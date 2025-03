La acción de la empresa de Warren Buffet es un refugio en medio de la tormenta: cómo le va en el año frente al resto de Wall Street

La estrategia de Warren Buffett incluye la venta de activos y una acumulación récord de efectivo, con más de 334.000 millones de dólares en reservas (Bloomberg)

En lo que va del año, Berkshire Hathaway logró un desempeño excepcional frente a los altibajos de Wall Street. A lo largo de 2025, las acciones de la empresa de Warren Buffett crecieron un 16,44%, mientras que el índice de referencia en Estados Unidos, el S&P 500, ha perdido 3,71% en el mismo período. Este contraste subraya la posición destacada de Berkshire Hathaway en un contexto económico global incierto.

La empresa ha estado demostrando una estabilidad notable, y su desempeño en este 2025 sigue siendo objeto de atención en los mercados financieros internacionales. A pesar de los desafíos que enfrenta la economía global, Berkshire Hathaway ha logrado generar ganancias significativas, consolidándose como un refugio de inversión en medio de las turbulencias de los mercados.

Un récord tras otro en las acciones de Berkshire Hathaway

A principios de este mes, las acciones de Berkshire Hathaway alcanzaron un nuevo máximo histórico, estableciendo un récord intradía de 794.347 dólares para las acciones Clase A. Esta marca se alcanzó en la jornada del jueves 13 de marzo, con un incremento del 0,6% respecto a los valores previos. Además, las acciones Clase B, más accesibles para los inversores, alcanzaron un valor récord de 529,83 dólares. El desempeño de ambas clases de acciones de Berkshire en lo que va del 2025 ha sido impresionante, con un aumento del 17% en lo que va del año.

Las acciones Clase A de Berkshire Hathaway no solo establecieron un récord de cierre, sino que también lograron alcanzar un máximo intradía de 795.671 dólares, lo que representa un aumento del 0,7%. Este crecimiento es parte de un patrón más amplio: hasta la fecha, Berkshire Hathaway ha registrado ocho récords de cierre en este año, lo que destaca aún más el rendimiento sobresaliente de la firma de Buffett frente al mercado más amplio.

Por su parte, las acciones Clase B también mostraron un desempeño robusto. A lo largo de este año, las acciones Clase B han subido un 17%, registrando nueve récords de cierre. A principios de marzo, las acciones alcanzaron 530,61 dólares durante una sesión intradía, marcando una subida del 1%. Este rendimiento es particularmente destacable si se lo compara con el S&P 500, el cual ha caído un 3,1% en lo que va del año. Este contraste resalta la resiliencia de Berkshire Hathaway y de las decisiones de su líder.

La estrategia de venta y acumulación de efectivo de Warren Buffett

El enfoque de Warren Buffett no solo se limita a la compra de acciones, sino que también incluye la estrategia de vender activos estratégicamente para acumular efectivo. En 2024, Buffett y su equipo de Berkshire Hathaway realizaron movimientos clave en el mercado. Uno de los más comentados fue la reducción significativa de su participación en Apple, una de sus inversiones más emblemáticas. En ese sentido, Berkshire Hathaway vendió más de 133.000 millones de dólares en activos, lo que le permitió duplicar sus reservas de efectivo, alcanzando una cifra récord de 334.000 millones de dólares.

Buffett también adoptó un enfoque más conservador en cuanto a las recompras de acciones. A pesar de este aumento en el efectivo disponible, su estrategia no fue simplemente acumular liquidez, sino que también se focalizó en diversificar sus activos. En su carta anual, el inversor mencionó que el incremento de efectivo refleja una falta de oportunidades atractivas en el mercado. Según sus observaciones, las valoraciones tanto de empresas públicas como privadas son excesivamente altas, lo que limita las oportunidades de inversión a precios razonables.

Berkshire Hathaway continúa destacándose en el mercado con un impresionante 16,44% de crecimiento en 2025, frente al desempeño negativo del S&P 500 (Reuters)

A pesar de la reducción de su participación en Apple, la cual representaba casi la mitad del valor total de su cartera, la firma también ha ajustado otras posiciones significativas. La participación de Berkshire en Bank of America también se redujo en un 34%. Sin embargo, aunque las acciones de Apple y Bank of America han registrado caídas de alrededor del 15% y 20% respectivamente desde sus picos de noviembre de 2024, Berkshire Hathaway no parece haber sufrido grandes pérdidas en estos movimientos estratégicos.

La acumulación de efectivo ante un panorama incierto

A lo largo de 2024 y 2025, la acumulación de efectivo por parte de Berkshire Hathaway también refleja el temor a una recesión en Estados Unidos. En un contexto marcado por una caída generalizada en los índices bursátiles, la estrategia de Buffett parece haber sido una respuesta prudente a las condiciones del mercado. De hecho, el S&P 500 y el Nasdaq Composite han registrado pérdidas significativas desde sus máximos históricos de principios de 2024, con caídas de 9% y 13%, respectivamente.

Otro factor que parece haber influido en la estrategia de Berkshire Hathaway es el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Desde la implementación de políticas monetarias para controlar la inflación, los rendimientos de los bonos a un año pasaron de ser inferiores al 1% a superar el 4%, lo que representa una mejor alternativa de inversión en comparación con las acciones, especialmente en un clima económico incierto.

El enfoque hacia el futuro

El enfoque de Warren Buffett y Berkshire Hathaway hacia el futuro parece mantenerse centrado en la precaución y la liquidez. Si bien las decisiones tomadas por Buffett no se limitan a una visión exclusivamente defensiva, la acumulación de activos líquidos y la diversificación se erigen como pilares de la estrategia de la empresa. A medida que la economía estadounidense y los mercados globales siguen enfrentando desafíos, la capacidad de Buffett para adaptarse y anticiparse a las condiciones cambiantes continúa siendo un tema de interés en el mundo de las inversiones.