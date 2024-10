El Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado y se alzó con USD 13 millones

La sede del BCRA, en el microcentro porteño.

El monto operado en el mercado mayorista exhibió un leve incremento este miércoles a USD 269,6 millones en el segmento de contado, con compras a cuenta del Banco Central por 13 millones de dólares.

Aunque no se trató de un monto relevante, le permitió a la entidad mantener la serie positiva, con compras netas por USD 645 millones en el transcurso de octubre. Por otra parte, las reservas internacionales brutas ganaron USD 22 millones, a 28.294 millones de dólares.

“Causa y consecuencia del remanso de los mercados, en las últimas diez ruedas el Banco Central acumuló un saldo comprador en el segmento oficial de cambios. Una dinámica que claramente no responde a mejoras en los flujos del comercio exterior, sino al hecho que el blanqueo está operando como una suerte de entrada de capitales, en la medida en que el aumento de los depósitos en dólares se empieza a reciclar a través de nuevos créditos en esa moneda, o por la suscripción de Obligaciones Negociables emitidas por empresas locales”, indicó Jorge Vasconcelos, economista Jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Cuando los efectos positivos del blanqueo y sus efectos colaterales empiecen a ceder, el problema de los flujos externos volverá a plantearse y, en ese contexto, la vigencia del blend habrá de lucir cada vez más disfuncional al doble objetivo de extender el rebote del nivel de actividad -que habrá de requerir financiar un aumento de importaciones cercano a los 10 mil millones de dólares en 2025- y de comenzar a recuperar reservas netas del Banco Central, desde el “subsuelo” actual -negativas en 6,4 mil millones de dólares, incluyendo vencimientos de Bopreal-”, continuó Vasconcleos.

Walter Morales, presidente & estratega de Wise Capital, consideró que “la gran incógnita respecto al tema cambiario es acerca de lo que pasará cerca de fin de año y los meses subsiguientes, después de la eliminación del Impuesto PAIS. Esto, como ya sabemos, creará un abaratamiento de las importaciones, ¿pero se animará el Gobierno a devaluar si surge una demanda excesiva de dólares de importadores? Desde nuestra perspectiva, el Gobierno no devaluará. Creará alguna alternativa para equiparar la demanda, o al menos no devaluará hasta que no haya una sostenibilidad en la baja de la inflación, o esta haya alcanzado límites inferiores al 1% -por debajo del crawling peg actual-”.

“Es claro que el Gobierno necesita sacar el cepo para mejorar su posición de acceso a los mercados de deuda internacional. Pero llegado el caso no lo avisara para evitar una anticipación del mercado. ¿Será por esto que el ministro Caputo insistentemente menciona que no se necesita salir al mercado en el próximo año y medio? También se visualizan algunos problemas de cara a fin de año. Si rebota la actividad por importaciones, de igual forma lo hará la demanda de divisas para ejecutar los pagos”, evaluó Morales.

El economista Gustavo Ber comentó que “la mejora en las reservas, alimentada por la dinámica del blanqueo, también contribuye al optimismo financiero y así es que los dólares financieros continúan aflojando camino a la convergencia cambiaria, condición necesaria para seguir avanzando hacia la salida del cepo. Este escenario sigue también impulsando apuestas hacia el carry-trade, principalmente a través de Lecaps desde operadores que continúan apostando por la desinflación y ante ello es que buscan asegurarse la tasa en especial a través de colocaciones en los instrumentos más largos”.

Tras siete días hábiles consecutivos en caída, volvieron a subir los depósitos en dólares en efectivo del sector privado. De acuerdo al último dato publicado por el BCRA, del jueves 10, las colocaciones sumaron unos USD 73 millones respecto del día anterior, lo que recorta la salida de dólares de los bancos observada en octubre, que ahora se reduce a 893 millones de dólares.