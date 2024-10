Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 10 de octubre

Federico Tomasevich, presidente de Puente: “Que el cepo cambiario dure tres meses más no va a hacer que nada explote” El ejecutivo del banco de inversión aseguró que el Gobierno no necesita desarmar los controles cambiarios de inmediato y anticipó que las provincias podrían volver al mercado de deuda internacional antes que la Nación

Federico Tomasevich, presidente de Puente

El presidente de Puente, Federico Tomasevich, que comanda uno de los principales bancos de inversión con operaciones en Argentina y otros países de la región, con una marcada presencia en el mercado de emisión de bonos provinciales y corporativos, aseguró que el Gobierno no muestra celeridad para levantar el cepo cambiario porque “tres meses más no va a hacer que nada explote” y agregó que el número de riesgo país no muestra “la percepción de riesgo genuina” de los mercados hacia la Argentina, sino que es menor por la emisión de títulos en dólares que ya consiguieron distintas empresas argentinas con tasas bien por debajo del 10% anual.