la presentación, también se destacaron los aspectos técnicos de la plataforma. Adrián Cosentino, director y vicepresidente financiero de BACX y expresidente de la CNV, aseguró que el sistema opera bajo los más altos estándares internacionales de seguridad y gobernanza. “Cada operación será transparente, trazable y verificada. Estamos ofreciendo al mercado nacional una herramienta a la altura de las mejores tecnologías financieras del mundo”, puntualizó.

El evento incluyó una demostración en tiempo real del funcionamiento de la plataforma, desde la apertura de una cuenta hasta la concreción de una transacción de compraventa digital. Además, se presentaron tres iniciativas argentinas que utilizarán el sistema de BACX para comercializar sus créditos certificados: la empresa forestal Unitán, con proyectos en Chaco y Formosa; Nideport, con un programa basado en soluciones naturales en Misiones; y la propia provincia de Misiones, que se convirtió en el primer proyecto subnacional en avanzar en la certificación de reducción de deforestación y degradación de bosques nativos.

Según el Primer Informe Bienal de Transparencia de Argentina publicado en diciembre de 2024, las emisiones netas de gases de efecto invernadero del país en 2022 fueron de 400.920 kilotoneladas de CO₂ equivalente. La nueva plataforma de BACX se presenta como una herramienta clave para avanzar hacia la meta indicativa de reducción de 372 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2025, según la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).

Además de su impacto ambiental, el mercado de carbono podría representar una oportunidad económica significativa. Un informe de la organización Avaaz estima que el potencial de monetización del sector en Argentina, incluyendo servicios ecosistémicos, supera los 20 mil millones de dólares anuales.

Con este lanzamiento, BACX se suma a la tendencia global de mercados voluntarios de carbono, posicionando a Argentina como un actor emergente con capacidad técnica, institucional y ambiental para liderar en esta área clave del financiamiento climático.