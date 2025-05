Las mejores y peores inversiones de Warren Buffett en 60 años al frente de Berkshire Hathaway

- Oportunidades perdidas. Buffett indicó que algunos de sus peores errores a lo largo de los años fueron inversiones y acuerdos que no realizó. Berkshire fácilmente podría haber ganado miles de millones de dólares si Buffett se hubiera sentido cómodo invirtiendo en Amazon, Google o Microsoft cuando esas compañías comenzaban. Pero no sólo fueron empresas tecnológicas las que se perdió. Buffett les dijo a los accionistas que fue sorprendido “chupándose el dedo” cuando no siguió adelante con un plan para comprar 100 millones de acciones de Walmart que en la actualidad valdrían casi 10.000 millones de dólares.